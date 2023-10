28

Une liste mise à jour des événements d’octobre dans le comté de Contra Costa. De nombreux événements sur le thème d’Halloween ce week-end sont accompagnés de nombreux concerts dans des établissements locaux.

Assurez-vous également de consulter nos champs de citrouilles locaux à G&S Farms, Smith Family Farms et Three Nunn Farms – plus d’informations sur les heures et les événements.

Rejoignez-nous pour une soirée amusante de barbecue, de bières, de musique, d’enchères et de communauté. Célébrons les nombreux programmes et services qui rendent Hospice East Bay si unique en levant un verre tout en collectant des fonds pour soutenir les soins de fin de vie empreints de compassion et basés sur la communauté. Acclamations!

Jeudi 26 octobre 2023, 17h30-21h00

Emplacement: Brasserie et jardin de bière Side Gate, 1822 Grant Street, Concord

95 $ : Votre billet d’admission générale comprend l’entrée à l’événement, le dîner et les boissons. L’événement comprend un encan silencieux, de la musique live, un photomaton et des sièges à l’intérieur et à l’extérieur. Billets VIP : 125$ : Avec votre pass VIP, vous aurez accès à un loft VIP exclusif avec tables réservées. Chaque billet comprend l’entrée à l’événement et l’accès à la musique live, au photomaton, aux enchères silencieuses et aux barbecues et bières illimités. Veuillez noter que le loft VIP est uniquement accessible par des escaliers (billets limités disponibles).

26 octobre : Soroptimist International du Delta Halloween Bingo Hoedown

Le billet comprend : le dîner de Holy Smoker, 10 jeux de bingo et un dessert. Prix ​​​​de costumes, tombola et pas de bar d’accueil. Doit avoir 21 ans ou plus. Rejoignez-nous pour une soirée de divertissement et de jeux effrayants. Les billets comprennent 10 parties de bingo avec des prix en espèces, un dîner de Holy Smoker, des desserts et des prix de costumes. Nous aurons également un bar sans hôte et une tombola incroyable avec beaucoup de beaux paniers. Billets et plus d’informations, Cliquez ici

26-27 octobre – Antioche Fall-O-Ween



rejoignez la ville d’Antioche au parc aquatique d’Antioch pour notre quatrième événement annuel Fall-O-Ween. De notre labyrinthe et champ de citrouilles à notre place des personnages et à notre concours de costumes, vous ne voudrez pas manquer tout ce plaisir effrayant ! Profitez du maquillage, des jeux de carnaval, de l’artisanat, d’un parcours d’obstacles et même de flotter avec des citrouilles. Participez à notre concours de costumes ou à notre concours de sculpture de citrouilles pour courir la chance de gagner des prix excitants ! Chaque enfant qui participe recevra un sac de bonbons et une citrouille jusqu’à épuisement des stocks. Plus d’informations sur cet événement peuvent être trouvées sur https://www.antiochca.gov/fall-o-ween-2/