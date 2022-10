Événements à pied pour se rendre à l’école, la croissance des flottes d’autobus électriques encourage des randonnées plus vertes vers l’école

Kathy Théberge chante les louanges d’une marche quotidienne à l’école, encourageant chaleureusement les autres à faire aussi le trajet quotidien à pied.

“C’est une excellente façon de commencer la journée. Cela vous aide simplement à avoir un peu d’énergie et à être prêt et concentré lorsque vous arrivez à l’école”, a déclaré Pickering, en Ontario, parent de deux enfants.

Théberge a pris l’habitude après avoir trouvé plus simple de marcher jusqu’à l’école primaire de ses enfants, à environ un kilomètre, que de prendre la voiture, ce qui signifiait se garer puis marcher “environ la moitié de la distance”. [from home] en tout cas”, a-t-elle déclaré.

Ses enfants, Matthieu, 15 ans, et Abigail, huit ans, reconnaissent également les bienfaits de la marche.

“C’est bon pour l’environnement car au lieu d’aller à l’école en voiture, ce qui produit du dioxyde de carbone, vous allez à l’école à pied, ce qui améliore votre esprit et votre corps”, a déclaré Matthieu.

Les appels aux élèves pour qu’ils apportent des repas sans déchets et qu’ils réduisent, réutilisent et recyclent sont monnaie courante dans les salles de classe partout au Canada. Cependant, l’attention se tourne désormais également vers la façon dont les élèves se rendent à l’école et en reviennent et sur la manière de réduire l’empreinte carbone de ce trek en semaine.

Que les préoccupations environnementales soient importantes pour les enfants d’aujourd’hui n’est pas une surprise pour l’enseignante à la retraite Théberge — elle dit que c’est un sujet dont les élèves parlent à l’école depuis de nombreuses années. “Parfois, ce sont eux qui éduquent et encouragent les parents à réfléchir à leur avenir.”

Les écoles et les groupes communautaires à travers le pays planifient une multitude d’événements pendant le Mois international Marchons vers l’école (IWALK) pour promouvoir le vélo, la marche, la roue ou le scooter pour se rendre à l’école, selon Brianna Salmon, directrice générale de Green Communities Canada. (Pierre Verrière/CBC)

Théberge a inspiré d’autres personnes à suivre les traces de sa famille. Elle organise des activités pour Mois international Marchons vers l’école – que certains ont appelé “Walktober” – et encourage les familles à se joindre à chaque mercredi tout au long de l’année scolaire. Musique, panneaux et timbres pour les enfants animent les balades en milieu de semaine.

“Des parents sont venus me voir et m’ont dit : ‘J’avais l’habitude de conduire mon enfant et c’était juste au coin de la rue. Maintenant, nous marchons tous les jours parce que nous le pouvons et c’est logique'”, a déclaré Théberge.

Selon Brianna Salmon, directrice exécutive de Green Communities Canada, une association nationale à but non lucratif qui soutient les initiatives environnementales locales à travers le pays, susciter l’enthousiasme pendant cette partie apparemment décontractée de la journée scolaire est une excellente approche pour aider à inspirer de nouvelles habitudes.

Encourager les élèves à marcher ou à se rendre à l’école en voiture peut les inspirer à continuer tout au long de l’année “et à aider les enfants à se voir en quelque sorte comme des champions pour des zones scolaires plus sûres et pour une action climatique positive”, déclare Salmon. (Hugh Whitaker)

“Nous voulons vraiment commencer à motiver les familles et les élèves à marcher, à faire du vélo et à se rendre à l’école, le plus tôt possible, afin que ces routines et ce comportement de transport se poursuivent tout au long de l’année scolaire … et pour aider les enfants à se voir en quelque sorte. en tant que champions pour des zones scolaires plus sûres et pour une action climatique positive », a déclaré Salmon de Peterborough, en Ontario.

“Nous savons que les voyages sont une énorme source de gaz à effet de serre au Canada et que la façon dont nous nous déplaçons a un impact réel sur notre santé physique et mentale, nous voulons donc exciter les enfants… et les aider vraiment à faire des choix sains tout au long de leur vie. ”

Alors que la marche ou le vélo étaient deux des moyens les plus courants pour les enfants de se déplacer dans les générations précédentes, ce n’est pas nécessairement le cas aujourd’hui, a noté Salmon. Dans le passé, par exemple, les parents apprenaient probablement aux enfants à faire du vélo et vous appreniez à faire du vélo en toute sécurité lorsque toute la famille faisait du vélo ensemble.

“Mais c’est de moins en moins le cas pour les enfants maintenant et ils n’ont donc pas le même transfert de connaissances”, a-t-elle déclaré.

“L’éducation au cyclisme et à la marche est quelque chose sur laquelle nous devons être actifs.”

Les bus électriques, une “solution de transport à faible émission de carbone”

Les autobus scolaires, un autre mode de transport de longue date pour les étudiants, font également peau neuve.

Selon le un rapport de février 2020 sur la sécurité des autobus scolaires de Transports Canada.

