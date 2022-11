Événement Toys for Tots samedi au profit des enfants du comté d’Ogle – Shaw Local

ROCHELLE – 1023 The Coyote et SuperHits 935 organiseront un événement Toys For Tots Stuff the Truck de 11 h à 14 h samedi dans le stationnement des studios The Coyote et SuperHits, 400 May Mart Drive.

Les participants peuvent passer en voiture ou s’arrêter pour donner un nouveau jouet non emballé à Toys for Tots. Les participants peuvent également prendre un déjeuner au Hazel’s Café et aux food trucks Ralfie’s BBQ. Tous les dons de Toys for Tots iront à plus de 700 enfants du comté d’Ogle.

Les dons peuvent également être déposés aux studios Coyote et SuperHits entre 8 h et 15 h du lundi au vendredi.