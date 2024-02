Événements d’architecture gratuits, informations sur les billets

Un nouveau mois de février dans le désert signifie qu’il est temps pour une autre édition de la Semaine du modernisme, vitrine annuelle de l’architecture locale.

Pendant 11 jours, les propriétaires rétro et les amateurs de modernité du milieu du siècle peuvent admirer toutes les couleurs et tous les styles qu’offre l’architecture de la vallée de Coachella. Lors de l’événement de cette année, il y a des portes roses, des imprimés Shag, des demeures de célébrités et bien plus encore à explorer.

Quel que soit votre niveau de familiarité avec le festival, il y a beaucoup d’informations à prendre en compte. C’est là que nous intervenons. Considérez ceci comme votre guide pour planifier 11 jours d’aventures architecturales lors de la Semaine du modernisme 2024.

Qu’est-ce que la Semaine du Modernisme ? Et c’est quand ?

La Semaine du modernisme est un festival de 11 jours célébrant tout ce qui est moderne du milieu du siècle, en particulier le modernisme du désert.

La semaine du modernisme se déroule du 15 au 25 février dans la vallée de Coachella (basée à Palm Springs, avec quelques événements dans les villes voisines).

Où puis-je me procurer des billets ?

Les billets sont disponibles sur semainedumodernisme.com. Certaines des activités populaires de la Semaine du modernisme affichent complet, mais des billets sont disponibles pour plusieurs visites, conférences, projections de films et pour sa visite en bus à impériale emblématique.

Que se passe-t-il si j’ai acheté des billets mais que je ne peux plus y assister ?

Les billets sont non remboursables, non échangeables et toutes les ventes de billets sont définitives. Les billets achetés sont considérés comme des dons s’ils ne sont pas utilisés. Les acheteurs de billets qui ont accepté la couverture de protection de remboursement au moment du paiement de Booking Protect et qui ne peuvent pas utiliser leurs billets pour une raison couverte par Booking Protect doivent s’adresser directement à Booking Protect pour demander un remboursement au plus tard 45 jours après l’événement réservé.

Que faire si un événement est annulé ?

Si un événement est annulé par l’organisateur, des remboursements seront effectués.

Y a-t-il des événements gratuits ?

À coup sûr. Des événements tels que le salon de voitures anciennes de la Semaine du modernisme (19 février) et le vide-grenier du modernisme (25 février) sont gratuits. Voici quelques autres événements gratuits à découvrir :

Histoires inédites : honorer diverses voix, éclairer des histoires inédites et forger des liens avec le passé à travers l’architecture et l’aménagement paysager (19 février)

Projets de modernisme de l’école Sainte-Thérèse (20 et 22 février)

Exposition : Cartes postales anciennes de Stephen Willard de Palm Springs à la Welwood Murray Memorial Library (15-25 février)

Ouverture de la galerie – Les archives perdues de John R. Hamilton exposées : Hollywood Cool (17 février)

Rencontre avec Shag (18 et 25 février)

Fête d’exposition d’impression de Shag en février (24 février)

Visite artistique du désert (23 et 24 février)

L’impact économique des organisations artistiques et culturelles à but non lucratif dans la vallée de Coachella (22 février)

Rainbow Road : histoire du design et histoire des couleurs de l’hôtel Saguaro (18 février)

Plus:30 événements gratuits ou à faible coût pour la Semaine du modernisme pour les amateurs d’architecture à petit budget

En parlant d’événements gratuits, qu’est-ce que le CAMP ?

La Semaine du modernisme comprend un lieu de rencontre central connu sous le nom de CAMP (Community and Meeting Place) situé à l’intérieur du Hyatt Palm Springs. CAMP est accessible aux détenteurs de billets et au grand public et propose des dédicaces de livres, des marchandises en vente par Destination PSP, des spectacles en direct et des informations générales. Il y a également une vitrine de produits de décoration intérieure créés par des groupes tels que Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery, Dunn-Edwards Paints, Brizo et plus encore.

Si vous allez: De 9 h à 17 h, du 15 au 25 février, Hyatt Palm Springs, 285 N. Palm Canyon Drive, Palm Springs

Où puis-je me garer ?

Bonne nouvelle, vous pouvez garer votre voiture classique ou votre trajet quotidien dans l’une des 1 000 places gratuites du parking souterrain du Hyatt Palm Springs ou dans le parking couvert de Belardo Road, en face du musée d’art de Palm Springs. Un parking gratuit limité est également disponible sur certains sites touristiques et lieux d’événements.

Remarque : Certaines maisons disponibles à la visite se trouvent dans des endroits difficilement accessibles au grand public, alors faites attention aux instructions que vous recevez lors de l’achat de votre billet. Certaines maisons seront accessibles par navette, les clients seront donc invités à se garer dans une zone de prise en charge spécifique.

Y a-t-il des événements qui acceptent les chiens ?

Le Salon de l’automobile vintage, le Vide-grenier Modernisme et le Salon de la remorque vintage acceptent les animaux tenus en laisse. Au Vintage Trailer Show, les animaux ne sont pas admis dans les roulottes.

Des événements ont-ils lieu en dehors de Palm Springs ?

Oui. Le festival de cette année propose plusieurs événements en dehors de Palm Springs, dans des régions telles que Rancho Mirage, Palm Desert et Joshua Tree.

Les visites ont des heures de départ différentes, alors visitez semainedumodernisme.com pour apprendre plus.

Où puis-je obtenir plus d’informations ?

Selon le site Web de l’événement, vous pouvez joindre le personnel de la Semaine du modernisme en envoyant un e-mail [email protected]. Les demandes sont traitées le plus rapidement possible.

La journaliste santé/divertissement de Desert Sun, Ema Sasic, a contribué à ce rapport.