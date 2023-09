Événements du Mois du design à Détroit pour les personnes dépassées par tout cela | Arts | Détroit

Cliquez pour agrandir RandiahCamille Green La photographie de Lo Braden fait partie du Prelude by NOVA 24 Photo + Film Festival à la Congrégation.

Puis-je te confier un secret? Même si je suis un écrivain spécialisé dans les arts et la culture, je n’aime pas particulièrement assister à des vernissages. Il y a beaucoup trop de personnes et d’énergie à gérer pour un introverti comme moi, et des moments difficiles à savoir quoi dire à cette personne que j’ai vue sur les réseaux sociaux mais que je ne connais pas dans la vraie vie. Je préfère contempler l’art en paix. En plus de cela, la scène artistique de la ville est toujours en pleine effervescence avec un vernissage, un concert, une conférence d’artiste ou une soirée DJ quelque part et mon anxiété monte en flèche en essayant de tous les attraper.

Nous avons l’embarras du choix en matière d’art dans cette ville débordante d’énergie créative qui vous incite à saisir les possibilités infinies de la vie. Mais quand on me présente trop d’options, c’est comme une surcharge d’informations, mon cerveau se bloque et je choisis plutôt de rester à la maison avec mon chat. Aucun autre moment n’est-il plus vrai que le Mois annuel du design à Détroit, où une exposition ou une activation d’art a lieu chaque week-end et où trop de discussions d’artistes sont possibles pour être comptées.

Ainsi, pour la rubrique Artiste de la semaine de cette semaine, j’ai choisi cinq expositions du Mois du design de Detroit pour ceux qui n’ont pas envie de parcourir une longue liste d’événements avec des descriptions énigmatiques sur le site Web de Design Core Detroit. Vous avez une vie et vous ne pouvez pas vous donner la peine d’essayer de vous occuper de tout. Je comprends. Et si vous êtes comme moi, moins il y a de personnes avec qui interagir, mieux c’est. Ces événements sont un peu plus discrets mais valent toujours la peine.

Le préludeFestival NOVA 24 Photo + Film

Dans l’ancienne église transformée en café The Congregation, une série de photos imprimées sur la façade en brique du bâtiment ont attiré mon attention. Ils sont un précurseur du prochain Festival de photos et de films NOVA 24 c’est prévu pour juillet. L’exposition de photographies en plein air, intitulée Le prélude, a été organisé par les co-fondateurs du festival Mara Magyarosi-Laytner et Raymar. Vous avez peut-être vu les photos par hasard lors d’une visite à la Congrégation, mais cela vaut la peine de prendre votre temps et de réellement apprécier chacune d’entre elles. Les portraits de Ian Solomon et le triptyque d’anges de Lo Braden dans la fenêtre de la chapelle de la Congrégation ressemblent presque à des mini-murales. Des installations cinématographiques expérimentales sont également projetées dans le sous-sol de la Congrégation. Si vous aimez les conférences d’artistes, il y en a une prévue le mardi 19 septembre de 18h à 20h.

Jusqu’au 30 septembre ; La Congrégation, 9321 Rosa Parks Blvd., Détroit ; thecongregationdetroit.com.

Donc lui-même

Cette exposition personnelle de l’artiste Paula Schubatis, basée à Détroit, est une expérience immersive qui ressemble à un ventre aux couleurs vives de déchets de plastique et de tissus. Entrez dans le nid rempli d’objets trouvés et réutilisés qui tentent de vous faire sentir chez vous, mais asseyez-vous plutôt au bord d’une sorte de dimension déformée. Les modèles se promènent dans l’espace en portant des vêtements sculpturaux et « l’interaction intuitive » est encouragée. L’exposition est hébergée par la galerie IM Weiss mais est située dans l’espace voisin.

Les vendredis et samedis jusqu’au 7 octobre, de 12h à 17h ; 6540, rue Saint-Antoine, Détroit ; imweiss.gallery.

Club Fibre*, Réparer le Net



Club Fibre* (oui, avec l’astérisque) est une nouvelle rencontre pour les artistes textiles à Détroit. L’exposition inaugurale du groupe est présentée au Convent, un ancien couvent de religieuses polonaises situé dans le quartier de Banglatown à Détroit, transformé en studios d’art et de bien-être. Réparer le Net comprend un réseau de travaux réalisés par plus de 50 membres du Fiber Club*.

Les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 24 septembre ; Le couvent, 13301 Mound Rd., Détroit ; couventdetroit.com.

Conception pop-up Concevoir la justice + Concevoir des espaces

Au-delà des expositions d’art, une partie du Mois du design de Détroit consiste à imaginer l’avenir en termes de durabilité, de territoire et de justice sociale. La société d’architecture et de design Designing Justice + Designing Spaces nous donne un aperçu de leurs projets de centre de justice sociale à Grand River et sur la 14e rue avec cette fenêtre contextuelle. Il comprendra trois zones : un « centre de paix et de justice alternative » avec des conversations sur la justice réparatrice avec de la musique thérapeutique de steel Tongue Drum de Demetrius Thomas ; un espace « écosystème alimentaire et de vente au détail » avec des échantillons gratuits de friandises fabriquées localement et d’articles faits à la main par des vendeurs basés à Détroit ; et une zone « médias numériques et fabrication » où vous pouvez construire des sièges publics avec Sit-On-It Detroit.

13h-16h, samedi 23 septembre ; 2223 W. Forest Ave., Détroit ; designcore.org.

Mike Han : Unis par la conception



Dans sa première exposition dans une galerie de Détroit, Mike Han utilise ses motifs inspirés des graffitis pour donner une nouvelle vie aux plans abandonnés de Minoru Yamazaki et d’Albert Kahn. Les plans représentent des bâtiments datant des années 1920, et peindre dessus est une façon pour Han de créer du nouveau à partir de quelque chose d’ancien. L’exposition comprend également certaines des collaborations de design passées de Han, comme des œuvres d’art murales et des enceintes fonctionnelles avec Leon Speakers, des tapis fabriqués en partenariat avec Art Van, des lunettes de soleil avec SEE eyewear et des tables imprimées en 3D via Haddy. Même si, de manière réaliste, vous n’achetez pas l’une des tables à 3 500 $, leur texture ondulée et noueuse est plutôt cool.

Jusqu’au 30 septembre ; Aire de jeux Détroit, 2845, avenue Gratiot, Détroit ; aire de jeuxdetroit.com.

