Halloween n’est tout simplement pas pour les enfants. Il existe de nombreux événements pour les « sorcières » et les « sorciers » dans la vallée de l’Illinois destinés aux adultes. Voici un calendrier des événements dans les zones situées dans et autour des comtés de La Salle, Bureau et Putnam.

Kangley

Une fête costumée d’Halloween et une préparation de chili sont prévues à 18 h le samedi 21 octobre au 4514, rue Section. La fête d’Halloween est un événement pour les 21 ans et plus.

Un marché artisanal sera organisé de 16h à 20h le vendredi 20 octobre. Il y aura des lancers de haches gratuits, des médiums psychiques, de la musique live, un foyer, des s’mores et une performance des Hocus Pocus Hags. Les visiteurs auront la chance de remplir un passeport pour remporter des prix. La nourriture sera servie par Haze et Thyme. Recherchez « LaSalle Downtown Merchants » sur Facebook pour plus d’informations.

Marseille

Le Rotary Club de Marseille organise sa première Marche des Sorcières et des Démonistes à 19 heures le samedi 21 octobre au centre-ville. Il s’agit d’un événement réservé aux sorcières et aux sorciers à partir de 21 ans. Habillez-vous de votre costume de sorcière ou de sorcier préféré (ou tout autre costume !) et visitez les commerces marseillais participants. Chaque entreprise proposera une boisson spéciale ou un apéritif à acheter ou à offrir. Il y aura un tirage au sort pour les prix. Assurez-vous de rechercher toutes les sorcières cachées en cours de route. Le coût de participation est un don de 20 $ par personne. Les bénéfices seront reversés au Service Infirmier de Marseille et à Run Today for Tomorrow.

Une soirée de sorcières est prévue de 16 h à 21 h le vendredi 20 octobre au centre-ville. Un concours de costumes aura lieu à 19 heures devant le 313 Liberty St. La meilleure sorcière, le meilleur chapeau, le balai, la non-sorcière et le meilleur groupe de trois ou plus seront récompensés. Des friandises et des offres spéciales seront distribuées, ainsi qu’une chasse au trésor pour une Barbie sorcière.

Sorcières et Démonistes de Westclox est prévu De 19 h à 23 h samedi 28 octobre à Westclox, 350 Fifth St. L’entrée est gratuite.

Une tournée des pubs zombies est prévue de 17 h à 22 h le samedi 21 octobre. Les gens peuvent commencer dans n’importe quel endroit participant, mais l’événement se terminera chez CortiLeno, 131 E. Walnut St. Un tirage au sort de 400 $ (pour les passeports remplis uniquement) sera se produira et un prix de 150 $ sera décerné pour le meilleur costume de zombie.

Witches Night Out aura lieu de 17 h à 20 h le vendredi 27 octobre, au centre-ville. Les achats seront prolongés dans les entreprises participantes. Un bracelet de 20 $ offrira aux participants cinq billets de dégustation de bière de sorcière, une entrée gratuite pour le concours de la sorcière la mieux habillée et le concours des meilleurs accessoires (chapeau et balai), une entrée gratuite pour la chasse au trésor et une chance de gagner un chaudron de prix.

La marche annuelle des sorcières revient de 16 h à 21 h le jeudi 19 octobre. Les activités de cette année comprennent une dégustation de bière de sorcière, une chasse au trésor caché, des lectures de médiums et de lecteurs de cartes locaux, de la musique live des Radium City Rebels, une performance du Hocus Pocus Hags et vendeurs faisant du shopping au Canal Market. Bien que les participants ne soient pas tenus de se déguiser, la soirée comprend un concours pour le meilleur costume de sorcière, le meilleur costume de sorcier, le meilleur chapeau de sorcière et le meilleur balai. Une vingtaine d’entreprises sont incluses comme arrêts pour la chasse au trésor et/ou une dégustation de bière de sorcière. Des bières sans alcool sont disponibles à divers endroits. Un bracelet est requis pour participer aux événements. Des billets à l’avance sont disponibles 2023UticaWitchesWalk.eventbrite.com jusqu’au mercredi 18 octobre. Des billets limités seront disponibles à la porte. Enregistrez-vous au Canal Market, 208 S. Clark St. Pour plus d’informations, visitez le lien de billetterie EventBrite.

Si vous avez connaissance d’un événement qui ne figure pas dans la liste, envoyez un e-mail à [email protected] avec les heures et les dates et le journal mettra à jour la liste.