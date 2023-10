Les bonbons ou les friandises ne sont pas réservés uniquement à la nuit d’Halloween. Il existe de nombreuses activités de bonbons ou de friandises au centre-ville, de malles ou de friandises et d’autres événements d’Halloween dans la vallée de l’Illinois dans les communautés des comtés de La Salle, Bureau et Putnam et autour. Voici un calendrier de plusieurs événements saisonniers.

Corneille

Le bingo d’Halloween aura lieu à 19 heures le vendredi 27 octobre à la caserne des pompiers de Cornell, 406 W. Main St. Des prix seront décernés pour les meilleurs costumes. Des concessions seront disponibles.

Compton

Les activités annuelles d’Halloween de Compton sont prévues pour le dimanche 29 octobre. L’inscription au concours de costumes débutera à 12 h 30 au service d’incendie de Compton, 339 W. Cherry St. Le jugement commence à 13 h et les participants défileront jusqu’à Compton Park une fois le jugement terminé. Les catégories d’âge pour le concours de costumes sont les enfants de 0 à 4 ans ; 5-8 ; 9-12 ; 13-adulte. Les autres catégories incluent le groupe familial, le plus Halloween, le plus effrayant, le plus original et le animal de compagnie. Les inscriptions au concours de décoration de citrouilles pourront être déposées au parc Compton de midi à 13 h. Des hot dogs et du chocolat chaud seront servis après le défilé.

Les articles non alimentaires tels que le papier toilette, les essuie-tout, les produits d’hygiène et de soins personnels seront acceptés et donnés au micro-garde-manger du village qui dessert la communauté de Compton.

En cas d’intempéries, toutes les activités auront lieu au service d’incendie.

L’événement est parrainé par le Compton Community Club. Contactez Emily Kofoid, 815-378-1618, ou Christina Barnickel, 815-497-3862, pour plus d’informations.

Dana

Une fête d’Halloween est prévue à 17h au parc. Il y aura des hot dogs, des chips, des rafraîchissements et des friandises. Il y aura des promenades en foin. Portez des costumes, si vous le souhaitez.

Trunk or Treat est prévu à 9 h 30 le mardi 31 octobre. Il sera installé sur Lake Street, entre les troisième et deuxième rues.

Grande Crête

Un événement de malle ou de friandises est prévu de 17 h à 18 h le mardi 31 octobre à l’hôtel de ville de Farm Ridge, 130 Sylvan Ave.

Kangley

Une malle ou une friandise et une fête d’Halloween sont prévues de 9 h à midi le samedi 21 octobre au 4514, rue Section.

Garçon

Le village de Ladd parrainera un défilé et une fête d’Halloween pour les enfants et petits-enfants des résidents de Ladd à 13 heures le dimanche 29 octobre. Le défilé débutera au parking de la North Central Bank, 110 N. Main St. Le défilé se déroulera à les courts de tennis du War Memorial Park où se produiront les Hocus Pocus Hags et où les enfants se verront servir un hot dog, des chips, des biscuits et une boisson.

L’Halloween de notre ville natale devrait commencer à 10 h 30 le samedi 28 octobre avec une représentation des Hocus Pocus Hags aux Chevaliers de Colomb, 209, rue Gooding. Après cette représentation, il y aura un défilé de costumes. Des prix seront décernés par tranche d’âge pour le meilleur costume. Ensuite, des bonbons ou des friandises auront lieu de 11 h 30 à 13 h dans des commerces locaux. En cas de pluie, le défilé sera déplacé au Grove Center, 1055 Sixth St.

Marseille

La PTA élémentaire de Marseille parraine le festival annuel Trunk or Treat au parking IV Cellular de 22 h à 15 h le dimanche 29 octobre. Il y aura des bonbons, des jeux et des séances de photos.

Mendota

Mendota aura un tour ou un traitement au centre-ville de 15 h à 17 h le mardi 31 octobre.

Oglesby

Le défilé de costumes pour enfants d’Oglesby sur Walnut Street aura lieu à 15 heures le samedi 21 octobre. Les participants doivent faire la queue chez les Chevaliers de Colomb, 307 E. Florence St. Le défilé se terminera au poste de police d’Oglesby, 128 W. Walnut St. Les enfants peuvent puis tromper ou traiter dans les entreprises du centre-ville. Il y aura des activités supplémentaires sur la place Senica pour la Fête des récoltes.

