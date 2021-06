‘Evermore’ de Taylor Swift marque les plus grosses ventes et se classe à nouveau numéro un sur le Billboard Chart | Actualités musicales

Washington: L’auteure-compositrice-interprète Taylor Swift se réjouit du succès de ses nouveaux albums. Marquant la plus grosse semaine de vente de 2021, la star revient au top avec son album ‘Evermore’.

Billboard a rapporté que la chanteuse de 31 ans a de nouveau battu tous les records car après ses albums à succès « Fearless » et « Folkfore », l’album « Evermore » de la star est revenu au sommet des Billboard Charts dimanche.

Selon Billboard, Swift a profité de la quatrième semaine non consécutive au sommet des charts alors que son album a fait un énorme bond du numéro 74 au numéro 1 avec 202 000 unités d’album équivalentes gagnées.

Il s’agit de la plus grosse semaine de vente de 2021 qui a dépassé le propre record de Swift pour l’année avec « Fearless (Taylor’s Version) ».

« Fearless (Taylor’s Version) » s’est vendu à 179 000 unités au cours de sa première semaine chez Billboard. Émerveillée par l’amour qu’elle a reçu du monde entier, Swift a utilisé son compte Twitter pour rédiger une note sincère remerciant tout le monde.

« Celui-ci m’a durement touché. Je suis tellement dans mes sentiments (plus que d’habitude!) Sur ce que vous avez tous fait ici pour ‘Evermore’. Époustouflé par combien vous vous souciez et depuis combien de temps nous nous soucions de chacun Je t’aime tellement », a-t-elle tweeté.

La liste complète des 10 meilleurs de la semaine selon Billboard est : 1. Taylor Swift : ‘Evermore’ 2. Olivia Rodrigo, ‘Sour’ 3. J. Cole, ‘The Off-Season’ 4. Morgan Wallen, ‘Dangerous: The Double Album ‘ 5. Moneybagg Yo, ‘A Gangsta’s Pain’ 6. Dua Lipa, ‘Future Nostalgia’ 7. Juice WRLD, ‘Au revoir et bon débarras’ 8. DMX, ‘Exodus’ 9. The Weeknd, ‘After Hours’ 10. Luke Combs, « Ce que vous voyez est ce que vous obtenez ».

Apparemment, cela fait 53 semaines pour Swift au numéro 1. Elle est devenue une artiste avec le troisième plus grand nombre de semaines au numéro 1 après les Beatles et Elvis Presley.