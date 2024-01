Événements artistiques et de divertissement notables à Dayton du 19 au 21 janvier 2024

Quand: Jusqu’au 28 janvier : 20h le vendredi, 17h le samedi et 15h le dimanche

Où: Guilde du théâtre de Dayton, 430 Wayne Ave., Dayton

Détails: Le réalisateur Doug Lloyd met en scène avec brio la pièce captivante et humoristique de Sam Shepard, nominée pour le prix Pulitzer, sur la rivalité brutale et dysfonctionnelle entre frères séparés, incapables de se connecter artistiquement ou émotionnellement. Le duo dynamique et volcanique Ryan Hester (Austin, un scénariste aux manières douces) et Jared Mola (Lee, un vagabond impétueux obsédé par l’Occident) reçoit le soutien de premier ordre de Philip Trickey dans le rôle de Saul, un producteur hollywoodien prêt à donner à Lee un un coup de pouce professionnel (au grand désarroi d’Austin) et Libby Holly Scancarello dans le rôle de la mère incroyablement perplexe d’Austin et Lee qui ne reconnaît plus les hommes qu’elle a élevés ni la maison qu’elle appelait chez elle.

Coût: 14 $ à 21 $

Plus d’informations: Appelez le 937-278-5993 ou visitez www.daytontheatreguild.org

2. « Fiction américaine »

Quand: Jusqu’au 25 janvier : du vendredi au samedi : 12h10, 14h40, 17h10, 19h40 ; Dim : 12h00, 14h30, 19h40 ; Du lundi au jeudi : 14h40, 17h10, 19h40

Où: Le néon, 130 E. Fifth St., Dayton

Détails: Le buzz des Oscars ! Cette satire acclamée par la critique concernant un auteur noir dont le travail n’est pas jugé « assez noir » met en vedette Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, Erika Alexander et Sterling K. Brown. Le film a reçu trois nominations à la Screen Actors Guild, dont une distribution exceptionnelle dans un film.

Coût: 6,50 $ à 10,50 $

Plus d’informations: 937-222-7469 ou www.neonmovies.com

3. «[title of show]»

Quand: Jusqu’au 28 janvier ; 19h30 les mercredis et jeudis, 20h les vendredis et samedis et 14h00 le dimanche

Où: TheatreLab Dayton, 116 N. Jefferson St., Dayton

Détails: Zachary Gregus (Jeff), Philip Drennen (Hunter), Allie Haines (Heidi) et Abby Hoggatt (Susan) sont des merveilles absolues dans cette comédie musicale en un acte drôle, coquine et poignante, nominée aux Tony, relatant sa propre création dans le New York Musical de 2004. Festival de théâtre. Réalisée avec beaucoup d’humour et de jolis moments de tendresse par Mackensie King, cette production merveilleusement intime suit les luttes, les insécurités et les conflits entre amis déterminés à créer un art authentique. En plus de faire preuve d’une alchimie incroyable, le casting s’attaque à la partition mélodieuse et complexe vocalement de Jeff Bowen, habilement interprétée par le pianiste Stephen Estep (Larry), avec une merveilleuse aisance.

Coût: 10 $ à 25 $

Plus d’informations: theatrelabdayton.org

4. Orchestre de Jazz de Dayton

Quand: 19h à 21h dimanche 21 janvier. Ouverture des portes à 18h

Où: Club de musique Hidden Gem, 507 Miamisburg Centerville Road, Centerville

Détails: L’ensemble local est de retour au Hidden Gem pour une autre soirée de Big Band Jazz. Ce style de musique est apparu au début du XXe siècle et a connu sa période la plus réussie dans les années 1930 et 1940. Le groupe sera rejoint par la chanteuse Debra Hunter. (Don Thrasher)

Coût: 10 $ à la porte.

Plus d’informations: 937-829-4874 ou www.hiddengemdayton.com

5. Nimesh Patel

Quand: 19h samedi 20 janvier

Où: Théâtre Victoria, 138 N. Main St., Dayton

Détails: Le comédien et écrivain nominé aux Emmy amène sa tournée « Fast & Loose » à Dayton. Patel est connu pour ses blagues inattaquables, sa production prolifique et son utilisation pionnière de la technologie. Au cours des deux dernières années, il a auto-produit trois émissions spéciales de stand-up et a tracé son chemin depuis les clubs de comédie à guichets fermés jusqu’aux grands théâtres.

Coût: 39 $ à 49 $

Plus d’informations: 937-228-3630 ou www.daytonlive.org

6. « Peau noire »

Quand: 17h le dimanche 21 janvier

Où: Le néon, 130 E. Fifth St., Dayton

Détails: Recovery Media Inc. présentera le film « BlackSkin », qui se concentre sur la violence policière à Minneapolis contre les hommes noirs. Recovery Media s’associe à Felons With a Future pour proposer des médias cinématographiques et télévisuels aux personnes anciennement incarcérées à Dayton et à travers le pays.

Coût: 15 $

Plus d’informations: 937-222-7469 ou www.neonmovies.com

7. Vitrine de groupes locaux

Quand: 21h samedi 20 janvier

Où: Yellow Cab Tavern, 700 E. Fourth St., Dayton

Détails: Sadbox est la loi locale la plus ancienne sur ce projet de loi. Le groupe de rock indépendant, formé en 2017, a sorti deux albums, « The Magic Nothing » et « Future Copy ». Les hard rockers Thunderlover, qui ont donné leur premier concert en novembre 2022, ont sorti deux EP de trois chansons en 2023. Les rockers à indice d’octane élevé, les Filthy Heathens, ont également commencé à se produire localement en 2022. Le groupe n’a pas de sortie mais réalise rapidement un se faire connaître grâce à son spectacle live. (Don Thrasher)

Coût: 9 $ à l’avance, 12 $ le jour du spectacle; la couverture commence à 20h

Plus d’informations: 937-424-3870 ou www.whitecabtavern.com

8. Jamie Metzl

Quand: 15h dimanche 21 janvier

Où: Théâtre Victoria, 138 N. Main St., Dayton

Détails: Le futuriste Jamie Metzl explorera les implications globales de la révolution de l’IA.

Coût: 25 $ à 45 $

Plus d’informations: 937-228-3630 ou www.daytonlive.org

9. Visite de la grande brasserie Dennis & Brad

Quand: 19h samedi 20 janvier

Où: Brasserie Mother Stewart, 102 W. Columbia St., Springfield

Détails: Le musicien irlandais américain Dennis O’Hagan se produit depuis plus de 30 ans. Depuis 2018, il effectue une tournée continue des brasseries artisanales américaines avec son fils Brad Wehlitz de Freak Mythology. Le duo s’est produit dans plus de 650 brasseries dans 45 États au cours de cette période. (Don Thrasher)

Coût: Gratuit

Plus d’informations: 937-717-0618 ou www.motherstewartsbrewing.com