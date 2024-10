Événements qui se dérouleront à Toronto ce week-end : du 25 au 27 octobre

Torontois, il fait froid et effrayant à l’approche d’Halloween. Cette semaine, nous proposons des événements passionnants pour ceux qui veulent se lancer dans la saison étrange et des activités passionnantes pour ceux qui recherchent simplement une soirée amusante.

Il y a plusieurs événements à découvrir ce week-end tels que The Bentway-Howl’oween, Comedy is Art Festival et Art Toronto, entre autres.

Vendredi 25 octobre :

Une soirée de peinture qui brille dans le noir

Voici une soirée de peinture qui sort définitivement des sentiers battus. Artbox Studio & Gallery a organisé une soirée de peinture qui brille dans le noir où vous pouvez créer votre propre chef-d’œuvre unique et lumineux. Des collations et des rafraîchissements sont également inclus. La séance a lieu de 18 h à 20 h et les billets coûtent 44,95 $ chacun.

Festival La comédie est un art

Passez une soirée à rire depuis votre chaise au festival Comedy is Art où plus de 50 artistes partageront leurs meilleures blagues au Theatre Center du centre-ville. Les billets pour un spectacle unique coûtent 20 $ chacun et les spectacles ont lieu tous les jours à 19h30 et 21h30 jusqu’au 26 octobre.

Art Toronto



La plus grande foire d’art au Canada, Art Toronto, célèbre son 25e anniversaire au Metro Toronto Convention Centre, bâtiment nord, où plus de 100 galeries d’Amérique du Nord et du monde entier seront présentées. Cela se déroule tout le week-end, de 12 h à 20 h. Les billets coûtent 35 $ pour les adultes et les étudiants.

Samedi 26 octobre :

Centre-ville de Toronto Diwali Mela 2024

Commencez tôt vos festivités de Diwali lors d’une célébration gratuite organisée par le Gerrard India Bazaar, à l’intersection de Gerrard St. E. et Ashdale Ave., de 18 h à 22 h. Il y aura un DJ live, beaucoup de nourriture, de la danse et plus encore.

Salon national de la ménopause

Pour la toute première fois, il y aura un spectacle national sur la ménopause en l’honneur du Mois de sensibilisation à la ménopause. L’émission réunira des experts en ménopause et des organisations qui défendent des traitements fondés sur des données probantes pour la périménopause et la ménopause. L’événement aura lieu au Metro Toronto Convention Centre – Édifice Sud, de 9 h à 19 h. Les billets coûtent 55 $ chacun.

Le Bentway-Howl’oween 2024

Mettez votre meilleur chiot dans un costume et rendez-vous au Bentway pour son événement Howl’oween. Cette tradition annuelle invite tous les chiens de Toronto et leurs propriétaires à participer à un après-midi amusant avec un concours de costumes, des prix de chiens, de la musique, des boissons chaudes et des activités bien plus animées. L’événement gratuit aura lieu de midi à 16 h au 250 Fort York Blvd.

Dimanche 27 octobre :

Fête d’Halloween au bord de la rivière

Amenez votre famille et vos amis gratuitement au Riverside Halloween Fest le dimanche. Vous y trouverez des activités pour les enfants telles que la décoration de citrouilles, ainsi que de nombreux plats délicieux, un DJ et bien plus encore. C’est de 10h à 15h au parc Riverside Common et au parc Joel Weeks.

Hurlement d’Halloween

High Park organise un événement d’Halloween en plein air familial où vous pourrez explorer les forêts du parc et en apprendre davantage sur différents animaux, des hiboux aux araignées en passant par les chauves-souris. Après la randonnée, les participants peuvent se réchauffer avec une tasse de cacao autour d’un feu de camp, réaliser des œuvres d’art sur le thème d’Halloween et faire griller des guimauves. Vous avez le choix entre deux séances, de 15 h 30 à 17 h et de 18 h à 19 h 30. Les billets coûtent 15 $ chacun et l’événement a lieu au 375 Colborne Lodge Dr.

Les Contes du Grotesque d’Edgar Allan Poe

Entrez dans un esprit effrayant en regardant une adaptation immersive des Contes du Grotesque d’Edgar Allan Poe. L’expérience promet de faire vivre ou mourir les personnages les plus dépravés du poète. Les portes ouvrent à 19 h au Campbell House Museum et les représentations commencent à 19 h 30. Les billets varient de 38 $ à 50 $.

