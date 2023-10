L’exposition jugée d’automne 2023 de l’Art Guild of Louisiana se déroule jusqu’au mercredi 8 novembre à l’Independence Park Gallery, 7800 Independence Blvd. L’exposition a été jugée par la galeriste du Studio de Chêne, Cynthia Nicholas, qui a attribué la première place à « Tennessee Stream » de Kathy Daigle ; deuxième après « Joy » de Linda Pace ; troisième à “Zinnia Patch” de Marilyn Gensler et mention honorable à “Just the Two of Us” de Julie Cacioppo et “Windy Day on the Beach” d’Oksana Fogg. Les horaires sont de 10h à 17h du mardi au vendredi. L’entrée est gratuite. Pour plus d’informations, visitez artguildlouisiana.org.

Les anciens combattants au défilé

Tous sont invités à assister à la 17e édition annuelle du « Veterans on Parade » à 13 h 30 le dimanche 5 novembre, depuis l’enceinte du West Baton Rouge Museum, 845 N. Jefferson Ave., à Port Allen. Un coin salon à l’ombre d’une tente sera mis à la disposition de tout vétéran souhaitant assister au déroulement des festivités. Assurez-vous de rester pour une cérémonie patriotique et une réception honorant tous les anciens combattants de toutes les branches militaires et le grand maréchal du « Veterans on Parade » 2023 aura lieu sur la pelouse du musée. L’entrée est gratuite. Pour plus d’informations, appelez le (225) 336-2422 ou visitez WestBatonRougeMuseum.org.