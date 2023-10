Evernorth acquiert la plateforme technologique Bright.md pour améliorer les offres MDLIVE

Assureur Evernorth, filiale de services de santé de Cigna, a annoncé l’acquisition de la plateforme asynchrone Bright.md, qu’elle utilisera pour améliorer les offres de soins virtuels de sa société de portefeuille MDLIVE.

Bright.md, basé à Portland, propose une plateforme automatisée d’admission des patients et de connexion aux soins virtuels pour améliorer l’efficacité des prestataires de soins hybrides et des patients.

Grâce à la plateforme Bright.md, les patients saisissent leurs symptômes et les informations générales que les prestataires collectent normalement lors d’une première rencontre en face-à-face. Les cliniciens reçoivent ensuite un diagnostic provisoire et un plan de traitement à examiner, qui sont automatiquement saisis dans le DSE.

MDLIVE est une plateforme de soins virtuels qui offre un accès 24h/24 et 7j/7 aux prestataires de soins de santé par téléphone ou vidéo. L’entreprise fournit des services de soins d’urgence, de soins primaires, de santé mentale et de dermatologie.

MDLIVE a annoncé qu’il commencerait à proposer des soins asynchrones via sa plateforme virtuelle de soins d’urgence en 2024, avec l’intention d’étendre l’outil à ses visites de gestion des maladies chroniques et de bien-être au fil du temps.

La société a annoncé qu’elle ajouterait également un coaching en santé à son service virtuel de soins primaires pour les patients souffrant de maladies chroniques.

« Nous nous mettons continuellement au défi d’améliorer l’expérience des soins de santé, et en intégrant ces capacités, nous améliorerons considérablement l’accès des patients à des soins de haute qualité, libérerons les cliniciens pour qu’ils puissent passer plus de temps avec les patients et réduirons le coût total des soins », a déclaré le Dr. « , a déclaré Eric Weil, médecin-chef de MDLIVE, dans un communiqué. « En fin de compte, cela aidera les patients à obtenir des soins plus rapidement et facilitera des interactions patient-prestataire plus significatives qui améliorent la santé. »

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Evernorth a acquis MDLIVE en 2021, et peu de temps après, Cigna a annoncé il offrirait aux inscrits aux régimes de santé parrainés par les employés un accès aux services de télésanté via MDLIVE. Il a également lancé un plan de priorité virtuelle pour certains employeurs.