Ever Lopez, étudiant en Caroline du Nord, a porté le drapeau mexicain à l’obtention du diplôme, s’est vu refuser le diplôme

ASHEBORO, NC – Quand Ever Lopez a décidé de porter un drapeau mexicain lors de sa cérémonie de remise des diplômes du secondaire, il espérait soutenir sa culture. Lopez ne prévoyait pas que quiconque réagirait fortement contre cela, mais à cause du drapeau, Lopez s’est vu refuser son diplôme.

Lors de la cérémonie de remise des diplômes du lycée Asheboro jeudi soir, Lopez a déclaré qu’il portait le drapeau et l’avait drapé sur ses épaules alors qu’il était assis. Lopez a déclaré qu’il était assis près des enseignants et que personne n’a mentionné le drapeau jusqu’à ce qu’il atteigne la scène.

« Je dois juste représenter », explique Lopez, « Je l’ai fait pour ma famille. Ils sont venus ici pour me donner un avenir meilleur.

En tant que premier diplômé de sa famille immédiate, la cérémonie revêtait une signification particulière pour Lopez.

A l’appel de son nom, il est monté sur scène, prêt à recevoir son diplôme. Cependant, le directeur ne voulait pas le lui remettre et lui parla doucement alors qu’une file d’étudiants attendaient derrière lui. Après quelques secondes, il a quitté la scène sans son diplôme.

« J’étais moi-même très contrarié et j’ai dû contenir mes émotions car nous sommes dans un espace public. Nous avions beaucoup de gens qui nous regardaient », a déclaré le cousin de Lopez, Adolfo Hurtado.

Lopez a déclaré que l’administration lui avait dit qu’il était une distraction, mais une déclaration des écoles de la ville d’Asheboro indique qu’il n’avait pas le code vestimentaire.

« Le cœur du problème est le fait que l’élève n’a pas suivi le code vestimentaire établi pour l’événement et a porté atteinte à l’importance et à la solennité de la cérémonie », selon un communiqué des écoles de la ville d’Asheboro. «Notre code vestimentaire est en place pour garantir la dignité de l’événement et est juste pour tous les élèves. La remise des diplômes est un événement marquant et il est tout à fait injuste qu’une personne diminue cet événement en violant le code vestimentaire.

La déclaration de l’école indiquait également que le refus du diplôme de Lopez ne concernait pas le drapeau mexicain et que d’autres étudiants avaient des drapeaux sur leurs casquettes de graduation et n’étaient pas punis. Des photos et des récits de la cérémonie montrent d’autres étudiants avec des étoles montrant le drapeau mexicain, et ces étudiants ont reçu leurs diplômes.

Un e-mail que la directrice Penny Crooks a envoyé aux étudiants avant la cérémonie expliquait le code vestimentaire, disant que les étudiants de sexe masculin devraient porter une chemise et un pantalon de costume et que les étudiantes devraient porter une robe, une jupe ou un pantalon de costume et qu’aucune tong ou chaussures de tennis ne sont autorisées. . L’e-mail indique également que les vêtements doivent respecter la politique de code vestimentaire du district scolaire. L’e-mail et le code vestimentaire de l’école ne mentionnent pas que les drapeaux sont des vêtements interdits et ne disent pas que les étudiants ne sont pas autorisés à porter quoi que ce soit par-dessus leurs robes.

Après la cérémonie, Lopez et ses parents ont été appelés dans le bureau de Crooks pour parler de la situation.

Crooks a déclaré qu’il pourrait recevoir son diplôme s’il s’excusait pour la situation, a déclaré Lopez.

« Je ne m’excuse pour rien », a déclaré Lopez au Courier-Tribune après la rencontre. « C’est toi qui devrais t’excuser. C’est toi qui fais le mal.

Sa mère, Margarita Lopez, s’est écriée : « Pour moi, ce n’est pas juste. C’est quelque chose pour les racistes.

Après leur rencontre, des policiers ont escorté Lopez et sa famille hors du bâtiment. Robbie Brown, assistant. Le chef de la police du département de police d’Asheboro, a déclaré que les officiers étaient déjà disponibles pour toute la cérémonie et qu’ils n’avaient envoyé aucun officier supplémentaire à la cérémonie de remise des diplômes. Les agents ont escorté Lopez hors de la propriété à la demande du principal, a déclaré Brown.

Vendredi à 15 heures, Lopez n’avait pas reçu son diplôme. Sa mère a dit qu’elle avait reçu un appel de l’école et qu’elle organisait une réunion la semaine prochaine pour discuter de la situation. L’école a proposé de se rencontrer vendredi après-midi, mais Margarita Lopez a déclaré qu’elle préférait attendre pour pouvoir avoir d’autres personnes avec elle afin qu’elle puisse avoir un traducteur adéquat, car l’anglais n’est pas sa langue maternelle.

Vendredi après-midi, un groupe d’environ 30 personnes s’est rassemblé devant le lycée Asheboro pour soutenir Lopez. Certains membres du groupe tenaient des pancartes disant « gratuit le diplôme d’Ever » ou « klaxonner si vous n’êtes pas raciste » et d’autres ont drapé des drapeaux mexicains sur leurs épaules comme Lopez l’a fait lors de sa remise des diplômes. Toutes les quelques minutes, des voitures klaxonnaient sur la route pour soutenir leur cause.

Jessica Estrada, une élève du lycée Asheboro, a également assisté à la manifestation de soutien à Lopez.

«Je ne peux pas imaginer ce que ressent sa mère en ce moment, compte tenu du fait qu’il voulait juste montrer d’où il venait et montrer sa fierté. Il a travaillé dur pour obtenir quelque chose qui compte tant pour tant de parents immigrants. Le fait qu’elle ait refusé de le lui donner, c’est foiré », a déclaré Estrada.

L’incident a généré une tempête sur les réseaux sociaux avec des commentaires sur Facebook, Snapchat, Twitter et Tiktok. Les partisans de Lopez ont lancé une pétition intitulée « Donnez à cet homme son diplôme » sur Change.org avec plus de 40 000 signatures vendredi après-midi.

« Maintenant, je ressens de la joie parce que tout le monde me soutient », a déclaré Lopez.

Les écoles de la ville d’Asheboro ont déclaré qu’après la remise des diplômes de jeudi, elles réévaluaient la politique de code vestimentaire. Un représentant des écoles de la ville d’Asheboro n’a pas pu être joint pour commenter vendredi au-delà des déclarations publiées par le district scolaire.

Suivez Rachel Berry et Michelle Shen sur Twitter : @racheldberry et @michelle_shen10