Les abonnés peuvent RSVP pour cet événement gratuit le mercredi 26 mai à 19 h, heure de l’Est, 16 h, Pacifique.

Il se propage à travers les médias sociaux et les babillards électroniques. Grâce à des experts de la télévision et à la radio. Et dans les conversations quotidiennes, aux quatre coins du monde. La désinformation peut changer les esprits et alimenter les mouvements. Mais est-ce une force imparable? Comment résister à un torrent de mensonges et de distorsions?

Rejoignez la comédienne Sarah Silverman et les journalistes du Times Kevin Roose, Sheera Frenkel et Davey Alba pour démêler les racines de la désinformation et ses effets sur notre monde.

Nous entendrons des personnes issues de la radicalisation, notamment Caolan Robertson et Caleb Cain, qui a été présenté dans le récent podcast du Times «Rabbit Hole». Et nous analyserons comment quelques lecteurs courageux interagissent avec les nouvelles sur les médias sociaux – avec l’aide de David Rand, professeur de gestion et de sciences cognitives au Massachusetts Institute of Technology. (Vous souhaitez participer à ce segment? Vous trouverez tous les détails après votre inscription.)