Événements Pokemon Go de novembre 2022 : Raids Guzzlord, heures de mise en lumière, etc.

Novembre approche à grands pas et s’annonce comme un autre mois chargé pour Pokemon Go. Le jeu mobile accueille une variété d’événements au cours des prochaines semaines, y compris une célébration Dia de los Muertos et deux journées communautaires. En plus de cela, une nouvelle Ultra Beast envahira les raids.

Voici tous les plus grands événements qui se déroulent dans Pokemon Go en novembre 2022.

Percée de la recherche de novembre

En plus d’un nouveau lot de tâches de recherche sur le terrain, Pokemon Go offre une nouvelle récompense de recherche révolutionnaire en novembre. Chaque fois que vous réaliserez une percée dans la recherche ce mois-ci, vous gagnerez une pièce d’étoile et une chance d’attraper Starmie.

Les percées de recherche sont liées aux timbres que vous collectez lorsque vous terminez la recherche sur le terrain. Vous recevrez un tampon pour la première tâche de recherche sur le terrain que vous accomplirez chaque jour, et une fois que vous aurez amassé sept tampons, vous réaliserez une percée dans la recherche.

Classique de la journée communautaire Dratini

Niantic



Pokemon Go organise un autre événement de rediffusion de la journée communautaire le 5 novembre. Les joueurs auront une autre chance d’attraper le dragon rare Pokemon Dratini de 14 h à 17 h, heure locale. En plus de cela, chaque Dragonair que vous évoluerez en Dragonite avant 19 heures, heure locale, apprendra l’attaque chargée Draco Meteor.

Journée communautaire de Teddiursa

Niantic



La prochaine journée communautaire de Pokemon Go est prévue pour le 12 novembre. Le Pokémon présenté ce mois-ci est Teddiursa, et vous aurez votre première chance de le transformer en Ursalune pendant l’événement. En plus de cela, quelques autres bonus en jeu seront actifs, notamment le triple XP et le double bonbon pour attraper des Pokémon.

Événement Día de Muertos

Niantic



Pokemon Go démarre le mois de novembre avec un Célébration Dia de los Muertos. Pendant l’événement, vous aurez la chance d’obtenir de nouvelles versions costumées de Duskull, Dusclops et Dusknoir portant des couronnes de cempasúchil. En plus de cela, Litwick, Chinchou, Swirlix et d’autres Pokémon apparaîtront dans la nature, et vous gagnerez des bonbons à double capture et d’autres bonus en jeu.

Raids de novembre

Pokemon Go rafraîchit sa rotation de raid en novembre.

Mega Banette et Giratina continueront d’apparaître dans les raids Mega et cinq étoiles jusqu’au 8 novembre, date à laquelle ils seront remplacés par Mega Gyarados et le premier Guzzlord. Nihilego et Mega Houndoom feront également une apparition vers la fin du mois.

Vous pouvez voir le programme complet des raids de novembre ci-dessous :

27 oct. – 8 nov.

Raids cinq étoiles : Giratina (Origin Forme)

Méga raids : Méga Banette

8 novembre – 23 novembre

23 nov. – 1 déc.

Raids cinq étoiles : Nihilégo

Méga raids : Méga Démolosse

Heures de mise en lumière de novembre

L’événement hebdomadaire Spotlight Hour de Pokemon Go se poursuit tout au long du mois de novembre. Chaque mardi soir de 18h à 19h, heure locale, vous aurez plus de chances d’attraper un Pokémon spécifique et de gagner un bonus en jeu particulier.

Voici le programme complet de Spotlight Hour pour ce mois :

Date Pokémon en vedette Bonus vedette 1er novembre Crépuscule 2x attrape Stardust 8 novembre Croagunk 2x attraper XP 15 novembre Porygon 2x attraper des bonbons 22 novembre Pétilil 2x bonbons de transfert 29 novembre Hoohoot 2x évolution XP

Autres événements

Pokemon Go a quelques autres événements prévus pour novembre, y compris un Événement Gourmands Gourmands (9 nov. au 17 nov.), un Prise de contrôle de l’équipe Rocket (14 nov. au 17 nov.), Zone Safari : Singapour (18 nov. au 20 nov.) et un Éclipse astrale un événement (23 nov. au 28 nov.). Des détails supplémentaires à ce sujet seront annoncés à une date ultérieure.

