Événements – que se passe-t-il dans le nord-est de l’Ohio à partir du 16 février – News-Herald

La chanteuse country Jo Dee Messina sera dans le nord-est de l’Ohio le 16 février pour un spectacle au Masonic Cleveland. Détails : MasonicClevleand.com. (Avec l’aimable autorisation de 117 Entertainment)

Voici un bref aperçu de quelques options de divertissement à venir dans le nord-est de l’Ohio. Faites vos soumissions pour examen par e-mail à [email protected] ou [email protected]. Vous devez inclure un numéro de téléphone et/ou une adresse Web pour la publication.

Art

Beck Center for the Arts : 17801 Detroit Ave., Lakewood, présente « The Portrait Show » jusqu’au 26 février ; «Aquarelles de Kenneth C. Beck», jusqu’au 1er mars. Appelez le 216-521-2540 ou visitez beckcenter.org.

Cleveland Museum of Art : 11150 East Blvd., présente « Matériel et immatériel dans l’art moderne et contemporain coréen » jusqu’au 25 février ; « Nature Supernatural », jusqu’au 3 mars ; « Textiles liturgiques de l’Allemagne médiévale tardive », jusqu’au 4 août ; « Couleurs de Kyoto : le studio de céramique Seifū Yohei », jusqu’au 10 mars ; « Six dynasties de la peinture chinoise », jusqu’au 6 mai ; « Nouveaux récits : œuvres contemporaines sur papier », jusqu’au 14 avril ; « Au sud du fleuve dans la peinture japonaise », jusqu’au 2 juin ; « Barbara Bosworth : Sun Light Moon Shadow », du 25 février au 30 juin ; « Du rêve à la randonnée : peintures de paysages coréens », du 20 février au 29 septembre. Appelez le 216-421-7340 ou visitez clevelandart.org.

Kent State University Museum : 515 Hilltop Drive, Kent, présente « Sukeina : The Light of Omar Salam », la première exposition muséale aux États-Unis consacrée au travail de la marque Sukeina fondée par Omar Salam, du 16 février au 2 juin. Appelez le 330-672-3450 ou visitez kent.edu/museum.

Museum of Contemporary Art (moCa) Cleveland : 11400 Euclid Ave., présente ses expositions hiver/printemps 2024, jusqu’au 26 mai (célébration d’ouverture à 19 h le 2 février) — Manabu Ikeda : « Fleurs de l’épave », avec plus de 50 œuvres des 25 dernières années | Andrea Bowers : « Exist, Flourish, Evolve », une « campagne multimédia multisite qui sensibilise et agit autour des dangers auxquels sont confrontés le lac Érié et tous les écosystèmes des Grands Lacs » | BlackBrain : « SCRD GRDN », un projet de BlackGrain et d’artistes invités du Centre Culturel Julia de Burgos. Appelez le 216-421-8671 ou visitez mocacleveland.org.

Sculpture Center : 1834 E. 123rd St., Cleveland, présente Nalani Stolz : « Bodies Still Becoming » et Zachary Smoker : « Inured », du 23 février au 13 avril (événement d’ouverture de 17 h 30 à 20 h le 23 février, avec l’artiste conférences de 18h30 à 19h15). Appelez le 216-229-6527 ou visitez sculpturecenter.org.

Spaces Gallery : 2220 Superior Viaduct, Cleveland, présente trois expositions — « Anticipatory|Después », présentant le travail de Brianna L. Hernández (Shinnecock Indian Nation, Long Island, New York), « A Botanical Conversation », présentant le travail de Mehdi. -Georges Lahlou (Bruxelles, Paris) et « Escaping Aawful Land », présentant le travail d’Aaron D. Williams (Cleveland) — de midi à 17 heures du mercredi au samedi jusqu’au 1er mars. Appelez le 216-621-2314 ou visitez spacegallery.org.

Stocker Arts Center du Lorain County Community College : 1005 N. Abbe Road, Elyria, présente « Art Maker on the Move », du 23 février au 19 mars (réception d’ouverture de 16 h 30 à 18 h 30 le 23 février au Beth K Stocker Art Gallery. Appelez le 440-366-4040 ou visitez StockerArtsCenter.com.

Auditions, répétitions, soumissions, etc.

Lorain Community Music Theatre : organisera des auditions pour « 9 to 5 The Musical », de 12 h 45 à 14 h 45 le 2 mars et de 14 h à 16 h le 3 mars à l’école St. Peter, 3655 Overlin Ave., L à l’école St. Peter. , 3655, avenue Oberlin, Lorain. Visitez loraincommunitymusictheater.org.

