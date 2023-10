JEUDI

L’art sur la Mesa — Célébration de l’artiste locale Lauren Long, de 17 h à 19 h, Gold Hill Mesa, 142 W. Raven Mine Drive ; cottonwoodcenterforthearts.com.

Long Beach Dub Allstars — Avec Passafire, Mindstate, 19 h, The Black Sheep, 2106 E. Platte Ave., 26 $ ; blacksheeprocks.com.

Pauvreté et malheur — Avec Upon a Field’s Whisper, victime d’un incendie, 19 heures, Vultures, 2100 E. Platte Ave., 10 $ ; vautoursrocks.com.

John McEuen et le Circle Band — 19 h, Stargazers Theatre, 10 S. Parkside Drive, 25 $ ; stargazerstheatre.com.

Carlos Barata — 19h-21h, Axe and the Oak Distillery, 4665 Town Center Drive, Suite 140 ; [email protected].

Concerts Arts & Résilience : Réflexions — Avec Stephanie Winters, violoncelle et Chris Rosser, clavier, 19h30, Ent Center for the Arts, Chapman Foundation Recital Hall, 5225 N. Nevada Ave., 5 $ à 20 $ ; entcenterforthearts.org.

VENDREDI

Jahida Esperanza Trio — 18h-21h, Rico’s Cafe & Wine Bar, 322 N. Tejon St. ; pauvrerichardsrestaurant.com.

Colorado Floyd – Célébrer la musique de Pink Floyd — 19 h, Stargazers Theatre, 10 S. Parkside Drive, 18 $ ; stargazerstheatre.com.

Mon cher — Avec le major Grey, Tsterling, 19 h, Vultures, 2100 E. Platte Ave., 10 $ ; vautoursrocks.com.

The Long Run – L’hommage du Colorado aux Eagles — 19 h, Boot Barn Hall chez Bourbon Brothers, 13701 Bass Pro Drive, 20 $ – 49 $ ; bootbarnhall.com.

L’heure du crime — 19h, Lulu’s Upstairs, 107 Manitou Ave., Manitou Springs, 10-25$ ; lulusdownstairs.com.

David Berkeley — Colton Fox, Eli Cook ouvrira ses portes à 19 heures, The Black Rose Acoustic Society, 12530 Black Forest Road, 8 $ à 15 $ ; blackroseacoustic.org.

Dernier groupe de patrouille — 19h-23h, Notes, 13141 Bass Pro Drive ; notesbar.com.

EnterPlay : un concert immersif et contemplatif avec Katie Down — 19h30, Ent Center for the Arts, Chapman Foundation Recital Hall, 5225 N. Nevada Ave., 15 $ à 20 $; entcenterforthearts.org.

Soirée Pop Punk : La fête d’Halloween ! — Par Van Full of Nuns, 20 h, The Black Sheep, 2106 E. Platte Ave., 15 $ à 39 $ ; blacksheeprocks.com.

Minka — Avec Yan Yez, 20h, Oskar Blues, 118 N. Tejon St., 15 $ ; coloradosprings.oskarbluesfooderies.com.

Ricky Sweum — 20 heures, Wild Goose Meeting House, 401 N. Tejon St., 5 $ ; wildgoosemeetinghouse.com.

Dépliant Terrapin — 20 h, Lulu’s Downstairs, 107 Manitou Ave., Manitou Springs, 15 $ et plus ; lulusdownstairs.com.

VENDREDI SAMEDI

Roche de Jordanie — 19 h et 21 h 30, 3E’s Comedy Club, 1 S. Nevada Ave., 20 $ à 65 $; 3escomedy.com.

Brandt Tobler — 19 h 30 et 21 h 45 vendredi, 19 h et 21 h 30 samedi, Loonees Comedy Corner, 1305 N. Academy Blvd., 12 $ à 75 $ ; looneescc.com.

VENDREDI DIMANCHE

“Une nuit d’Edgar Allen Poe” — 19 h du vendredi au samedi, 13 h du samedi au dimanche, The Butte Theatre, 130 E. Bennett Ave., Cripple Creek, 16 $ ; buttetheatre.com.

SAMEDI

Célébration du Jour des Morts — Avec des artistes, des vendeurs et plus encore, de 10h à 14h, Voces Unidas for Justice, 2519 Airport Road ; tinyurl.com/yc6trmvh.

“Prendre la fuite” — Présenté par Colorado Youth Ballet & Connexus Dance Collective, 13 h et 18 h, Louise Performing Arts Center, Colorado Springs School, 21 Broadmoor Ave., 20 $ à 26 $; danceinthesprings.com.

Fête d’Halloween — Avec Triple Nickel, 18 h, The Whiskey Baron Dance Hall and Saloon, 5781 N. Academy Blvd., 5 $ ; thewhiskybarondancehallandsaloon.com.

Combattre le Phénix — Avec Saints of Never After, Atlas//Below, Bloodmoon Sacrifice, Chronic Slaughter, 18 h, The Black Sheep, 2106 E. Platte Ave., 20 $ ; blacksheeprocks.com.

