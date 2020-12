2020 était censé être une année à succès car il y avait un certain nombre d’événements quadriennaux prévus. Cependant, il s’est avéré être un crachat humide en raison de la pandémie. En raison de coronavirus verrouillage, la majorité des événements sportifs ont été soit interrompus, soit annulés.

Jeux olympiques de Tokyo 2020

Le plus grand spectacle sportif – les Jeux olympiques, qui devaient se tenir du 24 juillet au 9 août cette année, ont dû être repoussés à 2021 en raison de la pandémie. L’événement devrait maintenant se tenir du 23 juillet au 8 août 2021.

Coupe du monde T20 2020

Le Conseil international de cricket (ICC) a reporté la Coupe du monde T20 2020 en raison de la pandémie. Le tournoi devait commencer le 18 octobre et se terminer le 15 novembre. L’Australie accueillera désormais l’édition 2022 à la place de l’édition 2020. Cela signifie également que la Coupe du monde ICC T20 2021 masculine en Inde se déroulera selon le calendrier initial.

IPL 2020

La Premier League indienne (IPL), qui devait initialement commencer le 29 mars, a dû être repoussée à septembre. La BCCI a emmené le tournoi aux EAU où les matchs se sont déroulés dans un stade vide alors que des bulles « bio-sécurisées » étaient créées pour les joueurs.

Ligues européennes

L’Europe a fait face au poids du virus et, par conséquent, toutes les grandes ligues ont été reportées en avril et mai. La Bundesliga d’Allemagne a repris le football dans un stade vide et des protocoles sanitaires stricts ont été observés. Après cela, les ligues de football en Espagne, en Angleterre et en Italie ont également repris leurs travaux dans des bulles biosécurité.

Euro 2020

Le méga tournoi de football devait avoir lieu du 12 juin 2020 dans 12 pays d’Europe. Le tournoi se déroulera désormais du 11 juin au 11 juillet 2021.

Copa America

La Copa America de cette année a été reportée à 2021. Cette annonce a été faite par la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) le 17 mars.

Wimbledon 2020

Suite au report des Jeux Olympiques et de l’Euro 2020, le All England Lawn Tennis Club (ALETC) a également dû mordre la balle lorsqu’il a pris la décision d’annuler Wimbledon 2020 le 1er avril.

Athlétisme

Les championnats du monde d’athlétisme de 2021 ont été déplacés en 2022 afin de faire une place pour les Jeux olympiques de Tokyo réorganisés. World Athletics a fait cette annonce le 30 mars de cette année.