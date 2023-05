« Everest Man »: un alpiniste népalais escalade la plus haute montagne du monde pour la 27e fois, un record

Un alpiniste népalais a atteint le sommet de l’Everest pour la 27e fois mercredi.

Il détient le record du plus grand nombre d’ascensions de la haute montagne 8 849.

Le Népal abrite huit des 10 plus hauts sommets du monde.

L’alpiniste népalaise Kami Rita Sherpa a atteint le sommet de l’Everest pour la 27e fois mercredi, reprenant le record du plus grand nombre de sommets de la plus haute montagne du monde.

« Il a réussi à atteindre le sommet ce matin en guidant un alpiniste vietnamien », a déclaré à l’AFP Mingma Sherpa de Seven Summit Treks, l’organisateur de son expédition.

Le Népal abrite huit des 10 plus hauts sommets du monde, dont l’Everest de 8 849 mètres (29 032 pieds), et accueille des centaines d’aventuriers chaque printemps, lorsque les températures sont chaudes et les vents généralement calmes.

Plus tôt mercredi, le guide de montagne britannique Kenton Cool a atteint le point culminant du monde pour la 17e fois, prolongeant son propre record du plus grand nombre de sommets par un non-Népalais.

Les autorités ont délivré 478 permis à des grimpeurs étrangers cette année, les frais de 11 000 $ faisant partie des coûts totaux d’un sommet allant de 45 000 $ à 200 000 $.

Comme la plupart auront besoin d’un guide, plus de 900 personnes – un record – tenteront d’atteindre le sommet cette saison, qui se déroule jusqu’au début juin.

LIRE | Le « Spiderman français » grimpe dans un gratte-ciel de Barcelone pour lutter contre le changement climatique

Kami Rita Sherpa, 53 ans, détenait le titre général depuis 2018, lorsqu’il a gravi l’Everest pour la 22e fois, dépassant la marque précédente qu’il partageait avec deux autres grimpeurs Sherpa, qui ont depuis pris leur retraite.

Mais dimanche, un autre grimpeur, Pasang Dawa Sherpa, 46 ans, a égalé le record en atteignant le sommet pour la 26e fois.

(FICHIERS) Sur cette photo d’archive prise le 19 janvier 2021, l’alpiniste népalais Kami Rita Sherpa pose avec ses certificats de record du monde Guinness dans sa chambre louée dans la région de Boudhanath Stupa à la périphérie de Katmandou. AFP PRAKASH MATHEMA / AFP

Guide depuis plus de deux décennies, Kami Rita Sherpa a atteint le sommet en 1994 alors qu’elle travaillait pour une expédition commerciale.

Depuis lors, il a escaladé l’Everest presque chaque année, dirigeant à plusieurs reprises la première équipe de cordage à ouvrir la voie vers le sommet.

« Ces enregistrements n’ont pas été faits avec l’intention de les faire mais pendant mon travail de guide », a déclaré Sherpa à l’AFP le mois dernier alors qu’il se dirigeait vers le camp de base.

« L’homme de l’Everest »

Surnommé « l’homme de l’Everest », Sherpa est né en 1970 à Thame, un village de l’Himalaya réputé comme terreau d’alpinistes à succès.

En grandissant, Sherpa a vu son père, puis son frère enfiler du matériel d’escalade pour se joindre à des expéditions en tant que guides de montagne, et a rapidement suivi leurs traces.

En 2019, il a atteint le sommet deux fois en l’espace de six jours.

Le client de Sherpa mercredi aurait été Chinh Chu, un milliardaire vietnamien qui a fait fortune dans la finance, tandis que Cool a guidé Richard Walker, président exécutif de la chaîne de supermarchés britannique Iceland Foods, vers le sommet.

Les guides népalais, généralement des sherpas ethniques des vallées autour de l’Everest, sont considérés comme l’épine dorsale de l’industrie de l’escalade et supportent d’énormes risques pour transporter l’équipement et la nourriture, réparer les cordes et réparer les échelles.

Cool, 49 ans, a gravi l’Everest pour la première fois en 2004 et sa 16e ascension l’an dernier lui a valu le seul record du plus grand nombre de sommets par un alpiniste non népalais, mais il a alors déclaré à l’AFP qu’il était « surpris » par l’attention.

A LIRE AUSSI | Un alpiniste espagnol met fin à 500 jours d’isolement dans une grotte : « Je n’ai parlé à personne depuis un an et demi »

« En réalité, ce n’est pas si étonnant », a-t-il dit, soulignant que de nombreux guides sherpa s’étaient tenus plus souvent que lui au sommet.

« Les gens disent » c’est un record du monde « , ce n’est pas un record du monde », a-t-il déclaré. « C’est juste qu’il se trouve que je détiens le record non-Sherpa, pour tout ce que cela vaut, ce qui, dans mon esprit, (n’est) pas beaucoup. »

Trois alpinistes népalais sont morts sur la montagne le mois dernier lorsqu’un bloc de glace glaciaire est tombé et les a emportés dans une crevasse profonde alors qu’ils traversaient la dangereuse chute de glace de Khumbu dans le cadre d’une mission de ravitaillement.

Le nombre de décès est passé à quatre lorsqu’un alpiniste américain de 69 ans est décédé ce mois-ci lors de sa rotation d’acclimatation à environ 6 400 mètres.