Animations pour enfants

Playhouse Square : 1501 Euclid Ave., Cleveland, présente PAW Patrol Live ! « La grande aventure des pirates », les 9 et 10 mars. Appelez le 216-241-6000 ou visitez PlayhouseSquare.org.

Comédie

Agora Theatre & Ballroom : 5000 Euclid Ave., Cleveland, présente Darcy & Jer, le 18 février ; Tony Hinchcliffe, 23 février ; Ketterkenny présente : A Night of Stand-Up, 27 février ; Bianca Del Rio, le 22 mars ; Joe Pera, le 24 mars ; Dusty Slay, 20 avril ; Alan Ruck, le 3 mai ; Kathy Griffin, 11 mai. Visitez AgoraCleveland.com.

Centre Covelli : 229 E. French St., Youngstown, présente Sebastian Maniscalco, le 14 novembre. Appelez le 800-745-3000 ou visitez covellicentre.com.

Funny Bone Comedy Club and Restaurant (anciennement Cleveland Improv) : 1148 Main Ave., Cleveland, présente Comediane Pierre, les 16 et 17 février ; Don « DC » Curry », du 23 au 25 février. Appelez le 216-696-4677 ou visitez ClevelandFunnyBone.com.

Hilarities 4th Street Theatre : 2025 E. Fourth St., Cleveland, présente Andy Woodhull, du 15 au 17 février ; Joe Briggs, le 16 février ; Alingon Mitra, le 18 février ; Zoltan Kaszas, du 29 février au 2 mars ; Michel Blaustein, les 15 et 16 mars ; Steve Rannazzisi, du 21 au 23 mars ; Ari Shaffir, 31 mars ; Michael Kosta, les 5 et 6 avril ; Gareth Reynolds, le 7 avril ; Tom Green, du 11 au 13 avril ; Ian Bagg, les 24 et 25 mai ; Chris Redd, les 7 et 8 juin ; Kam Patterson, du 13 au 15 juin ; Adam Ray, du 20 au 22 juin ; Dave Attell, du 12 au 14 juillet. Appelez le 216-736-4242 ou visitez pickwickandfrolic.com.

Lorain Palace Theatre : 617 Broadway, Lorain, présente Andy Gross, le 15 mars ; HahaOhio, avec Tammy Pescatelli, John Henton, Bill Benden et plus, le 23 mars. Appelez le 440-245-2323 ou visitez lorainpalace.com.

Masonic Cleveland : 3615 Euclid Ave., Cleveland, présente Eddie Griffin, le 9 mars. Visitez MasonicCleveland.com.

MGM Northfield Park : 10777 Northfield Road, Northfield, présente Kountry Wayne, le 6 avril ; Steve Trevino, 27 avril. Appelez le 330-908-7625 ou visitez mgmnorthfieldpark.mgmresorts.com.

Playhouse Square : 1501 Euclid Ave., Cleveland, présente John Crist, le 18 février ; Rob Schneider, 24 février ; Modi, le 27 mars ; Rickey Smiley, 29 mars ; Daniel Sloss, 20 avril ; Brett Goldstein, du 26 au 28 avril ; Ronny Chieng, 26 avril ; Marc Maron, 10 mai. Appelez le 216-241-6000 ou visitez PlayhouseSquare.org.

Danse

Akron Civic Theatre : 182 S. Main St., présente « Shades of the Mind », une œuvre de l’artiste résidente Sujatha Srinivasan, fondatrice et directrice artistique de Shri Kalaa Mandir – Center for Indian Performing Arts, à 19 h le 28 février. Visitez AkronCivic .com.

Beck Center for the Arts : 17801 Detroit Ave., Lakewood, présente le ballet « The Ugly Duckly », mettant en vedette 65 étudiants âgés de 7 à 18 ans, à 19 h le 13 avril. Appelez le 216-521-2540 ou visitez beckcenter.org.

Cleveland Ballet : présente « Aurora : A Sleeping Beauty Story », les 26 et 27 avril au Connor Palace de Playhouse Square. Visitez Clevelandballet.com.

Fairmount Centre for the Arts : 8400 Road, Russell Township, présente le Fairmount Spring Dance Performance : « Party Time ! », mettant en vedette les jeunes danseurs de Fairmount, à 11 h et 14 h le 11 mai. Appelez le 440-338-3171 ou visitez fairmountcenter.org.

