Événements Pokemon Go d’août 2022: raids Zacian, heures de projecteurs et plus

Le mois d’août est officiellement arrivé et Pokemon Go a beaucoup à offrir aux joueurs ce mois-ci. Le jeu mobile organise une variété d’événements au cours des prochaines semaines, y compris de nouveaux raids légendaires, Spotlight Hours et un événement de championnat du monde. En plus de cela, spécial PokeStops apparaîtra chez certains détaillants jusqu’au 14 août.

Voici tous les plus grands événements Pokemon Go qui se déroulent en août 2022 :

Journée communautaire d’août

Niantic



Pokémon Go Journée communautaire d’août est prévu pour le 13 août. La vedette de l’événement de ce mois-ci est Galarian Zigzagoon. Le Pokémon raton laveur apparaîtra beaucoup plus fréquemment dans la nature tout au long de l’événement, et si vous pouvez le faire évoluer vers sa forme finale, Obstagoon, il apprendra l’obstruction d’attaque chargée de type sombre. En plus de cela, vous obtiendrez de la poussière d’étoile et des bonbons supplémentaires pour attraper des Pokémon, et il y aura des raids bonus quatre étoiles mettant en vedette Galarian Linoone.

Percée de la recherche d’août

Pokemon Go modifie sa récompense Research Breakthrough en août. Chaque fois que vous terminez une percée de recherche ce mois-ci, vous aurez une chance d’attraper Galarian Stunfisk.

Les percées de recherche sont liées aux tampons que vous recevez des tâches de recherche sur le terrain. Vous recevrez un tampon pour la première recherche sur le terrain que vous effectuerez chaque jour, et une fois que vous aurez gagné sept tampons, vous réaliserez une percée dans la recherche.

Programme des raids d’août

Pokemon Go ramène une poignée de Pokémon légendaires et Mega en août. Palkia et Mega Abomasnow apparaîtront respectivement dans des batailles de raid cinq étoiles et Mega, au début du mois, avec Genesect et un Pokémon mystérieux qui suivront par la suite. Les mascottes légendaires de Sword and Shield, Zacian et Zamazenta, seront également de retour au cours de la seconde quinzaine d’août. Vous pouvez voir le programme complet des raids ci-dessous :

31 juillet – 10 août

Raids cinq étoiles : Palkia

Méga raids : Méga Abomasnow

10 août – 18 août

Raids cinq étoiles : Genesect

Méga raids : à déterminer

18 août – 25 août

Raids cinq étoiles : Zacian et Zamazenta

Méga raids : Méga Slowbro

25 août – 31 août

Raids cinq étoiles : Zacian et Zamazenta

Méga raids : Méga Ampharos

Heures d’ouverture du mois d’août

Les événements Spotlight Hour de Pokemon Go se poursuivent en août. Chaque mardi soir, le jeu mobile mettra en lumière un Pokémon différent et des bonus de 18h à 19h, heure locale. Vous pouvez voir le programme complet de l’heure Spotlight d’août ci-dessous :

Date Pokémon en vedette Bonus vedette 2 août Voltorbe hisuien 2x attrape Stardust 9 août Nidoran (F) 2x attraper XP 16 août Joltik 2x attraper des bonbons 23 août Nidoran (M) 2x bonbons de transfert 30 août Pidove 2x évolution XP

Événement d’évacuation

Pokemon Go organise un événement Bug Pokemon du 10 au 16 août. Des détails supplémentaires seront annoncés à une date ultérieure.

Événement Championnats du monde

Pokemon Go célèbre les Championnats du monde Pokemon 2022 avec un événement spécial lié du 18 au 23 août. Plus de détails seront annoncés plus près de l’événement.