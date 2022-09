Comme tout propriétaire le sait, la sécheuse est un appareil essentiel qui permet d’économiser du temps et de l’énergie, mais elle contribue également à prolonger la durée de vie des vêtements en prévenant le rétrécissement et les dommages. Cependant, les sécheuses peuvent également constituer un risque d’incendie si les évents de la sécheuse ne sont pas correctement entretenus. L’une des choses essentielles est de nettoyer régulièrement l’évent de la sécheuse.

Le but d’un évent de sécheuse est d’éliminer l’humidité de vos vêtements afin qu’ils puissent sécher rapidement et efficacement. Des évents obstrués et obstrués entraînent des temps de séchage plus longs, ce qui gaspille de l’énergie et peut provoquer une surchauffe des vêtements, ce qui peut les endommager. Dans le pire des cas, un conduit obstrué peut provoquer un incendie.

Les peluches et les débris s’accumulent dans le conduit d’évacuation ou la sécheuse, bloquant le flux d’air et provoquant une surchauffe de la sécheuse. Un blocage dans le conduit peut provoquer une surchauffe de la sécheuse, entraînant un incendie. Les propriétaires doivent également s’assurer que l’évent n’est pas plié ou plié, ce qui restreindrait le flux d’air et provoquerait un incendie.

Si vous ne nettoyez pas la ventilation de votre sécheuse, vous pourriez exposer votre maison à un risque d’incendie. Chaque année, environ 15 500 incendies aux États-Unis sont causés par des sèche-linge. À la suite de ces incendies, en moyenne, 20 décès, 370 blessés et plus de 88 millions de dollars de dommages matériels se produisent.

Vous pouvez prendre des mesures simples pour éviter un feu de sécheuse dans votre maison. Tout d’abord, assurez-vous de nettoyer le filtre à charpie après chaque utilisation. Deuxièmement, demandez à un professionnel de nettoyer l’évent de votre sécheuse au moins une fois par an. Troisièmement, n’utilisez jamais une sécheuse sans filtre à charpie ou lorsque vous n’êtes pas à la maison.

Si vous ne nettoyez pas la ventilation de votre sécheuse, vous pourriez exposer votre maison à un risque d’incendie. De plus, votre sèche-linge ne fonctionnera pas aussi efficacement et vous pourriez vous retrouver avec de la moisissure.

