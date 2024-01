Événements de la Saint-Valentin à Baton Rouge et Acadiana | Divertissement/Vie

Cupidon est stupide

De 18 h à 22 h le mercredi 14 février au Queen, 1717 N. River Road, Baton Rouge

La Saint-Valentin n’est pas réservée aux amoureux. Cette fête est réservée aux célibataires.

Profitez des spectacles live de DJ Ma3stro, de cocktails festifs, d’un photomaton, d’un lecteur de cartes de tarot, d’un menu spécial et bien plus encore. De plus, la Reine disposera d’une « Burn Box » où les photos de ses ex seront cérémonieusement détruites. Le menu comprend des plats comme les pains plats « Take Another Little Pizza My Heart », « Love Me Tenders » et « Greek Goddess Frites ».

Les billets commencent à 20 $ par personne, avec des options VIP disponibles, prêtes à l’achat sur www.eventbrite.com.