Les autobus scolaires électriques se rechargent au Queens County Highway Depot à l’Île-du-Prince-Édouard, qui les ajoute régulièrement à sa flotte depuis trois ans. (Bretagne Spencer/CBC)

Au milieu de l’intérêt et de la disponibilité croissants des véhicules électriques personnels, les responsables du transport scolaire de différentes régions explorent désormais plus activement l’électrification de ces flottes d’autobus scolaires jaunes, à la suite d’une vague précédente qui les a introduites pour la première fois il y a environ cinq ans.

Le saumon voit les “ambitieux” du Québec s’engage à électrifier sa flotte de bus et le nombre croissant d’autobus scolaires électriques transportant des élèves à l’Île-du-Prince-Édouard comme des étapes positives vers le changement.

“Cinquante et un mille bus scolaires circulant chaque jour – et certains d’entre eux sur de très longs trajets, la plupart utilisant du diesel – ont un impact carbone important et donc la transition vers les véhicules électriques … est une solution de transport très importante et à faible émission de carbone, ” dit-elle.

“Cela donne également un très bel exemple aux enfants : ils voient des solutions mises en œuvre lors de leur voyage à l’école… Alors que nous sommes confrontés à une crise climatique mondiale, cela peut être une chose vraiment stimulante et positive à laquelle participer chaque jour sur votre trajet.”

REGARDER | ‘Je ne reviendrais jamais au diesel’ : Faites un voyage avec Al Kowalko, chauffeur de bus scolaire électrique :

“Dans l’ensemble, c’est juste mieux”, un conducteur de la Colombie-Britannique parle des avantages d’un autobus scolaire électrique Le chauffeur du district scolaire de Sooke, Al Kowalko, offre un aperçu de ce que c’est que de conduire un autobus scolaire électrique et pourquoi il ne voudrait pas revenir au diesel.

Plus de 70 nouveaux autobus scolaires électriques sont également en circulation en Colombie-Britannique. Depuis 2020, la province a fourni plus de 17 millions de dollars pour aider les districts scolaires à les acheter, ainsi qu’à investir dans la modernisation des installations connexes, comme les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Le district scolaire de Sooke a été l’un des premiers conseils scolaires à accéder à un financement gouvernemental pour aider à subventionner l’achat pilote de deux autobus électriques. Après ce premier succès, la commission scolaire de l’île de Vancouver en a depuis ajouté quatre autres.

Le coût continue d’être un défi majeur : chaque autobus électrique coûte environ 350 000 $ comparativement à environ 150 000 $ par autobus à moteur diesel. Pourtant, si le soutien du gouvernement se poursuit, l’objectif est d’acheter de l’électricité à l’avenir pour sa flotte d’environ 45 bus au total, a déclaré Ravi Parmar, président du district de Sooke et administrateur actuellement rééligible.

Ravi Parmar, actuel président du district scolaire de Sooke, affirme que les six autobus scolaires électriques du conseil ont été bien accueillis par les élèves, les conducteurs et la communauté au sens large. (David Malysheff)

“En tant que district scolaire, nous savons que nous avons un rôle à jouer pour réduire nos [greenhouse gas] émissions. Nous avons un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique et… nous sommes [doing that in part] en achetant des autobus scolaires électriques et en électrifiant non seulement notre flotte d’autobus scolaires, mais aussi notre flotte de transport blanche — tous les véhicules d’entretien — également. »

Pour les districts scolaires confrontés à des conditions météorologiques difficiles ou avec des lignes de bus couvrant de très longues distances, l’électricité n’est peut-être pas la meilleure solution pour le moment, a reconnu Parmar.

“Mais la technologie évolue et je m’attends à ce qu’ils roulent également très bientôt en électrique.”

Le président du district de Sooke, Ravi Parmar, s’entretient avec Randy Cobb, responsable des transports, à côté d’une borne de recharge pour les autobus scolaires électriques du conseil. En plus du coût d’achat de chaque bus, un soutien est nécessaire pour la mise à niveau des installations, comme l’installation de bornes de recharge, explique Cobb. (David Malysheff)

L’élan vers l’électrification du parc d’autobus scolaires du Canada nécessite une attention, une collaboration et des discussions soutenues et significatives entre les nombreux partenaires impliqués dans les déplacements en autobus scolaires, a noté Salmon. Ce groupe comprend les ministères provinciaux, les conseils scolaires, les consortiums d’autobus scolaires, les exploitants d’autobus scolaires, les vendeurs d’autobus, les responsables des transports et les familles d’élèves. Elle croit que le leadership des gouvernements provinciaux est également essentiel.

Un réexamen global de la façon dont les enfants se rendent à l’école “nous donne vraiment une pause pour réfléchir à la façon dont nous soutenons la marche et le vélo et le bus et les déplacements en toute sécurité pour les jeunes enfants” et les étudiants, a-t-elle déclaré.

“[These are] les gens qui ne sont souvent pas au centre des conversations que nous avons lorsque nous parlons de navetteurs ou d’expansion d’autoroutes ou d’autres conversations sur les transports.”