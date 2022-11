Événements des fêtes à Edith Farnsworth House – Shaw Local

À la recherche de nouvelles traditions en cette saison des Fêtes? Ne cherchez pas plus loin que la maison Edith Farnsworth située au 14520 River Road à Plano.

La fête annuelle Mod & Merry Holiday revient les 2 et 3 décembre. Obtenez un premier aperçu de la maison habillée pour les vacances avec l’aide d’Able Shoppe à Elgin. Profitez de cocktails festifs, d’un foyer et de la joie des fêtes sur le thème des années 80 et 90 pour célébrer davantage l’exposition en cours, “Chaque ligne est une décision : la vie et l’héritage de Peter Palumbo”. L’événement offre également un aperçu des visites de maisons de vacances, qui se déroulent du 2 au 18 décembre. Des billets limités sont disponibles sur edithfarnsworthhouse.org/calendar-of-tours-events/

Suivez-nous sur Facebook et Instagram (@EdithFarnsworthHouse) pour rester informé des visites, expositions, programmes et événements.