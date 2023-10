Evergrande s’envole après la reprise des échanges à Hong Kong

Vue aérienne des chantiers de construction et des nouveaux développements résidentiels dans la région de Nanchuan, à Xining, province du Qinghai, en Chine.

La semaine dernière, la société immobilière chinoise a annoncé que son directeur et président exécutif faisait l’objet d’une surveillance pour crimes présumés. Hui Ka Yan a été « soumis à des mesures obligatoires conformément à la loi en raison de soupçons de délits illégaux », a déclaré Evergrande. déclaré Jeudi.

« Le conseil d’administration est d’avis qu’il n’existe actuellement aucune autre information privilégiée concernant la société qui doive être divulguée », a déclaré la société dans un communiqué plus récent lundi soir.

Le rebond d’Evergrande contraste avec l’indice plus large Hang Seng, qui a connu une chute de 3 % pendant les heures de négociation, plombé par d’autres valeurs immobilières.

Les autres valeurs immobilières cotées à Hong Kong étaient fermement dans le rouge. Country Garden Holdings a plongé de 7,67%, tandis que Longfor Group Holdings a perdu 4,82%. New World Development a perdu 6,69 % et Henderson Land Development a perdu 6,15 %. Le marché immobilier chinois est confronté à une perte de confiance des consommateurs, Evergrande et Country Garden étant plongés dans des problèmes d’endettement.