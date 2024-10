Événements qui se dérouleront à Toronto ce week-end : du 4 au 6 octobre

Octobre signifie le début d’une saison effrayante, mais heureusement pour les Torontois, nous avons un peu de tout en réserve ce week-end, de l’art phénoménal aux événements musicaux en passant par une séance effrayante.

Il y a plusieurs activités à découvrir ce week-end comme le concert de Fred Again, la Nuit Blanche et la Stanley Garrison Seance, entre autres.

Vendredi 4 octobre :

Fred Again – Tournée des lieux où nous n’avons jamais été

Le DJ anglais Fred Again est en ville pour jouer certains de ses célèbres morceaux tels que « Delilah (pull me out of this) », « Billie (Loving Arms) » et « Marea (we’ve loss dancing) » au Scotiabank Arena pour son Visite des lieux où nous n’avons jamais été. Ouverture des portes à 19h

Pour les billets, Cliquez ici.

Gobelin : Macbeth

Le Tarragon Theatre a donné une tournure fantomatique à la pièce de William Shakespeare Macbeth avec sa nouvelle pièce Gobelin : Macbeth. Vendredi marque sa soirée d’ouverture où trois gobelins s’apprêtent à tenter leur chance contre le noble écossais. La pièce est décrite comme un mélange unique de comédie et de tragédie. Les billets coûtent 72 $ pour les adultes et 20 $ pour les étudiants. Le spectacle commence à 19h30

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Mois du cinéma de la saison effrayante

Commencez vos festivités d’Halloween avec une projection gratuite du classique de l’horreur de 1980 Le brillant au Théâtre Soulpepper. Le film suit le gardien d’hiver Jack Torrance et sa famille alors qu’ils s’installent dans l’inquiétant et sinistre Overlook Hotel dans le Colorado. Les portes ouvrent à 18h30 et la projection débute à 19h au Young Center for the Performing Arts.

Pour plus de détails, cliquez ici.

LIRE LA SUITE : Ce cinéma de Toronto sonne dans la saison effrayante avec des films d’horreur gratuits tout au long du mois d’octobre

Samedi 5 octobre :

Nuit Blanche Toronto

Invitez vos amis et explorez l’art contemporain dans la ville pour la Nuit Blanche de cette année. Cet événement annuel transforme les espaces publics en incroyables paysages artistiques. L’événement gratuit comprend plus de 80 projets artistiques réalisés par des artistes locaux, nationaux et internationaux à travers la ville. Cela commence à 19 heures et se termine à 7 heures du matin

Pour information, Cliquez ici.

LIRE LA SUITE : Vivez la tournée artistique nocturne de Toronto : un guide du débutant pour naviguer dans la Nuit Blanche 2024

Festival de nourriture et de boissons Picklefest

Si vous êtes un grand fan de cornichons, vous devez assister au Picklefest à Henderson Brewing. Le festival présente plus de 50 vendeurs proposant de tout ce qui concerne les cornichons, à la fois en nourriture et en boissons. Cela commence à 11 heures et se termine à 17 heures. Les billets coûtent 12 $ chacun et les enfants de moins de 12 ans entrent gratuitement.

Pour en savoir plus, Cliquez ici.

Joie dans le parc

Profitez d’une soirée de musique live joyeuse, de spectacles de danse et de chocolat chaud et de cidre de pomme gratuits. Joy in the Park est un événement pour tous les âges qui commence par de la musique live au Moskitto Bar et comprend également un spectacle de danse dynamique d’Artists in Motion (AIM). Le concert gratuit a lieu au parc David Crombie de 18h à 20h

Pour plus de détails, cliquez ici.

Dimanche 6 octobre :

Course à la vie 2024 de la Société canadienne du cancer

Soutenez la Société canadienne du cancer dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein en participant à son marathon Course à la vie au parc Sir Winston Churchill. Cette année marque les 33 ans du marathon et la campagne est connue pour récolter des millions de dollars. L’inscription est gratuite et commence à 9h

Pour vous inscrire, cliquez ici.

BonjourAnime

Les passionnés d’anime peuvent se rendre au centre commercial Aura Concourse pour HalloAnime, un événement où vous pourrez rencontrer d’autres fans d’anime, écouter des panels, parcourir les vendeurs de marchandises et vous amuser avec l’animation japonaise. La participation est gratuite et se déroule de 13h à 20h.

Pour information, cliquez ici.

La séance de la garnison Stanley

Le lecteur mental Jaymes White vous invite à assister à la séance de la garnison Stanley à Exhibition Place, l’un des lieux hantés les plus tristement célèbres de la ville. Cette expérience terrifiante et dérangeante n’est pas recommandée aux âmes sensibles et seules les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent y assister. L’événement se déroule tout le mois jusqu’à fin novembre. Les billets se vendent vite et la séance dure deux heures. Les billets coûtent 68,66 $ par personne.

Pour les billets, cliquez ici.