La rivière Arkansas — 18 heures, Lulu’s Upstairs, 107 Manitou Ave., Manitou Springs, 16 $ ; lulusdownstairs.com.

Le groupe de la rivière Shadow — 18h-21h, Rico’s Cafe & Wine Bar, 322 N. Tejon St. ; pauvrerichardsrestaurant.com.

Wayne Wilkinson — 18h-21h, Fountain Creek Winery, 606 S. Santa Fe Ave., Fountain; waynewilkinson.com.

Kody Ouest — 19 h, Vautours, 2100 E. Platte Ave., 18 $ ; vautoursrocks.com.

Zepparella – Hommage à Led Zeppelin propulsé par une femme — 19 h, Stargazers Theatre, 10 S. Parkside Drive, 25 $ ; stargazerstheatre.com.

Concerts d’arts et de résilience : (A) Sortir de mon corps — Avec David Dorman Dance, 19h30, Ent Center for the Arts, Shockley-Zalabak Theatre, 5225 N. Nevada Ave., 15 $ à 35 $ ; entcenterforthearts.org.

Prixlexs — 20 h, Oskar Blues, 118 N. Tejon St., 20 $ ; coloradosprings.oskarbluesfooderies.com.

Rien que la fête d’Halloween des années 90 — 19 h, Boot Barn Hall chez Bourbon Brothers, 13701 Bass Pro Drive, 34 $ à 54 $ ; bootbarnhall.com.

Bande de John Adams — 19h-21h, Tri-Lakes Center for the Arts, 304 Colorado 105, Palmer Lake, 10-30$ ; trilakesarts.org.

Henrique De Almeida – Triple exemplaire — 20 heures, The Wild Goose Meeting House, 401 N. Tejon St. ; wildgoosemeetinghouse.com.

Jaguar Stevens — 21 h, Lulu’s Upstairs, 107 Manitou Ave., Manitou Springs, 13 $ ; lulusdownstairs.com.

SAMEDI-NOV. 19

“Ballonnage” – Centre des beaux-arts de Colorado Springs au Colorado College, 30 W. Dale St., 16 $ à 26 $ ; fac.coloradocollege.edu.

DIMANCHE

Harp Twins – Célébrer un Halloween rock — 18 h, Stargazers Theatre, 10 S. Parkside Drive, 20 $ ; stargazerstheatre.com.

Génitorteurs – Avec Nth Degree, Kobra Thighs, Witchhands, Psilo.x.Pulse, 18h, Sunshine Studios Live, 3970 Clearview Frontage Road, 20 $ et plus ; sunshinestudioslive.com.

Poêle et théorie d’un homme mort — Avec Saint Asonia, 19 h, The Broadmoor World Arena, 3185 Venetucci Blvd., 42 $ et plus ; worldarena.com.

Badaud — Groupe hommage aux Toadies, 19 h, Vultures, 2100 E. Platte Ave., 10 $ ; vautoursrocks.com.

LUNDI-NOV. 22

Exposition d’art Voix des anciens combattants — Œuvres d’art originales d’anciens combattants régionaux, de 8 h à midi et de 13 h à 17 h du lundi au vendredi, Studio West Gallery, 22 N. Sierra Madre St. ; 719-502-4110, [email protected].

MARDI

En feu — Avec Pallbearer, Clarion Void, 19 h, The Black Sheep, 2106 E. Platte Ave., 25 $ ; blacksheeprocks.com.

MERCREDI

Mistura Bela — 18h-21h, Rico’s Cafe & Wine Bar, 322 N. Tejon St. ; pauvrerichardsrestaurant.com.

Aaron Lewis — 19 h, Pikes Peak Center, 190 S. Cascade Ave., 40 $ et plus ; pikespeakcenter.com.

Le service des plaintes : spectacle d’humour — 19h, Vautours, 2100 E. Platte Ave.; vautoursrocks.com.

MERCREDI-NOV. 2

Célébration de la Journée des Morts — 16h-20h, Colorado Springs Fine Art Center du Colorado College, 30 W. Dale St. ; tinyurl.com/msmbydhj.

NOV. 2

Enfilé court — Avec Euphoria, Brother Nasty, 19 h, The Black Sheep, 2106 E. Platte Ave., 12 $ ; blacksheeprocks.com.

Noche de los Muertos – Jour des Morts — 19 heures, Lulu’s Downstairs, 107 Manitou Ave., Manitou Springs, 25 $ ; lulusdownstairs.com.

Rôti de Dan Raney — 19h30, Loonees Comedy Corner, 1305 N. Academy Blvd., 30 $ à 90 $; looneescc.com.

Soirée Comédie : Cam Bertrand — 20h30, Notes, 13141 Bass Pro Drive, 25 $ ; notesbar.com.

NOV. 2-12

“La Belle d’Amherst” — 19h30 du jeudi au samedi, 14h00 le dimanche, The Millibo Art Theatre, 1626 S. Tejon St. ; themat.org.

