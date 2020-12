Les événements Facebook sont un excellent moyen de rassembler des gens pour un événement social ou même des manifestations politiques. Un événement Facebook récemment lancé a permis à 3100 participants confirmés de jeter des œufs sur une statue de Margaret Thatcher dans sa ville natale du Lincolnshire, au Royaume-Uni. De plus, plus de 16,1 000 personnes ont «manifesté leur intérêt» à participer à cet événement unique.

L’invitation, animée par Kass Arif, dit: « Bois et les filles et moi non binaire, nous organisons un concours pour le lancer d’œufs, le lancer de lassos et peut-être l’art du graffiti. » La statue sera dévoilée dans le lieu de naissance de l’ancien Premier ministre britannique Grantham. C’est ce qu’on appelle une compétition de lancer d’œufs.

L’hôte de l’événement a également déclaré qu’il s’agissait d’un événement familial, donc les gens devraient être respectueux et ramasser leurs ordures.

Selon l’Independent, la statue en bronze de la Dame de fer vaut 300 000 £ (2 95 40 275 INR). Les habitants de la ville ont levé le doigt sur le conseil municipal, se plaignant que cet argent aurait pu être dépensé pour quelque chose de plus utile. En outre, le conseil du district de South Kesteven a approuvé 100 000 £ (98,51 810 INR) pour le dévoilement de la statue.

La statue de la première femme Premier ministre britannique a été conçue par le sculpteur Douglas Jennings. Le statut de 3 mètres de long repose sur un piédestal de 3 mètres de haut. Il est fait pour empêcher le vandalisme, qui, selon le conseil municipal, se produira.

Twitter est en feu avec des personnes qui s’opposent au montant dépensé et aux précautions prises pour éviter le vandalisme. La Dame de fer étant l’un des personnages les plus controversés de l’histoire politique britannique et peu aimée, les gens disent qu’il ne sert à rien de faire cela s’ils savent que les gens vont la détester.

Cependant, la municipalité espère récolter des fonds grâce aux dons à la statue de la part d’entreprises publiques et locales, compte tenu des réactions sur les réseaux sociaux qui semblent hautement improbables.

Imaginez dépenser 100000 £ pour une statue de Margaret Thatcher et ne pas donner de repas gratuits aux enfants à Noël – Jacob (@jacobfishervevo) 29 novembre 2020

cela ne fera qu’augmenter. les statues deviennent de plus en plus hautes dans le ciel. vous rencontrerez un monolithe s’étendant au-delà de votre champ de vision, comme oh je pense que c’est M. Walter Scott. La statue de Margaret Thatcher, version 5, fera tomber un avion https://t.co/tfmT7P77D0 – SMART et auditeur (@isalrightnow) 29 novembre 2020

Si vous devez investir 100k dans des mesures anti-vandalisme pour une statue spécifique, cette statue spécifique peut ne pas être une bonne idée. https://t.co/HvdIgCeXCg – ️‍⚧️Audrey de la Terre! ️‍⚧️ (@ChilledComics) 29 novembre 2020

absolument extatique de voir que la statue de Margaret Thatcher a été complètement déchirée dans la semaine suivant son dévoilement – theo️‍⚧️ (@partyantidote) 29 novembre 2020

Le conseil du district de South Kesteven dépense 100000 £ pour un événement pour dévoiler une statue de 300000 £ de Margaret Thatcher sur un piédestal de 3 m L’argent aurait pu aller à la banque alimentaire locale, mais c’était ce que Thatcher aurait voulu https://t.co/UhxECVtkdO – NighSide (@NighSide) 28 novembre 2020

@peter_levy Dépenser 100000 £ pour une fête de Margaret Thatcher avec une statue à Grantham est obscène, lorsque les enfants sont sans et dépendent des banques alimentaires – maman Kimis (@Kimis_mum) 1 décembre 2020

Margaret Thatcher sera bientôt connue pour la statue la plus détruite de l’histoire – NJ « Megasonger » Leigh (@MEGASONGER) 28 novembre 2020

L’événement de lancer d’œufs d’Arif conviendrait à une statue construite pour empêcher le vandalisme s’ils ont tous une bonne force de bras. Cependant, il n’y a aucun remarquer déjà donné sur la date et l’heure de divulgation.