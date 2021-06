Événement « redéfini » – Samsung Global Newsroom

Le 22 juin, Samsung Electronics a organisé un événement virtuel intitulé « Samsung Networks : Redefined » qui a dévoilé comment la société mène l’évolution des réseaux de nouvelle génération.

Les sujets abordés lors de l’événement comprenaient la vision 5G de Samsung et les dernières innovations en matière de réseau ; ses solutions virtualisées de pointe pour apporter l’innovation aux opérateurs mobiles et aux entreprises ; sa nouvelle gamme de chipsets à intégrer dans les solutions 5G de prochaine génération de Samsung ; et la gamme complète de solutions de réseaux privés de l’entreprise pour transformer les industries.

Découvrez ci-dessous quelques faits saillants de l’événement.