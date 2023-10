Une tradition animée d’Halloween dans le district de l’Oregon, une première comédie musicale collégiale régionale énergique, un classique de l’horreur et un ballet mordant font partie des événements à garder sur votre radar ce week-end.

1. Fête hantée

Quand: 19h-1h samedi 28 octobre

Où: Le district de l’Oregon, au centre-ville de Dayton

Détails: Hauntfest est la plus grande fête d’Halloween en plein air de la région. Les 37e festivités annuelles mettront en vedette des DJ, des food trucks, des camions de bière, des artistes de rue et un concours de costumes. Le thème de cette année est la science-fiction. Toute personne portant des costumes sur le thème de la science-fiction aura une chance de gagner des prix en espèces et des cadeaux du district de l’Oregon.

Coût: 15 $ à la porte

Plus d’informations: Facebook

2. « Dracula : lignées »

Quand: 27-29 octobre : 19h30 vendredi et samedi et 14h30 dimanche

Où: Théâtre Victoria, 138 N. Main St., Dayton

Détails: Dayton Ballet transporte le public dans la Transylvanie du XVe siècle et raconte comment le noble prince Vlad est devenu le tristement célèbre vampire Dracula.

Coût: 23,50 $ à 88,50 $

Plus d’informations: 937-228-3630 ou www.daytonlive.org

3. Union bénie des âmes

Quand: 19h Vendredi 27 octobre, ouverture des portes à 17h

Où: Club de musique Hidden Gem, 507 Miamisburg Centerville Road, Centerville

Détails: Cela fait près de 30 ans que Blessid Union of Souls, basée à Cincinnati, a sorti son premier album désormais vendu en platine, “Home”, qui présentait le single Top 10 “I Believe”. Le groupe, qui a sorti les nouvelles chansons « The Way Home » et « Long Walk to Love » en août, offrira un spectacle intimiste avec l’ouvreur local Alexis Gomez. (Don Thrasher)

Coût: 47 $

Plus d’informations: 937-829-4874 ou www.hiddengemdayton.com

4. « Kelly le destructeur contre les Cobras de Springfield »

Quand: Jusqu’au 29 octobre ; 20h vendredi, 14h et 20h samedi et 14h dimanche

Où: Herbst Theatre of Creative Arts Center de la Wright State University, 3640 Col. Glenn Hwy., Dayton

Détails: Jamie Cordes dirige avec désinvolture une production vocalement forte de la comédie musicale drôle, pertinente et mélodieuse de Katie Kring et Rob Hartmann, un hybride de type sitcom de « Be More Chill », « Heathers » et « Mean Girls », qui comprend des chansons telles que « Fall in Line », « Tough Love », « Tourner la page » et « Je pensais que tu étais ma loutre ». Atlas Kessinger brille dans le rôle d’un paria provocateur du lycée qui promet de se battre contre les jeux d’esprit des figures d’autorité et de ses camarades de classe qui ne reculeront devant rien pour améliorer les résultats des tests.

Coût: 5 $ à 15 $

Plus d’informations: Appelez le 937-775-2500 ou visitez arts-libéraux.wright.edu

5. “La Nuit des morts-vivants”

Quand: 16h et 19h samedi 28 octobre

Où: Théâtre Plaza, 33 rue S. Main, Miamisburg

Détails: Le Plaza Theatre de Miamisburg célèbre la saison effrayante avec deux projections de ce classique de 1968. Le co-scénariste original John Russo, qui a écrit le film légendaire avec le réalisateur George A. Romero et qui est également apparu comme un zombie, sera sur place pour participer à une séance de questions-réponses après les projections animées par le cinéaste et directeur du Plaza Theatre Johnny Catalano.

Coût: 10 $

Plus d’informations: myplazatheatre.com

6. Wag O Ween

Quand: 11h-13h, samedi 28 octobre

Où: Complexe récréatif de Kettering, 2900, promenade Glengarry, Kettering

Détails: Cet événement proposera des friandises pour les chiens sur le parcours Walk and Wag, des séances de photos, des présentations d’animaux adoptables et un concours de costumes d’animaux. L’événement a lieu en plein air au complexe récréatif de Kettering (près du rond-point du parc aquatique Adventure Reef), si le temps le permet. En cas de mauvais temps, l’événement aura lieu à l’intérieur.

Coût: Gratuit

Plus d’informations: www.playketering.org

7. Gâteau au fromage

Quand: 20h samedi 28 octobre

Où: Yellow Cab Tavern, 700 E. Fourth St., Dayton

Détails: Level Up Productions présente An Evening with Cheezcake : le 3e Yelloween annuel. Le projet local de jam band, qui s’est formé sporadiquement depuis environ 20 ans, comprend Chris Houser (guitare, chant), leader de longue date des Werks, Chuckie Love (basse) de Subterranean et T-Bone the Metronome (batterie) de Buddy Danko. Le groupe local Visitor_official se produira également. La musique commence vers 21 heures. Il s’agit d’une soirée costumée et les participants les mieux habillés ont une chance de gagner des prix en espèces lors du concours de 22 h 30. (Don Thrasher)

Coût: 12$ à l’avance, 15$ le jour du spectacle

Plus d’informations: 937-424-3870 ou www.whitecabtavern.com

8. Festival des récoltes d’automne de Dayton

Quand: 18h-20h samedi 28 octobre

Où: Champ Kettering, 444, boulevard N. Bend, Dayton

Détails: Profitez de jeux, de friandises d’Halloween et bien plus encore.

Coût: Gratuit

Plus d’informations: www.daytonohio.gov

9. Halloween dans sa ville natale

Quand: 9h-12h, samedi 28 octobre

Où: Centre-ville de Troie

Détails: Les festivités débuteront par un concours de costumes et un défilé de costumes organisés par les Troy Noon Optimists sur le parking du bâtiment gouvernemental de Hobart. Dès 10 h, les participants pourront jouer avec les commerçants du centre-ville.

Coût: Gratuit

Plus d’informations: www.troymainstreet.com

10. Festival Avant de mourir

Quand: 18h-20h, vendredi 27 octobre

Où: Cimetière de Woodland, 118, avenue Woodland, Dayton

Détails: Lors de cet événement, il y aura des camions de nourriture et de desserts, du vin, de la bière et du café. À 19h et 20h, les clients peuvent embarquer pour une visite à pied de l’histoire, du mystère, du chaos et du meurtre.

Coût: 20 $ avec inscription anticipée. 30 $ à la porte. Les billets comprennent la visite, un repas et des boissons.

Plus d’informations: 937-228-3221 ou www.woodlandcemetery.org