Événement Shop WILMA ce week-end pour soutenir les entreprises locales | Nouvelles

PETITE VALLÉE — Juste à temps pour la saison des achats des Fêtes, des artisans et des fabricants de tout le comté de Cattaraugus présenteront et vendront leurs produits ce week-end lors du 11e week-end annuel de l’ours laineux WILMA.

Organisé par le Département du développement économique, de la planification et du tourisme du comté de Cattaraugus, l’événement gratuit aura lieu samedi de 10h à 16h et dimanche de 11h à 15h dans les bâtiments corporatifs et domestiques du parc des expositions du comté.

WILMA (We Invite Local Manufacturing & Artisans) donne aux résidents du comté la possibilité de montrer leur soutien et d’investir dans les entreprises de leur propre communauté. Il encourage les gens à acheter localement et fait la promotion des entreprises en mettant en valeur les produits des artisans et fabricants locaux du comté.

La directrice Crystal Abers a déclaré que l’événement a stimulé les fabricants et artisans locaux du comté depuis 11 ans.

« L’événement ne cesse de croître et nous avons de nouveaux fournisseurs chaque année », a-t-elle déclaré. « Les gens adorent soutenir nos entreprises locales et obtiennent de très bons produits à des prix très raisonnables. »

Deborah Miller, spécialiste du développement économique, a déclaré que tous les vendeurs doivent être situés dans le comté de Cattaraugus et fabriquer les produits qu’ils vendent. Elle a déclaré qu’environ 50 vendeurs s’étaient inscrits dimanche.

Au cours des dernières années, les acheteurs ont pu choisir parmi une grande variété de produits uniques et faits à la main, notamment des bougies, des œuvres d’art en bois, des paniers et des pancartes en bois, des ardoises peintes à la main, des couronnes, des sacs fourre-tout, des bijoux, maroquinerie, articles tricotés et cousus main, ornements, jouets, pièces de vitraux, savons, décorations primitives et champêtres ; ainsi que des produits alimentaires, notamment des biscuits, des confitures, des gelées, des relish, des sauces, des trempettes et des mélanges, des herbes, de la moutarde piquante, de l’ail, du miel, des produits du sirop d’érable et du fromage artisanal biologique.

Samedi à 13 heures, les législateurs du comté Norman Marsh et Howard VanRensselaer Sr. liront les bandes sur leurs propres chenilles d’ours laineux pour faire une prévision météo hivernale. Selon le « Old Farmer’s Almanac », la chenille laineuse de l’ours, avec ses segments distincts noirs et brun rougeâtre, a la réputation d’être capable de prédire le temps hivernal à venir. Le folklore dit que plus la section brune du milieu est large, plus l’hiver à venir sera doux. D’un autre côté, une étroite bande brune prédit un hiver rigoureux.

Les acheteurs devraient arriver tôt car les 50 premiers adultes arrivant samedi recevront 5 $ en WILMA Bucks à dépenser aux tables des vendeurs, tout comme les 25 premiers adultes arrivant dimanche. Des prix de présence réguliers WILMA Bucks seront tirés samedi. Les gens n’ont pas besoin d’être présents pour gagner. Trois tirages WILMA Bucks auront lieu samedi à 16 heures – un pour 75 $ et un autre pour 50 $, le tirage final étant de 25 $.

Les deux jours comprendront également une vente aux enchères chinoise et des tirages au sort où les gens pourront gagner divers prix de vendeurs. Abers a déclaré que tous les participants recevront un sac de courses gratuit et que des rafraîchissements seront disponibles.

« Venez magasiner local et amusez-vous », dit-elle. « Venez soutenir nos entreprises locales et démarrez vos achats de Noël. »

Si un artisan ou un fabricant ne peut pas participer à l’événement WILMA de cette année mais souhaite être répertorié sur le site Web des entreprises du comté de Cattaraugus, ccbizhelp.com, ils doivent contacter Christine Urf au (716) 938-2311 ou [email protected]. Pour plus d’informations, visitez en ligne à ccbizhelp.com ou appelez le (716) 938-2318.

Cette semaine également, l’équipe de développement économique du comté de Cattaraugus organise son salon annuel de l’emploi d’automne, jeudi, de 13 h à 16 h, dans le bâtiment de l’entreprise situé sur le parc des expositions. Abers a déclaré que plus de 35 employeurs seront là à la recherche d’employés potentiels. Les demandeurs d’emploi ne sont pas tenus de s’inscrire, mais doivent se présenter habillés et prêts à parler aux employeurs potentiels.

Vendredi, de 9 h à 10 h 30, le groupe de développement économique organisera un événement sur les ressources pour les petites entreprises qui aura également lieu à l’édifice corporatif. Abers a déclaré que toute personne possédant une entreprise existante ou souhaitant démarrer une entreprise peut assister à la séance d’information pour découvrir les ressources dont elle dispose.