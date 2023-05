Événements du Memorial Day 2023 dans le comté de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Des groupes d’anciens combattants, des villes et des organisateurs du comté de DeKalb ont organisé des événements dans tout le comté pour le Memorial Day le 29 mai. Les événements sont une chance pour les membres de la communauté et les anciens combattants d’honorer ceux qui sont morts au service du pays.

DeKALB

Petit-déjeuner du jour commémoratif du maire à DeKalb

Heure : 6 h 45 le lundi 29 mai ; Un programme court se déroulera de 7h30 à 8h00, après le petit déjeuner. À 8 heures du matin, une escorte de motos se rendra à la cérémonie de l’horloge commémorative DeKalb, ainsi qu’aux défilés DeKalb, Sycamore et Genoa Memorial Day.

Où : DeKalb Elks Lodge 765, 209 S. Annie Glidden Road

Quoi: Le comté de DeKalb 40 et huit, Voiture 207 tiendra son 31e petit-déjeuner du Memorial Day au DeKalb Elks Lodge 765 avant les célébrations du Memorial Day de la ville de DeKalb. Les particuliers peuvent prépayer le petit-déjeuner pour 10 $ en s’arrêtant au bureau du représentant de l’État Jeff Keicher au 158 W. State St., Sycamore. Le petit-déjeuner coûtera 15 $ par personne à la porte, le jour de l’événement.

Cérémonie du jour commémoratif de l’horloge des soldats et des marins

Heure : 8 h 30 le lundi 29 mai

Où : 101 E. Lincoln Highway, DeKalb

Quoi : L’horloge commémorative des soldats et des marins a été construite en 1921 en l’honneur des soldats américains morts pendant la Première Guerre mondiale. À 8 h 30 le jour du Souvenir, une brève cérémonie aura lieu à l’horloge avec une représentation de « The Star Spangled Banner », un dépôt de gerbe, un moment de prière et de réflexion et le jeu des claquettes.

Défilé du jour commémoratif DeKalb

Heure : 9 h le lundi 29 mai

Où : Centre-ville de DeKalb

Quoi: Le défilé du Memorial Day de la ville de DeKalb commencera à 9 heures du matin à l’intersection des rues North Third et Locust et se terminera sur Linden Place, près du musée Ellwood House. Les Marching Barbs du lycée DeKalb, la Huntley and Clinton Rosette Marching Band, les louveteaux et les scouts du district de Potawatomi, le Three Fires Council et d’autres groupes communautaires défileront aux côtés des organisations locales d’anciens combattants lors du défilé.

Programme du jour commémoratif DeKalb

Heure : 9 h 30 lundi 29 mai

Où : Ellwood House, 420 Linden Place

Quoi : La maison Ellwood accueillera un programme du Memorial Day après le défilé. L’événement célébrera, se souviendra et réfléchira sur les États-Unis et ceux qui ont servi, selon le DeKalb Park District. Le premier étage du manoir Ellwood House sera ouvert pour des visites gratuites après le programme. L’orateur principal du programme est le vétéran de l’armée américaine et ancien maire de DeKalb, Jerry Smith. Terri Goodman, Mike Tritle, Mark Baldin, Michael Embrey et le Firefighter Highland Guard de DeKalb offriront également des performances musicales.

COMTÉ DE DEKALB

Le fusil American Legion Post 654 salue et tape

Heure : Lundi 29 mai divers moments, lieux

Cimetière de l’Union à Lee : 9 h

Premier cimetière luthérien à Lee : 9 h 30

Cimetière St. James Calvary à Lee: 9h50

Cimetière de Rose Hill à Shabbona : 10h15

Programme du Lions Park Memorial Day à Waterman : 11 h

L’American Legion Post 654 invite les membres du public à assister à l’une ou à l’ensemble de ses cinq cérémonies du Memorial Day. Les courts événements comprendront des saluts au fusil et des claquettes dans quatre cimetières Lee et Shabbona avant un programme au Lions Park à Waterman à 11 heures.

GÊNES

Défilé du jour commémoratif de Gênes

Heure : 11 h 30 le lundi 29 mai

Où : 311 S. Washington St. à East Main Street jusqu’au cimetière de Gênes

Quoi : Le Le défilé du jour commémoratif de Gênes débutera au Genoa Veterans Home, se dirigera vers le nord jusqu’à la route 72 et vers le sud sur Locust Street avant de se terminer au cimetière de Gênes. Les vétérans de Gênes des guerres étrangères organiseront un déjeuner de hamburger à 13 h au Genoa Veterans Home, 311 S. Washington St. Le déjeuner coûte 5 $ par personne.

PARC DE L’ÉRABLE

Cérémonie du jour commémoratif de Maple Park

Heure : 11 h le lundi 29 mai

Où : Lodi Tap House 309, rue Main, Maple Park

Quoi: Maple Park American Legion Post 312 et le chapitre DuKane d’une fraternité visant l’éducation – une organisation de défense des droits des motocyclistes – font équipe cette année pour un événement conjoint du Memorial Day. Les deux organisations demandent aux motocyclistes de les rencontrer à Lodi Tap House pour se souvenir et honorer les personnes qui ont perdu la vie en défendant les États-Unis.

American Legion Post n ° 312 Memorial Day Services

Heure : de 9 h à 10 h 45 le lundi 29 mai. Services du cimetière à 11 h 30 Cérémonie du poste de la Légion américaine, déjeuner de midi

Maple Park American Legion Post 312 Honor Guard and Rifle Squad se produira dans sept cimetières et Maple Park American Legion Post 312, au 203 Main St.

Calendrier: 9 h 15 Cimetière Pierce, 9 h 30 Cimetière catholique St. Mary’s, 9 h 45 Cimetière méthodiste Gardner, 10 h 00 Cimetière Van Vlak, 10 h 15 Sts. Cimetière catholique Pierre et Paul, 10h30 Cimetière de South Burlington et 10h45 Cimetière d’Ohio Grove. À 11 h 30, il y aura une cérémonie dirigée par le commandant Chris Rebone au poste suivie d’une journée portes ouvertes avec des hamburgers et des hot-dogs.

Service du jour commémoratif de Malte à l’Église Méthodiste Unie de Malte

Heure : 10 h le lundi 29 mai

Où : Église Méthodiste Unie de Malte, 201 E. Sprague St. à Malte

Quoi : Il y aura un programme court à l’église, suivi d’une marche pour tous ceux qui peuvent participer. La marche descendra Third Street jusqu’à la bibliothèque publique de Malte, 203 Adams St. pour un autre programme court et une présentation de couronnes. Des manèges seront disponibles pour ceux qui ne peuvent pas marcher.

SYCOMORE

Défilé du jour commémoratif du sycomore

Heure : 10 h 30 lundi 29 mai

Où : commence au 121 S. California St., continue sur Somonauk Street et Charles Street jusqu’au cimetière Elmwoody

Le Sycamore Veterans Club accueillera le défilé du Sycamore Memorial Day avec l’aide de l’American Legion Riders Post 99 à Sycamore, du groupe Sycamore Middle School et des troupes scoutes locales. Les membres de l’American Legion Riders Post 99 devraient diriger le défilé et seront suivis par le groupe Sycamore Middle School dans une musique thématique. Dans le cadre du défilé, les troupes scoutes locales effectueront une cérémonie de pliage du drapeau et Dave Lundberg chantera des chansons patriotiques. Le Sycamore Veterans Club organisera une cérémonie pour tous les anciens combattants décédés.

Avons-nous raté votre événement ? N’hésitez pas à partager vos événements publics du Memorial Day à [email protected]