NOV. 3

Premier vendredi — 17h-20h, promenade artistique, divertissements, galeries ouvertes, centre-ville de Colorado Springs et Old Colorado City ; centre-villecs.com, shopoldcoloradocity.com.

Piège — Avec Aughter, Sabbatar, Glass Helix, So Gone, 18 h, Sunshine Studios Live, 3970 Clearview Frontage Road, 20 $ et plus ; sunshinestudioslive.com.

Comté de Wyde — 18h-21h, Mash Mechanix Brewing Co., 429 E. Pikes Peak Ave.; mashmechanix.com.

Levi Maez — 18h-21h, Rico’s Cafe & Wine Bar, 322 N. Tejon St. ; pauvrerichardsrestaurant.com.

Randy Stephens – Doublez votre problème — Avec un hommage à Stevie Ray Vaughan, 19 h, Stargazers Theatre, 10 S. Parkside Drive, 20 $ ; stargazerstheatre.com.

Joe Hertler et les chercheurs d’arc-en-ciel — Avec Graham Good & the Painters, Moon Veil, 19 h, The Black Sheep, 2106 E. Platte Ave., 20 $ ; blacksheeprocks.com.

Frady Catz — 19h-23h, Notes, 13141 Bass Pro Drive ; notesbar.com.

Les Burroughs — Avec Izcalli, 20 h, Lulu’s Downstairs, 107 Manitou Ave., Manitou Springs, 15 $ et plus ; lulusdownstairs.com.

NOV. 3-4

“La légende de Sleepy Hollow” — 19 h les 3 et 4 novembre, 13 h le 4 novembre, Centre culturel Ute Pass, 210 E. Midland Ave., Woodland Park, 19 $ ; funkylittletheater.org.

Matty Ryan — 19 h et 21 h 30, 3E’s Comedy Club, 1 S. Nevada Ave., 20 $ à 65 $; 3escomedy.com.

Janae Burris — 19 h 30 et 21 h 45 les 3, 7 et 21 h 30 le 4 novembre, Loonees Comedy Corner, 1305 N. Academy Blvd., 12 $ à 75 $; looneescc.com.

NOV. 3-5

“La comédie musicale du lycée Disney” — Présenté par Christian Youth Theatre, 18 h 30 les 3 et 4 novembre, 14 h le 4 novembre, 15 h le 5 novembre, Auditorium du campus universitaire Wasson, 2115 Afton Way, 15 $ – 20 $ ; cytcoloradosprings.org.

NOV. 3-12

“À la recherche de Patsy Cline” — 19 h du vendredi au samedi, 13 h du samedi au dimanche, The Butte Theatre, 130 E. Bennett Ave., Cripple Creek, 16 $ ; buttetheatre.com.

“Antigone” — 19 h 30 les 3 et 4 novembre, du 9 au 11 novembre, 16 h les 5 et 12 novembre, Ent Center for the Arts, Osborne Studio Theatre, 5225 N. Nevada Ave., 12 $ ; entcenterforthearts.org.

NOV. 4

Vingt mains hautes — 18 heures, The Whiskey Baron Dance Hall and Saloon, 5781 N. Academy Blvd., 5 $ ; thewhiskybarondancehallandsaloon.com.

Rafiel et les Roomshakers — 18h-21h, Rico’s Cafe & Wine Bar, 322 N. Tejon St. ; pauvrerichardsrestaurant.com.

Shot Martini et Grizzly Gopher — 19 h, Stargazers Theatre, 10 S. Parkside Drive, 18 $ ; stargazerstheatre.com.

L’expérience Petty Nicks — Au profit d’Elite Equine Rescue, 19h, Boot Barn Hall chez Bourbon Brothers, 13701 Bass Pro Drive ; éliteequinerescue.org.

Allée de Dallas — 19h-23h, Notes, 13141 Bass Pro Drive ; notesbar.com.

Archécho — Avec Stellar Circuits, 20 h, Vautours, 2100 E. Platte Ave., 17 $ ; vautoursrocks.com.

Gros dopes — Avec Bryse Taylor, Broth, 20 h, Lulu’s Upstairs, 107 Manitou Ave., Manitou Springs, 15 $ ; lulusdownstairs.com.

Cameron Sacky Band, Cole Barnhill — 20 h, Oskar Blues, 118 N. Tejon St., 18 $ ; coloradosprings.oskarbluesfooderies.com.

NOV. 4-5

Peintre Linda Larsen — 9h-17h30 le 4 novembre, 11h-15h le 5 novembre, Wild Birds Unlimited, 2450 Montebello Square Drive ; coloradosprings.wbu.com.

Tchaïkovski — Avec le Colorado Springs Philharmonic, 19h30 le 4 novembre, 14h30 le 5 novembre, Pikes Peak Center, 190 S. Cascade Ave., 15 $ et plus ; pikespeakcenter.com.

JUSQU’À VENDREDI

Lori DiPasquale – “Vous êtes le…