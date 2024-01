Événements stressants de la vie liés à une mauvaise santé biologique

Résumé: Les chercheurs ont découvert un lien étroit entre les événements stressants de la vie et la détérioration de la santé biologique. En analysant les concentrations sanguines de quatre biomarqueurs clés chez plus de 4 900 participants, l’étude révèle comment le stress perturbe la communication des systèmes immunitaire, nerveux et endocrinien, augmentant ainsi le risque de maladies comme les maladies cardiovasculaires et la dépression.

Les facteurs de stress chroniques, comme les difficultés financières, étaient particulièrement préjudiciables, les personnes subissant un tel stress étant 59 % plus susceptibles de faire partie du groupe à haut risque de problèmes de santé. Cette recherche révolutionnaire souligne l’impact profond du stress sur nos systèmes biologiques, quelle que soit la prédisposition génétique.

Les événements stressants, notamment les difficultés financières, perturbent considérablement l’interaction saine des systèmes immunitaire, nerveux et endocrinien. Les personnes exposées au stress étaient 61 % plus susceptibles d’appartenir à un groupe de santé à haut risque, chaque facteur de stress supplémentaire augmentant cette probabilité de 19 %. L’étude établit que le stress chronique peut entraîner une mauvaise santé biologique, indépendamment des facteurs génétiques.

Source: UCL

Les personnes qui subissent des événements ou des circonstances stressantes dans la vie sont plus susceptibles d’avoir une moins bonne santé biologique, comme l’indiquent les biomarqueurs impliqués dans l’interaction entre nos systèmes immunitaire, nerveux et endocrinien, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’UCL.

L’étude, publiée dans la revue Cerveau, comportement et immunitéont constaté que non seulement les expériences stressantes majeures telles que le deuil, mais aussi les défis chroniques tels que les difficultés financières étaient préjudiciables à l’interaction saine de ces systèmes.

Les chercheurs ont ensuite examiné comment une exposition précoce à des circonstances stressantes pouvait affecter la probabilité qu’une personne fasse partie du groupe à haut risque. Crédit : Actualités des neurosciences

La communication entre nos systèmes immunitaire, nerveux et endocrinien est nécessaire au maintien d’une bonne santé. La perturbation de ces processus est liée à un large éventail de maladies mentales et physiques, allant des maladies cardiovasculaires à la dépression et à la schizophrénie.

Lorsqu’une menace telle que le stress survient, les signaux entre les systèmes immunitaire, nerveux et endocrinien sont activés et provoquent des changements physiologiques et comportementaux.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont analysé les concentrations sanguines de quatre biomarqueurs chez 4 934 personnes âgées de 50 ans et plus qui participaient à l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement. Deux d’entre elles étaient des protéines impliquées dans la réponse immunitaire innée à l’inflammation (protéine C-réactive et fibrinogène) et deux étaient des hormones impliquées dans la physiologie de la réponse au stress (cortisol et IGF-1).

L’équipe a utilisé une technique statistique sophistiquée, l’analyse du profil latent, pour identifier des groupes d’activités de biomarqueurs. Trois groupes ont été identifiés et étiquetés comme présentant un risque faible pour la santé, un risque modéré et un risque élevé. Les chercheurs ont ensuite examiné comment une exposition précoce à des circonstances stressantes pouvait affecter la probabilité qu’une personne fasse partie du groupe à haut risque.

Ils ont constaté que l’exposition globale à des circonstances stressantes, allant du fait d’être un soignant informel à un deuil ou un divorce au cours des deux dernières années, était liée à une augmentation de 61 % de la probabilité d’appartenir au groupe à haut risque quatre ans plus tard.

Par ailleurs, l’effet était également cumulatif, puisque la probabilité d’appartenir au groupe à haut risque augmentait de 19 % pour chaque facteur de stress ressenti, pour ceux qui avaient vécu plus d’une circonstance induisant du stress.

Les personnes qui ont signalé uniquement des difficultés financières – la perception qu’elles n’auraient peut-être pas suffisamment de ressources financières pour répondre à leurs besoins futurs – étaient 59 % plus susceptibles, quatre ans plus tard, d’appartenir au groupe à haut risque.

