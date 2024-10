Événements d’Halloween de Sauk Valley, horaires de bonbons ou de friandises fixés

20 octobre — DIXON — À quelques semaines seulement d’Halloween, les enfants de la vallée de Sauk se préparent à parcourir les rues à la recherche de bonbons.

Voici, pour aider les parents qu’ils entraîneront, une liste d’heures de friandises et d’autres événements sur le thème des vacances et de l’automne qui se déroulent dans la vallée de Sauk.

Dixon

La ville organisera des bonbons ou des friandises de 17 h à 19 h 30 le jeudi 31 octobre. D’autres événements liés à Halloween prévus à Dixon ce mois-ci comprennent :

* 24 octobre : Halloween au Y !, 110 N. Galena Ave., de 17 h à 18 h 30

* 26 octobre : 2024 Halloween Treat Street Parade et Palooza : le défilé commence à 9 h 20 et débutera et se terminera à Haymarket Square, 317 W. Third St., suivi d’une cérémonie de remise de prix à 10 h. Treat Street se poursuivra avec un événement Trunk & Treat de 10h à 11h30 au KSB Town Square Centre, 102 S. Hennepin Ave.

Sterling

La ville organisera des bonbons ou des friandises de 16 h 30 à 19 heures le 31 octobre. D’autres événements connexes comprennent :

* 26 octobre : La deuxième ville d’Halloween annuelle dans le centre-ville de Sterling, de 15 h à 19 h, comprendra un labyrinthe de maïs, un concours de costumes, des friandises au centre-ville, des food trucks, des vendeurs, des jeux et des prix. L’événement sera suivi d’une fête réservée aux adultes au Mercantile Ballroom & Cocktail Lounge à 20h.

* 29 octobre : Trunk or Treat de 16 h à 18 h au 212 Third Ave. avec le service de police de Sterling.

Chutes de pierre

La ville organisera également des bonbons ou des friandises de 16 h 30 à 19 heures le 31 octobre. D’autres événements connexes comprennent :

* 25 octobre : « Biz Boo ! Trick-or-Treat » de 16 h à 18 h offrira un espace sûr où les enfants pourront acheter des bonbons, jouer à des jeux et gagner des prix dans les entreprises et stands participants du centre-ville. L’événement se déroulera beau temps, mauvais temps et les stands sont situés au RB&W District Park, 201 E. Les membres de la deuxième chambre de commerce de St. Rock Falls sont invités à s’inscrire gratuitement et les non-membres peuvent s’inscrire sur le site Web de la chambre pour un don de 15 $. Pour plus d’informations, appelez le 815-625-4500.

Les dates et heures des friandises dans d’autres communautés de la vallée de Sauk comprennent :

* Amboy : de 16h à 18h le dimanche 27 octobre.

* Ashton : de 17 h à 19 h le 31 octobre.

* Érié : de 17 h à 19 h le 31 octobre.

* Forreston : de 17h30 à 19h30 le 31 octobre.

* Franklin Grove : de 17h à 20h30 le 31 octobre.

* Fulton : de 18 h à 20 h le 31 octobre.

* Morrison : de 16 h à 19 h le 31 octobre.

* Mont Morris : de 17 h à 20 h le 31 octobre.

* Oregon : de 17 h à 20 h le 31 octobre.

* Polo : De 16h à 19h le 31 octobre.

Les forces de l’ordre rappellent aux enfants et à leurs parents de faire attention à la circulation et de n’accepter que des bonbons emballés ou scellés, qui doivent être inspectés avant de les manger.