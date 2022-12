Événements de vacances de DeKalb Park District pour décembre – Shaw Local

DeKALB – Le vote pour le concours des lumières de Noël du DeKalb Park District est en cours.

Les gagnants des catégories Meilleur thème général et Illuminez la ville ont été annoncés récemment. La famille Stoker au 598 Persimmon St. a remporté les gagnants Light Up the Town 2022, et la famille Nausid au 1103 Lewis St. a remporté le meilleur thème général 2022.

Le spectacle de lumière laser de Persimmon Street avec de la musique a ébloui les juges, tandis que la collection de décors de vacances d’inspiration vintage de Lewis Street a ramené des souvenirs chaleureux du passé de Noël, selon le annonce sur les réseaux sociaux du district.

Le vote People’s Choice se déroulera jusqu’au jeudi 15 décembre sur la page Facebook du DeKalb Park District. Des photos de chaque maison seront partagées, l’image gagnante étant annoncée à 21 h le jeudi 15 décembre. Le gagnant du Choix du public sera annoncé le vendredi 16 décembre. Les gagnants recevront un prix et une pancarte.

Le Père Noël viendra à DeKalb le samedi 10 décembre au River Heights Golf Course Clubhouse, 1020 Sharon Drive. Les familles peuvent profiter d’un petit-déjeuner buffet léger composé d’œufs brouillés, de saucisses, de bacon, de pâtisseries, de muffins, de lait, de café et plus encore de 9h à 10h30. Les enfants peuvent rendre visite au Père Noël, participer à des travaux manuels, écouter une histoire de vacances et recevoir un cadeau spécial de sa part. Les frais sont de 15 $ pour les résidents et de 19 $ pour les non-résidents. Les photographies photo-personnalisées sont incluses dans le prix du billet.

Un carnaval d’hiver de Grinchmas se tiendra le mercredi 21 décembre au Sports and Recreation Center, 1765 S. Fourth St. Le carnaval proposera des jeux, de l’artisanat et des activités sur le thème de Grinch. Le Grinch fait une apparition de 16h30 à 18h30. Une projection de “The Grinch” sera projetée à l’intérieur de 18h45 à 20h15. Les participants sont encouragés à apporter leurs propres couvertures ou chaises. . Le droit d’entrée est de 17 $ pour les résidents et de 21 $ pour les non-résidents. Les enfants de 2 ans et moins seront admis gratuitement. La préinscription est encouragée pour éviter les files d’attente le jour de l’événement.

Pour plus d’informations, visitez dekalbparkdistrict.com ou appelez le 815-758-6663.