L’auteur principal, la doctorante Odessa S. Hamilton (Institut d’épidémiologie et de soins de santé de l’UCL), a déclaré : « Lorsque les systèmes immunitaire et neuroendocrinien fonctionnent bien ensemble, l’homéostasie est maintenue et la santé est préservée. Mais le stress chronique peut perturber cet échange biologique et conduire à des maladies.

« Nous avons constaté que le stress financier était le plus préjudiciable à la santé biologique, même si des recherches supplémentaires sont nécessaires pour l’établir avec certitude. Cela peut être dû au fait que cette forme de stress peut envahir de nombreux aspects de nos vies, conduisant à des conflits familiaux, à l’exclusion sociale, voire à la faim ou au sans-abrisme.

Vivre un stress sur une période prolongée peut perturber la communication entre les systèmes immunitaire et neuroendocrinien. En effet, notre réponse au stress est similaire à notre réponse à la maladie, activant certaines des mêmes voies (par exemple, les deux réponses déclenchent la production de signaux du système immunitaire appelés cytokines pro-inflammatoires).

Les chercheurs ont également examiné des variantes génétiques précédemment identifiées comme influençant notre réponse immuno-neuroendocrinienne et ont constaté que l’association entre les circonstances de vie stressantes et l’appartenance à un groupe à haut risque quatre ans plus tard restait vraie quelle que soit la prédisposition génétique.

Financement: La recherche a été soutenue par l’Institut national sur le vieillissement, l’Institut national britannique de recherche sur la santé et les soins (NIHR), le Conseil de recherche économique et sociale (ESRC), le Conseil de recherche en biotechnologie et en sciences biologiques (BBSRC) et l’UCL.

Recherche originale : Accès libre.

“Structure immuno-neuroendocrinienne et réponse au stress. Une analyse du profil latent dans l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement» par Odessa S. Hamilton et al. Cerveau, comportement et immunité

Structure immuno-neuroendocrinienne et réponse au stress. Une analyse du profil latent dans l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement

L’exposition au stress psychosocial peut perturber les signaux de communication entre les systèmes immunitaire, nerveux et endocrinien destinés à maintenir l’homéostasie. Cette dérégulation peut provoquer une boucle de rétroaction négative entre chaque système à risque pathologique élevé.

Ici, nous explorons les modèles d’activité immuno-neuroendocrinienne et le rôle du stress. À l’aide des données de l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement (ELSA), nous avons d’abord identifié la structure latente de l’activité immuno-neuroendocrinienne (indexée par la protéine C-réactive à haute sensibilité [CRP]fibrinogène [Fb]cortisol capillaire [cortisol]et le facteur de croissance de l’insuline-1 [IGF-1]), au sein d’une cohorte basée sur la population utilisant l’analyse du profil latent (LPA). Ensuite, nous avons déterminé si le stress de la vie était associé à l’appartenance à différents profils immuno-neuroendocriniens.

Nous avons suivi 4 934 participants, hommes et femmes, d’un âge médian de 65 ans, sur une période de quatre ans (2008-2012). Une solution LPA à trois classes offrait l’ajustement le plus parcimonieux à la structure immuno-neuroendocrinienne sous-jacente dans les données, avec 36 %, 40 % et 24 % de la population appartenant aux profils 1 (faible risque), 2 (risque modéré), et 3 (risque élevé), respectivement.

Après ajustement en fonction de la prédisposition génétique, des caractéristiques sociodémographiques, du mode de vie et de la santé, une exposition plus élevée au stress était associée à un risque 61 % plus élevé d’appartenance au groupe. risque élevé profil (RRR : 1,61 ; IC 95 % = 1,23–2,12, p = 0,001), mais pas le risque modéré profil (RRR = 1,10, IC 95 % = 0,89–1,35, p = 0,401), par rapport au faible risque profil quatre ans plus tard.

Nos résultats élargissent les connaissances existantes sur les processus psychoneuroimmunologiques, en révélant comment l’inflammation et l’activité neuroendocrinienne se regroupent dans un échantillon représentatif de personnes âgées, et comment l’exposition au stress était associée aux réponses immunitaires-neuroendocriniennes au fil du temps.