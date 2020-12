La Chine a lancé une enquête sur le groupe Alibaba pour comportement monopolistique présumé et convoquera son groupe Ant pour se réunir dans les prochains jours, ont déclaré les régulateurs, dans le dernier coup porté à l’empire du commerce électronique et de la fintech de Jack Ma.

Voici une chronologie des événements clés qui ont mené à l’enquête.

14 SEPT – LA CHINE DÉROULE DE NOUVELLES RÈGLES POUR LES HOLDING FINANCIERS

La Chine publie de nouvelles règles pour réglementer les sociétés de portefeuille financières, la banque centrale affirmant qu’il y avait une faille dans la réglementation de ces sociétés.

Ant faisait partie des entreprises nommées par Pan Gongsheng, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine.

21 OCTOBRE – ANT REMPORTE UN SIGNAL VERT DU RÉGULATEUR

Ant remporte le dernier signe de la part du principal organisme de surveillance des valeurs mobilières chinois pour enregistrer son introduction en bourse à Shanghai, éliminant ainsi le dernier obstacle réglementaire à son émission.

24 OCTOBRE – «CLUB DU VIEUX HOMME

Lors d’un événement public auquel ont participé les régulateurs chinois, Ma, l’homme le plus riche de Chine, a déclaré que le système financier et réglementaire étouffait l’innovation et devait être réformé pour alimenter la croissance. Il a également comparé le Comité de Bâle des régulateurs bancaires mondiaux à «un club de vieillards».

26 OCTOBRE – ANT REMPORTE LE SOUTIEN DES INVESTISSEURS STRATÉGIQUES MONDIAUX

Ant prix son introduction en bourse et s’assure le soutien d’investisseurs stratégiques, dont une unité de l’investisseur d’État de Singapour Temasek Holdings, ainsi que des fonds souverains de Singapour et d’Abou Dhabi, de grands assureurs chinois et des fonds communs de placement.

30 OCTOBRE – LES INVESTISSEURS MOM-AND-POP ONT OFFERT 3 TRILLIONS DE DOLLARS POUR LES ACTIONS D’ANT

Les investisseurs particuliers ont fait une offre pour un montant record de 3 billions de dollars d’actions dans la double cotation d’Ant, l’équivalent du produit intérieur brut britannique, alors qu’ils pariaient sur la demande des services de technologie financière d’Ant en Chine.

31 OCTOBRE – LES DRAPEAUX DE BEIJING SONT PRÉOCCUPÉS SUR FINTECH

Le Comité chinois de stabilité financière et de développement, un organe ministériel dirigé par le vice-premier ministre Liu He, signale les risques associés au développement rapide de la fintech, lors d’une réunion qui a été largement interprétée comme une réponse du gouvernement à la montée en puissance d’acteurs tels que Ant.

NOV 2 – LES RÉGULATEURS ANNONCENT DES DISCUSSIONS AVEC ANT

Quatre des principaux régulateurs financiers chinois disent avoir mené des discussions sur la réglementation avec les deux principaux dirigeants d’Ant et Ma.

Les régulateurs chinois recommandent des réglementations plus strictes pour les sociétés de micro-crédit en ligne afin de contribuer à contenir les risques financiers potentiels et à freiner la hausse des niveaux d’endettement.

NOV 3 – IPO DE SHANGHAI SUSPENDU; ANT FREEZES HK IPO

La bourse de Shanghai suspend l’introduction en bourse d’Ant sur son marché STAR axé sur la technologie, citant les négociations réglementaires comme un «événement important» et un environnement réglementaire plus difficile comme facteurs qui pourraient disqualifier Ant de la cotation.

Cette décision a incité Ant à geler également la jambe de Hong Kong de sa double cotation.

NOV 10 – LA CHINE PUBLIE UN PROJET DE RÈGLES ANTI-MONOPOLES POUR LES PLATEFORMES INTERNET

La Chine a publié un projet de règles visant à empêcher le comportement monopolistique des plates-formes Internet, une mesure qui augmentera le contrôle des marchés de commerce électronique et des services de paiement appartenant au groupe Alibaba.

23 NOV – Le PDG d’ALIBABA DIT QUE LE SCRUTINY CHINE DES PLATEFORMES INTERNET EST NÉCESSAIRE

La surveillance croissante des plates-formes Internet par la Chine est à la fois «opportune et nécessaire», a déclaré le PDG du groupe Alibaba, Daniel Zhang, à la Conférence mondiale sur Internet.

14 DÉC – CHINE FINES OFFRES IMPLIQUANT ALIBABA, TENCENT

La Chine a averti ses géants de l’Internet qu’elle ne tolérerait pas les pratiques monopolistiques et qu’elle se préparait à un examen plus minutieux, alors qu’elle imposait des amendes et annonçait des enquêtes sur des accords impliquant Alibaba Group et Tencent Holdings.