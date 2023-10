Le grill du maçon a un nouveau burger pour novembre qui fait frémir nos papilles. Il s’agit du fondant aux champignons et à l’oignon français, avec une demi-livre de bœuf recouvert de Monterey Jack et de fromage suisse et garni d’oignons caramélisés et de champignons sur un petit pain au levain grillé. Il y a aussi du jus fait maison pour tremper. Tu m’as fait caraméliser.

Mason’s Grill est situé au 13556 Jefferson Highway, Baton Rouge.

Fondation Sunday Soda431 Jefferson St., Lafayette, propose désormais des bols de pain de soupe, comprenant de la bisque de tomates, du chili et une courge musquée au curry de saison arrosée de lait de coco et garnie de graines de citrouille grillées.

Vins et spiritueux

Il y a une nouvelle heure sociale spéciale à Vin et provisions de la bibliothèque, 7530, avenue S. Burnside, Gonzales. De 16h30 à 18h00 du mardi au vendredi, offrez-vous un menu spécial comprenant des petites assiettes, des cocktails et des vols de vins hebdomadaires. Le menu comprend des plats comme des piments shishito cloqués, des frites aux truffes, une mule de saison et bien plus encore.