Ottawa

Le Centre régional de Starved Rock organisera sa malle ou friandise annuelle de 16 h à 20 h le samedi 21 octobre au parc des expositions 4-H du comté de La Salle, 1578, chemin 4-H, à Ottawa. Il y aura des bonbons, un labyrinthe de foin, une maison hantée, des tombolas, des jeux, des manèges, sept structures gonflables, de la musique et des food trucks, ainsi qu’une nouvelle ville pour les tout-petits. Le coût est de 40 $ par voiture à la porte. L’heure sensorielle est de 15 h à 16 h. Appelez Beth au 815-434-0857 ou envoyez un courriel à [email protected] pour plus d’informations.

L’église Crossbridge, 4161 Columbus St., accueillera une malle ou une friandise de 10 h à midi le samedi 28 octobre. Il y aura des bonbons, des jeux, des collations, des séances de photos et d’autres activités.

Trick or Treat sur Court Street est prévu de midi à 15 h le samedi 28 octobre. L’événement gratuit comprend des jeux, des prix et des collations. Un défilé d’Halloween est prévu à 11 h 30. Les inscriptions pour participer ont pris fin le 15 octobre. Le défilé se terminera au bloc Jordan lors de l’événement Trunk-or-Treat.

Halloween dans le parc est prévu de 13 h à 15 h le samedi 28 octobre au Washington Park. Les déguisements sont encouragés. La police péruvienne dirigera une démonstration K-9 à 13h45 et le Hocus Pocus Hags se produira à 14h30. Il y aura des promenades aériennes en camion de pompiers et une décoration de citrouilles. Une date de pluie est fixée pour le lendemain à la même heure et au même endroit.

Princeton

Le Scarecrow Fest de la Chambre de commerce de la région de Princeton aura lieu le samedi 28 octobre. Les événements auront lieu de 8h30 à 17h30 dans toute la ville. Des bonbons ou des friandises dans les magasins de Main Street sont prévus de 14 h à 16 h, suivis d’un concours de costumes d’Halloween et de Mutt Strutt à 16 h 30 au Soldiers and Sailors Park. Le défilé d’Halloween est prévu à 17h30 sur Main Street, suivi d’une représentation des Hocus Pocus Hags au Bureau County Fairgrounds, 811 W. Peru St. Il y aura un certain nombre d’activités pour le Scarecrow Fest de Princeton tout au long de la journée. Pour plus d’informations sur Scarecrow Fest, visitez le site de la Chambre de commerce de Princeton. Facebook page. Cet événement a été décalé de sa date initiale en raison de la pluie.

Sénèque

Les premiers intervenants de Seneca et le conseil d’administration du parc organiseront une malle ou une friandise pour lancer des bonbons ou des friandises d’Halloween. L’événement aura lieu de 16h30 à 17h30 le mardi 31 octobre, derrière le service de police, 340 N. Cash St.

Sheridan

Une malle ou une friandise est prévue de 18 h à 19 h le vendredi 27 octobre dans le stationnement adjacent au parc. La malle ou gourmandise sera suivie d’un film dans le parc à 19h

PAWS de l’école primaire JFK présente sa malle ou friandise annuelle à 17 h 30 le mercredi 25 octobre à l’école, 999 N. Strong Ave. Décorez votre malle et distribuez des friandises. Des prix seront remis au tronc le mieux décoré et le gagnant du concours de décoration de citrouilles sera annoncé.

Aperion Care, 1300 N. Greenwood St., distribuera des friandises de 16 h à 18 h le jeudi 26 octobre. Les Hocus Pocus Hags devraient se produire à 18 h 30. Les costumes sont les bienvenus.

Une malle ou une friandise aura lieu de 18 h à 20 h le vendredi 27 octobre à Northpoint Plaza.

Le tour du centre-ville aura lieu de 9 h à midi le samedi 28 octobre. Il y aura des activités, des accessoires photo et de la nourriture au Heritage Park.

Visitez les villas de Hollybrook, 2002 E. Main St., événement de bonbons ou de friandises de 13 h à 15 h le samedi 28 octobre. Le public est le bienvenu car les résidents distribueront des bonbons à tous les enfants déguisés. Il y aura également une vente de pâtisseries.

Wenona

Une malle ou une friandise est prévue dans le parking nord du centre-ville à partir de 12 h 45 le dimanche 29 octobre. L’événement de malle ou de friandise est en conjonction avec le festival d’automne de 13 h à 15 h, qui comprend un photomaton familial, un animal de compagnie concours de photos, chili et s’mores, et artisanat.

Wyanet

Une fête d’Halloween est prévue de 16 h 30 à 18 h 30 le mardi 31 octobre à la caserne de pompiers de Wyanet, 1 N. King St. Un souper sera servi et des friandises seront offertes avant la fête communautaire.

Si vous voyez un événement qui n’a pas été publié, contactez salle de [email protected] et nous l’ajouterons à notre calendrier.