Ever Given accoste FINALEMENT à Rotterdam pour décharger sa cargaison en décomposition 129 jours après avoir bloqué le canal de Suez

Le porte-conteneurs Ever Given a finalement accosté à Rotterdam 129 jours après avoir bloqué le canal de Suez.

Des TONNES de nourriture pourrie ont été déchargées hier d’un énorme porte-conteneurs qui a paralysé le commerce mondial après s’être coincé dans le canal de Suez.

L’Ever Given a bloqué le canal de Suez pendant six jours Crédit : Reuters

Le navire a finalement accosté à Rotterdam dimanche

L’Ever Given de 1 312 pieds – qui est plus haut que la Tour Eiffel – était bourré de 650 millions de livres sterling de citrons, de bambou et de tofu, qui ont maintenant explosé.

Il transportait également des ordinateurs, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des pièces d’avion, des chaises longues, des tissus d’ameublement Ikea, des barbecues et du matériel de camping qui auraient tous dû être dans les magasins il y a des mois.

Le navire, qui compte 20 000 conteneurs, a finalement commencé à se déplacer 108 jours après s’être coincé dans l’artère mondiale en mars.

Il a fallu six jours pour la libérer à l’aide d’une flottille de remorqueurs et de bulldozers et le hold-up a coûté à l’économie mondiale la somme étonnante de 7 milliards de livres sterling par jour.

Il est arrivé hier dans le port néerlandais de Rotterdam – avec quatre mois de retard – et se rendra la semaine prochaine au port de Felixstowe dans le Suffolk pour décharger davantage de conteneurs où les marchandises pourront enfin être distribuées aux magasins et aux clients britanniques.

David Llewellyn de Bristol, attend depuis trois mois un parasol que l’on pense coincé sur le navire.

Il a déclaré: « L’été est presque terminé et il est sur le point d’être livré. »

Le commerce a été bloqué avec des navires bloqués ou contraints d’emprunter de longues routes alternatives autour de l’Afrique et du Cap de Bonne-Espérance.

CAPITAINE NOMMÉ

La semaine dernière, le Sun a identifié pour la première fois le capitaine d’Ever Given comme étant Krishnan Kanthavel, qui a été formé au Royaume-Uni, et son équipage de 25 hommes a passé des semaines dans la section du canal de retenue du Grand Lac Amer du canal de Suez pendant qu’un programme de compensation d’un milliard de dollars était trié. entre les propriétaires du navire et l’Autorité du Canal de Suez.

Cela signifiait que les clients – dont beaucoup au Royaume-Uni – n’étaient pas en mesure de mettre la main sur les marchandises dans les conteneurs à bord du navire.

Le canal est une route de transit vitale pour les navires venant d’Asie et se dirigeant vers l’Europe et évite le long voyage autour de l’Afrique.

Les experts ont déclaré que le blocage avait coûté au commerce mondial 7 milliards de livres sterling par jour, car plus de 400 navires ont été bloqués lors de l’opération massive visant à le libérer.

Le navire battant pavillon panaméen était bourré de 650 millions de livres sterling de citrons, de bambou et de tofu, qui ont maintenant explosé

Plus tôt ce mois-ci, l’Ever Given a finalement quitté le Grand Lac Amer et s’est dirigé vers Rotterdam avant de se diriger vers Felixstowe, Suffolk, où il accostera le 3 août.

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes sur l’incident, mais aucun résultat officiel n’a encore été annoncé, la faute étant transférée entre les pilotes du canal de Suez qui guidaient l’Ever Given et le mauvais temps qui l’a fait dévier de sa trajectoire.

L’Égypte a annoncé en mai son intention d’élargir et d’approfondir davantage la section du canal où l’Ever Given s’est coincé, et plus récemment qu’elle achèterait une flotte de remorqueurs plus puissants, un navire de soutien et des grues qui pourraient alléger la charge de tout futur navire échoué. .