Ohio Contemporary Ballet : (anciennement Verb Ballet) 3558 Lee Road, Shaker Heights, présente « Cleveland Inspirations », deux premières mondiales basées sur l’histoire locale de Cleveland, ainsi que la dernière chance de voir « Celebration » de Gerald Arpino, à 20 h le 20 février au Breen. Centre des arts du spectacle, 2008 W. 30th St., Cleveland. Appelez le 216-397-3757 ou visitez ocballet.org.

Film

Cleveland Institute of Art Cinematheque : 11610 Euclid Ave., Cleveland, présente « Inside the Yellow Cocoon Shell » (« Ben Trong vo Ken Vang », Vietnam/France/Singapour/Espagne, 2023, Pham Thien An), 18h45 février .15 ; « The Sweet East » (États-Unis, 2023, Sean Price Williams), 19 h le 16 février et 16 h 10 le 18 février ; “Top secret!” (Royaume-Uni/États-Unis, 1984, Jim Abrahams et David et Jerry Zucker), 21h30 le 16 février et 18h30 Facebook. 18 ; “Sherlock Jr.” (États-Unis, 1924, Buster Keaton), 17 h 00, 17 février ; « She Wore a Yellow Ribbon » (États-Unis, 1949, John Ford), 18 h 05, le 17 février ; « Amélie » (Le Fabuleux Destin D’Amélie Poulan », France/Allemagne, 2001, Jean-Pierre Jeunet), 20h30 le 17 février et 13h45 le 18 février ; « Fallen Leaves » (« Koulleet Lehdet », Finlande/Allemagne, 2023, Aki Kaurismäki), 20 h 15 le 18 février. Appelez le 216-421-7450 ou visitez CIA.edu/Cinematheque.

Festival international du film de Cleveland : présente le CIFF48, sur le thème « In the Glow », du 3 au 13 avril à Playhouse Square ; CIFF48 Streams, du 14 au 21 avril en ligne. Appelez le 216-623-3456 ou visitez clevelandfilm.org.

Court. Doux. Film. Fest. : présentant près de 300 films de 23 pays, dont 100 réalisés dans le nord-est de l’Ohio, se déroule du 28 février au 3 mars au Atlas Cinemas Shaker Square 13116 Shaker Square, Cleveland. Nous projetons près de 300 films avec 23 pays représentés et 100 films ont été réalisés dans le nord-est de l’Ohio. Visitez ShortSweetFilmFest.com.

Le Stocker Arts Center du Lorain County Community College : 1005 N. Abbe Road, Elyria, présente “Mother and Child”, à 19h30 le 16 février au Hoke Theatre ; « Mon marin, mon amour », à 19 h 30 le 23 février au Théâtre Hoke. Appelez le 440-366-4040 ou visitez StockerArtsCenter.com.

Musique

Agora Theatre & Ballroom : 5000 Euclid Ave., Cleveland, présente le Portugal. L’homme, 17 février ; Static-X, Sevendust, 22 février ; Octobre Londres, 24 février ; Trio alcalin, 8 mars ; BabyTron, 6 mars ; Jukebox postmoderne, 10 mars ; KMFDM, 14 mars ; Le prêtre de KK, le 20 mars ; Kai Wachi, 23 mars ; JJ Gray et Mofro, 29 mars ; Alvvays, 18 avril ; Benjamin Tod et Lost Dog Street Band, le 19 avril ; Notre dernière nuit, le 10 mai ; Trey Anastasio, 15 mai ; Blind Guardian, 16 mai ; M. Big, 24 mai ; Knocked Loose, 25 mai ; Chappell Roan, 28 mai ; Jerry Harrison, Adrian Belew et Adrian Belew, le 28 juillet ; Fer et vin, 20 août ; Powerwolf, 4 septembre. Visitez AgoraCleveland.com.

Akron Civic Theatre : 182 S. Main St., présente E5C4P3 : The Journey Tribute, 17 février ; Bonnie Rait, 22 juin. Visitez AkronCivic.com.

Apollo’s Fire, The Cleveland Baroque Orchestra : présente « Sacred Mysteries : Biber’s Rosary Sonates for Violin », à 19h30 le 15 février au West Shore Unitarian Universalist, Rocky River | 19 h 30 le 16 février et 20 h le 17 février à l’église épiscopale St. Paul, Cleveland Heights | 19h30 le 19 février à la Première Église Méthodiste Unie, Akron ; « Amigos Musicales », un concert familial mettant en vedette de la musique d’Espagne, d’Amérique latine et d’ailleurs, à 11 h le 9 mars au CMA Community Arts Center de Pivot, Cleveland | 15h30 le 9 mars au Musée d’histoire naturelle de Cleveland | 14h le 10 mars…