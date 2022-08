Événements Pokemon Go de septembre 2022 : Raids légendaires, heures de mise en lumière et plus encore

Septembre marque le début de la saison de la lumière de Pokemon Go, et le jeu mobile inaugure la nouvelle saison avec une variété d’activités spéciales le mois prochain. Une poignée de Pokémon légendaires nouveaux et de retour feront leur apparition au cours des prochaines semaines, et il y aura de nouvelles heures hebdomadaires Spotlight et d’autres événements à attendre, y compris une journée de recherche Inkay et le retour du Psychic Spectacular.

Voici tous les plus grands événements Pokemon Go qui se déroulent en septembre 2022.

Percée de la recherche de septembre

Une nouvelle récompense Research Breakthrough sera disponible dans Pokemon Go à partir du 1er septembre. Chaque fois que vous terminerez une Research Breakthrough le mois prochain, vous gagnerez un Premium Raid Pass, ainsi qu’une chance d’attraper Medicham.

Les percées de la recherche sont liées aux tampons que vous collectez pour avoir terminé la recherche sur le terrain. Vous recevrez un tampon pour la première tâche de recherche sur le terrain que vous accomplirez chaque jour, et une fois que vous aurez amassé sept tampons, vous réaliserez une percée dans la recherche.

Programme des raids de septembre

Une poignée de Pokémon légendaires nouveaux et de retour apparaîtront dans Pokemon Go en septembre. Au début du mois, les quatre formes de Deoxys reviendront aux raids cinq étoiles jusqu’au 13 septembre. Après cela, un nouveau Pokémon légendaire non annoncé fera ses débuts jusqu’au 27 septembre. Enfin, la mascotte Pokemon Y Yveltal clôturera le mois. du 27 sept. au 8 oct.

Vous pouvez voir le calendrier complet des raids légendaires et méga ci-dessous :

Raids cinq étoiles

1er septembre – 13 septembre

Déoxys de forme normale

Forme d’attaque Deoxys

Défense Forme Deoxys

Speed ​​Forme Déoxys

13 septembre – 27 septembre

27 septembre – 8 octobre

Méga raids

1 septembre – 6 septembre

6 septembre – 16 septembre

16 sept. – 27 sept.

27 septembre – 8 octobre

Heures d’ouverture de septembre

L’événement hebdomadaire Spotlight Hour de Pokemon Go se poursuivra tout au long du mois de septembre. Chaque mardi soir de 18h à 19h, heure locale, vous aurez plus de chances d’attraper un Pokémon spécifique et de gagner des bonus en jeu. Voici le programme complet de Spotlight Hour pour le mois prochain :

Date Pokémon en vedette Bonus vedette 6 septembre Munna 2x attrape Stardust 13 septembre Ralts 2x attraper XP 20 septembre Arron 2x attraper des bonbons 27 septembre Minccino 2x bonbons de transfert

Journée communautaire de septembre

La prochaine journée communautaire de Pokemon Go est prévue pour le 18 septembre. Le Pokémon présenté n’a pas encore été annoncé, mais plus de détails seront partagés plus près de l’événement.

Recherche limitée d’Inkay

Niantic



L’un des premiers événements à se produire dans Pokemon Go le mois prochain est une journée de recherche limitée axée sur Inkay. L’événement a lieu le 3 septembre de 11 h à 14 h, heure locale. Au cours de cette fenêtre, les tâches de recherche sur le terrain que vous accomplirez mèneront à des rencontres avec Inkay, et vous aurez votre première chance d’attraper un Inkay brillant dans le jeu. Vous recevrez également deux fois la quantité habituelle de bonbons pour avoir attrapé des Pokémon pendant l’événement.

Spectaculaire psychique

L’événement Psychic Spectacular de Pokemon Go revient du 6 au 12 septembre. Aucun autre détail n’a encore été annoncé, mais comme les années précédentes, l’événement mettra en vedette une variété de Pokémon de type psychique.

Semaine de la mode

Le mois est clôturé par la Fashion Week, qui revient du 27 septembre au 3 octobre. Plus de détails seront annoncés plus près de l’événement.