Événements de recyclage prévus le samedi 15 octobre à Woodstock – Shaw Local

Les résidents du comté de McHenry peuvent apporter leurs déchets électroniques recyclables, leurs documents papier, leur mousse de polystyrène propre, leurs textiles, leurs ampoules et leurs piles à l’un des deux derniers événements de recyclage résidentiel prévus pour 2022.

Le département de la santé du comté de McHenry accueillera les événements de 9 h à midi samedi à Woodstock North High School, 3000 Raffel Road, et le 15 octobre au bâtiment administratif du comté de McHenry, 2200 N. Seminary Ave. à Woodstock.

Le département de la santé du comté s’est associé à Elgin Recycling, Paper Tiger Document Solutions et Environmental Defenders of McHenry County pour les deux événements programmés et s’est associé à la ville de Woodstock pour l’événement du 17 septembre.

Les frais de sac à usage unique de la ville de Woodstock seront utilisés pour payer les frais de télévision et de moniteur pour les résidents de Woodstock, jusqu’à cinq par ménage, avec une preuve de résidence. L’identité sera vérifiée lors de l’événement.

Les frais qui s’appliquent au recyclage des téléviseurs et des écrans d’ordinateur sont de 15 $ pour les moniteurs ACL de toute taille, de 25 $ pour toutes les autres unités de 20 pouces ou moins et de 35 $ pour toutes les autres unités de 21 pouces ou plus. Elgin Recycling accepte les cartes de crédit ou les espèces sur place.

Elgin Recycling acceptera également les appareils électroniques suivants : ordinateurs, claviers, souris, imprimantes, télécopieurs, numériseurs, serveurs à petite échelle, lecteurs et enregistreurs de DVD, magnétoscopes, consoles de jeux vidéo, claviers électroniques, lecteurs de musique numériques portatifs, convertisseurs numériques. , et récepteurs câble et satellite.

Une liste complète est disponible sur www.elginrecycling.com ou en contactant Elgin Recycling par téléphone au (847) 741-4100.

Paper Tiger Document Solutions fournira gratuitement un camion de déchiquetage de documents sur place pour déchiqueter en toute sécurité les documents papier. Chaque véhicule est limité à quatre caisses bancaires ou à un conteneur de taille similaire pour le déchiquetage.

Le déchiquetage sera disponible jusqu’à ce que le camion soit plein. Les documents doivent être retirés des classeurs à trois anneaux ou des pinces à reliure avant l’événement. Les trombones et les agrafes sont OK. Cet événement est à des fins résidentielles seulement.

Les défenseurs de l’environnement du comté de McHenry recueilleront des tubes fluorescents ou des ampoules fluorescentes compactes au coût de 0,50 $ à 1 $ chacun et des piles alcalines pour 1 $ la livre à recycler. Ils accepteront également la mousse de polystyrène propre, les cacahuètes d’emballage, le papier bulle réutilisable et les articles en tissu comme les vêtements, les couvertures, les serviettes, les draps, les chiffons et les chaussures attachés ensemble par les lacets pour être réutilisés ou recyclés.

Pour plus d’informations sur les événements de recyclage, rendez-vous sur bit.ly/MCDHsolidwaste.