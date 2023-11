Événements gastronomiques à Baton Rouge du 8 au 15 novembre | Divertissement/Vie

Fête d’automne au marché Beauregard: 9h samedi 18 novembre, au 522 Europe St., Baton Rouge

Nola Rouge, un magasin de vêtements pour femmes, accueillera diverses petites entreprises locales pour un marché de vendeurs du festival d’automne, juste à temps pour les vacances.

Sensibilisation communautaire: 9h samedi 11 novembre, à First Love Church, 1201 N. 47th St., Baton Rouge

First Love Church offrira un repas de Thanksgiving aux sans-abri de la communauté. Les participants intéressés sont invités à faire don d’un plat, d’un dessert, de petits pains, de bouteilles d’eau, de fourchettes, de cuillères et/ou de serviettes. Les personnes intéressées peuvent également assembler des assiettes et aider à la livraison. Contactez Erika Wells Rheams au (225) 614-0574 pour plus d’informations.

Nouveau (nourriture) dans le quartier

Pizza éclairée a annoncé sa pizza du mois de novembre : la figue et le prosciutto sont composés de pâte à tartiner aux figues, de sauce blanche, de mozzarella, de cuillerées de ricotta, d’oignons caramélisés et finis avec de la roquette fraîche, un filet de glaçage balsamique et des tranches de prosciutto di parma. Lit Pizza est situé à Baton Rouge et dans les environs.