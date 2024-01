Événements artistiques de la région de Baton Rouge le 21 janvier | Divertissement/Vie

Les auditions pour le Cosmopolitan Ballet Theatre du Smith College pour les 12 ans et plus auront lieu de 13 h 30 à 15 h le dimanche 21 janvier. L’inscription commence à 13 h. Le coût est de 25 $. Inscrivez-vous à cbtusa.org/summer-ballet-intensives/.

Les auditions du Sarasota Ballet pour les 12 ans et plus auront lieu de 13 h à 15 h le dimanche 28 janvier. L’inscription commence à 12 h 30. Les étudiants âgés de 9 à 12 ans sont invités au cours intensif d’été junior sans audition. Le coût est de 40 $ à l’avance et de 45 $ pour les visites sans rendez-vous. Pré-inscrivez-vous en visitant sarasotaballet.org/summer-intensive/.

L’homme au fromage puant

Les billets sont en vente pour la production de Griffin Theatre Co. de “Stinky Cheese Man & Other Fairly Stupid Tales” à 14 heures le dimanche 28 janvier au Manship Theatre du Shaw Center for the Arts, 100 Lafayette St.