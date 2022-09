Événements Pokemon Go d’octobre 2022: Halloween, la journée communautaire de Litwick et plus

Octobre est presque arrivé et s’annonce comme un autre mois chargé pour Pokemon Go. Le jeu mobile poursuit sa saison de lumière avec une variété d’événements au cours des prochaines semaines, y compris une journée communautaire de Litwick et la célébration annuelle d’Halloween. En plus de cela, une poignée de Pokémon effrayants apparaîtront tous les mardis soirs lors de l’événement hebdomadaire Spotlight Hour du jeu.

Voici tout ce que vous devez attendre dans Pokemon Go en octobre.

Percées de la recherche d’octobre

En plus d’un nouveau lot de tâches de recherche sur le terrain, Pokemon Go offrira une nouvelle récompense de percée en recherche à partir du 1er octobre. Chaque fois que vous réaliserez une percée en recherche le mois prochain, vous gagnerez un encens et une chance d’attraper Shedinja. En plus de cela, il y a une chance que Shedinja soit brillante.

Les percées de recherche sont liées aux timbres que vous collectez lorsque vous terminez la recherche sur le terrain. Vous recevrez un tampon pour la première tâche de recherche sur le terrain que vous accomplirez chaque jour, et une fois que vous aurez amassé sept tampons, vous réaliserez une percée dans la recherche.

Programme des raids d’octobre

Une poignée de Pokémon légendaires et méga reviennent aux raids en octobre.

Après le départ d’Yveltal le 8 octobre, la mascotte Pokemon X Xerneas reviendra jusqu’au 20 octobre, tandis que Mega Manectric fera une autre apparition dans les méga raids. Après cela, Mega Banette fera ses débuts dans Pokemon Go, tandis que les deux formes de Giratina reviendront aux raids cinq étoiles.

Vous pouvez voir le programme complet des raids d’octobre ci-dessous :

27 septembre – 8 octobre

Raids cinq étoiles : Yveltal

Méga raids : Méga Lopunny

8 octobre – 20 octobre

Raids cinq étoiles : Xerneas

Méga raids : Méga Manectric

20 octobre – 27 octobre

Raids cinq étoiles : Giratina (Forme altérée)

Méga raids : Méga Banette

27 oct. – 8 nov.

Raids cinq étoiles : Giratina (Origin Forme)

Méga raids : Méga Banette

Heures d’ouverture d’octobre

L’événement hebdomadaire Spotlight Hour de Pokemon Go se poursuit tout au long du mois d’octobre. Chaque mardi soir de 18h à 19h, heure locale, vous aurez plus de chances d’attraper un Pokémon spécifique et de gagner un bonus en jeu particulier.

Voici le programme complet de Spotlight Hour pour le mois prochain :

Date Pokémon en vedette Bonus vedette 4 octobre ronce 2x évolution XP 11 octobre Hanteur 2x attrape Stardust 18 octobre Misdreavus 2x attraper XP 25 octobre Shuppet 2x évolution XP

Journée Raid Mega Gyarados

Mega Gyarados revient pour un événement spécial Raid Day le 8 octobre. Le redoutable Pokémon apparaîtra dans les batailles Mega Raid tout au long de l’événement, vous donnant plus de chances de gagner Gyarados Mega Energy. Plus de détails seront annoncés plus près de l’événement.

Journée communautaire d’octobre

Niantic



La journée communautaire d’octobre est prévue pour le samedi 15 octobre. Le Pokémon feu/fantôme Litwick est la star ce mois-ci, et il apparaîtra dans la nature beaucoup plus fréquemment que d’habitude de 14h à 17h, heure locale. Quelques bonus en jeu seront également actifs pendant l’événement, et tout Litwick que vous évoluerez dans sa forme finale, Chandelure, avant 22 heures, heure locale, apprendra le spécial Charged Attack Poltergeist.

Événement d’Halloween

La célébration annuelle d’Halloween de Pokemon Go revient à partir du 20 octobre. Peu de détails ont été annoncés jusqu’à présent, mais comme les années précédentes, l’événement mettra en vedette une variété de Pokémon de type fantôme.

Autres événements

Pokemon Go a quelques autres activités prévues pour octobre, notamment un événement Evolving Stars (du 5 octobre au 11 octobre) et une célébration de la Fête des Lumières (du 14 octobre au 17 octobre). Des détails supplémentaires sur ces événements seront annoncés ultérieurement.

