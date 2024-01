Événements et divertissements à venir dans le Dakota du Sud

19-21 janvier

Bâtiment d’exposition WH Lyon Parc des Expositions

100, boulevard N Lyon, Sioux Falls

Trois jours remplis d’AB-C en plein air, et bien sûr nous parlons de VTT, de bateaux et de camping-cars. Partez à la découverte de la nature, mais avant de le faire, arrêtez-vous au bâtiment WH Lyon Fairgrounds Expo pour les AB-C et tout ce qu’un amateur de plein air pourrait souhaiter, et bien plus encore. Plusieurs concessionnaires sous un même toit. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://greatersiouxfallsoutdoorshow.com/

Vendredi 19 janvier • 19h-20h30

Remède au 611

611, avenue NW, chemin Service, Sioux Falls

Sno Jam Comedy Fest présente fièrement LGBTLOL Queer Comedy Showcase – mettant en vedette une programmation hystérique de stars de comédiens LGBTQIA+ et d’alliés hilarants dans un spectacle de stand-up tumultueux. Vivez une émeute de rire non-stop avec certains des comédiens homosexuels les plus drôles de tout le pays, le tout au même endroit. Animé par le comédien et fondateur du LGBTLOL Queer Comedy Fest basé à la Nouvelle-Orléans, Ryan Rogers. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, rendez-vous sur https://www.snojamcomedyfest.com/event-details/sno-jam-comedy-fest-presents-the-lgbtlol-showcase-with-ryan-rogers-at-remedy-at-611

Partager

Vendredi 19 janvier • 21h30

Le canard assoiffé

945, chemin S. Marion, Sioux Falls

Si vous avez assisté à un spectacle de Red Dirt Road, vous savez qu’il s’agit d’une expérience son et lumière que vous ne voudrez pas manquer. Ils combinent une grande musicalité, des harmonies tueuses et un spectacle de lumière de style arène qui vous fera revenir à chaque fois. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.reddirtroadband.com/

laissez un commentaire

Samedi 20 janvier • 21h

Bouchées de la ville venteuse

114, avenue N. Indiana, Sioux Falls

No Limit Western Ball Tour avec Sons of Funk, Young Bleed et King Russel qui livreront tous les classiques en direct. Propulsé par Hippie Hop Radio. Les billets coûtent 15 $. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://allevents.in/mobile/amp-event.php?event_id=200025996910615

Dimanche 21 janvier • 18h-20h

Centre de théâtre Orpheum

315, avenue N. Phillips, Sioux Falls

Du West End de Londres à Las Vegas, MANIA, l’hommage à ABBA, reste le spectacle hommage à ABBA en tournée n°1 au monde. Formée en 1999, cette production a fait salle comble dans les théâtres et les salles de concert du monde entier, avec plus de 3 000 concerts live dans plus de 30 pays, apportant la musique du super-groupe suédois bien-aimé à des millions de personnes. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, rendez-vous sur https://siouxfallsorpheum.com/events-tickets/upcoming-events/mania-the-abba-tribute-tour/