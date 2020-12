Alors que le reste d’entre nous jouait des quiz virtuels sur Zoom, la plus grande star de la pop a réinventé son son et a enregistré deux albums surprises – dont le deuxième, « Evermore », est sorti vendredi quelques heures seulement après son annonce.

Il fait suite au méga-hit de juillet, « Folklore », avec Swift revenant aux mélodies mélodieuses et aux paysages sonores d’inspiration indépendante qui lui ont valu des éloges, mais injectant une esthétique hivernale unique et se lançant dans quelques expéditions lyriques inattendues.

L’effort de 15 chansons a été salué par plusieurs critiques et salué par les fans à sa sortie, avec beaucoup de remarques sur la continuation sans faille du style dépouillé Swift plongé dans « Folklore ».

Mais d’autres se sont demandé si l’album était à la hauteur de son prédécesseur, que Swift a décrit cette semaine comme un «album sœur» de sa dernière offre.

« C’est une bulle que nous ne voulons peut-être pas faire éclater », a conclu Variety sur le long élan de créativité de Swift pendant des mois d’isolement. La publication a décrit le 2020 de la chanteuse comme « un embarras d’albums époustouflants qui se terminent en » plus « qu’elle a extrait d’une muse verrouillée. »

« Tout ici ne fonctionne pas, mais pris ensemble, Folklore et Evermore démontrent de manière convaincante la capacité de Swift à changer de forme et la capacité de ses chansons à voyager entre les genres », a commenté The Guardian dans une critique quatre étoiles. « Au fur et à mesure des dépassements de verrouillage, c’est assez impressionnant. »

Swift se livre à nouveau à son penchant pour les biographies lyriques de quatre minutes, rendant cette fois hommage à sa défunte grand-mère dans «Marjorie» et à une épouse désillusionnée dans «Tolerate it» – études de personnages soulignées dans une critique cinq étoiles effusive du magazine britannique NME .

Mais la chanteuse est également retournée dans deux territoires familiers qu’elle a surtout déviés sur son album précédent, faisant un signe de tête à ses racines de musique country dans « Cowboy Like Me » puis, sur « Gold Rush » et « Long Story Short », revenant prudemment vers le royaume. de pop scintillante qu’elle a conquis au cours de la dernière décennie.

«Si« Folklore »est une sœur aînée introspective et romantique,« Evermore »est le frère cadet en roue libre», a conclu NME. « Le nouvel album récolte les récompenses de l’acte de foi stylistique représenté par ‘Folklore’, repoussant encore plus loin les limites de cette palette sonore. »

Les fans semblaient également satisfaits. « Evermore » est un « folklore » en couleurs criardes « , a écrit le superfan Alex Goldschmidt sur Twitter, faisant référence à une chanson de la chanson précédente de Swift » Out of the Woods « .

Une autre page de fans populaire de Swift a écrit: « C’était l’un des voyages les plus magiques et les plus beaux que j’ai jamais (vécu) dans un album. »

Swift a de nouveau collaboré avec Bon Iver et les auteurs-compositeurs Aaron Dessner et Jack Antonoff sur l’effort, après que l’équipe a réuni « Folklore » plus tôt cette année.

Et il y avait une poignée de crédits d’écriture pour « William Bowery » – le mystérieux contributeur que Swift a révélé le mois dernier est, en fait, son petit ami, Joe Alwyn.

Il reste à voir si le son réfléchi et ralenti que Swift a déverrouillé en 2020 est son stade actuel. « Je n’ai aucune idée de ce qui va suivre », a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux vendredi après la chute du record.

« Je n’ai aucune idée de beaucoup de choses ces jours-ci et je me suis donc accroché à la seule chose qui me permet de rester connecté avec vous tous. Cette chose a toujours été et sera toujours de la musique. Et puisse-t-elle continuer, à jamais », a ajouté Swift .