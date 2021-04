Le printemps est là et les pommes sont mûres – nous nous attendons à voir de nouveaux iPad, Mac et accessoires dévoilés sur la scène virtuelle de Cupertino. Toutes sortes de nouveaux gadgets, à l’exception des nouveaux iPhones, bien sûr, ceux-ci arriveront plus tard cette année.

Les iPads sont intéressants car ils devraient introduire un nouveau type d’affichage, les mini-LED, qui s’étendra plus tard à d’autres produits (comme les MacBook). Ils apporteront également une nouvelle puce, une version mobile du M1 (ou du moins quelque chose de très similaire).

En ce qui concerne les Mac eux-mêmes, le dernier scuttlebutt affirme qu’Apple lancera un nouvel iMac, mais les plus gros MacBook Pro devront peut-être attendre juin. Ceux-ci peuvent également avoir une nouvelle puce à leur cœur, avec un nombre de cœurs CPU et GPU plus élevé.

Peut-être. L’équipe de Cupertino n’a encore rien confirmé officiellement. Cependant, nous avons compilé les prédictions et les fuites que nous avons vues jusqu’à présent et leur avons donné une note de plausibilité. L’événement commence à 17h00 UTC et nous fournirons un lien de diffusion pour ceux d’entre vous qui souhaitent le suivre en direct.

iPad Pro 12.9 et 11: oui, mais le sort des mini-LED est incertain

Le nouvel iPad Pro 12.9 devrait avoir un écran mini-LED. À l’origine, l’iPad Pro 11 était également censé présenter la nouvelle technologie d’affichage, mais la pénurie de panneaux a peut-être fait des ravages sur les plans d’Apple – le modèle 12,9 pouces pourrait être expédié plus tard (et en quantités limitées), celui de 11 pouces peut s’en tenir à l’écran LCD ordinaire. .

Source de l’image: Sonny Dickson

Quelle est la différence entre LCD et mini-LED? Le rétroéclairage. Vous avez peut-être entendu parler des zones de gradation sur les téléviseurs, qui peuvent atténuer de petites sections de l’écran et obtenir de meilleurs niveaux d’obscurité. La mini-LED est un nouveau type de rétroéclairage qui augmente considérablement le nombre desdites zones de gradation, permettant un meilleur contraste et des améliorations globales de la qualité d’image. Cependant, il y a toujours une couche de cristaux liquides, donc c’est un écran LCD. Ne confondez pas cela avec la micro-LED du même nom, qui offrira une gradation individuelle des pixels comme une OLED.

Quoi qu’il en soit, nous avons entendu qu’Apple introduirait le Pencil 3 aux côtés des nouvelles tablettes. Nous avons entendu dire que la pointe peut être utilisée comme sélecteur de couleur et que l’extérieur sera repensé.



Source de l’image: Sonny Dickson

Les nouvelles tablettes apporteront un chipset amélioré, provisoirement appelé Apple A14X. Le matériel sera similaire au M1, qui a déjà prouvé qu’il pouvait fonctionner sans ventilateur à l’intérieur du MacBook Air.

Apple a abandonné sa gamme iPad Pro de Lightning au profit de l’USB-C. Selon les rumeurs, cette nouvelle génération ferait un autre basculement – vers la connectivité Thunderbolt 4. Cela utilisera toujours le port USB-C, mais il est beaucoup plus performant que l’USB 3.2. Il est plus rapide, peut (en théorie) piloter plusieurs moniteurs externes et même se connecter à des périphériques PCIe externes.













Apple iPad Pro 12.9 (2021), rendus basés sur la CAO

Les iPad Pro de l’année dernière utilisent Face ID, cependant, de récents rendus basés sur la CAO suggèrent qu’Apple pourrait revenir à Touch ID avec un lecteur latéral similaire à l’iPad Air (2020). Certaines rumeurs prétendent que la génération de l’iPhone 13 aura également des lecteurs d’empreintes digitales (sous ceux à écran), bien qu’ils devraient également conserver Face ID (avec un module et une encoche plus petits).

iPad mini: éventuellement retardé

Cela fait quelques années depuis le dernier rafraîchissement de l’iPad mini et que 2019 semble plutôt obsolète avec ses lunettes épaisses. Si l’on en croit les rumeurs, le nouvel iPad mini 6 aura des lunettes beaucoup plus minces, qui pourront accueillir un écran plus grand.

Comment cela sera réalisé est assez intéressant ou devrions-nous dire difficile à croire. En janvier, nous avons vu des rendus de l’iPad mini avec une caméra selfie perforée et un bouton d’accueil / lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran (pas en dessous, à l’intérieur). Nous pensons que nous aimerions mieux un lecteur latéral.







Apple iPad mini 6 (rendus non officiels)

Un rapport de février a affirmé qu’Apple pourrait tuer la ligne mini iPad et la remplacer par un grand iPhone, un avec un écran de 7,3 ou 7,6 pouces. Cela semble encore moins plausible car Apple semble être la seule entreprise à avoir réussi avec les tablettes.

Quoi qu’il en soit, la publication coréenne Naver a rapporté que le lancement du nouvel iPad mini a été repoussé au second semestre de cette année.

AirPods 3: peut-être

Les AirPods Max sont la chose la plus excitante de la division des casques d’Apple récemment, mais des informations divulguées suggèrent que la société n’a pas oublié ses offres plus abordables.

Les AirPods 3 devraient adopter un design de type AirPods Pro et adopter la fonction Spatial Audio, mais sans la suppression active du bruit, qui restera le domaine des écouteurs Pro. Les nouveaux AirPod devraient coûter 150 $, à peu près le même que la deuxième génération.







Rumeur AirPods 3, source de l’image: 52audio.com

Cependant, un rapport récent de Ming-Chi Kuo indique que les AirPods 3 ne sortiront pas avant le troisième trimestre (c’est-à-dire juillet-septembre), alors que des informations antérieures suggéraient un lancement en mars. De nouveaux AirPods Pro devraient également arriver bientôt, bien que nous n’en ayons pas beaucoup entendu parler.

AirTags: ???

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu cela – Apple pourrait dévoiler ses trackers AirTags aujourd’hui. Celles-ci sont au coin de la rue depuis des mois maintenant et sont toujours retardées. Nous pensons que les Tags seront disponibles en deux tailles et nous avons déjà vu des porte-clés et autres accessoires pour les Tags.









Porte-clés Spigen pour Apple AirTag

Coques iPhone, bracelets Apple Watch: presque certains

Apple adore publier de nouvelles couleurs de coques iPhone et de bracelets Apple Watch pour correspondre à la nouvelle saison. L’année dernière, il y a eu un lot de printemps en mars et un d’été en juin. Nous sommes donc à peu près certains que nous verrons un nouveau lot et voici un aperçu:

Couleurs du printemps 2021. pic.twitter.com/EOaZ2P0SAI – Tommy Boi (@Tommyboiiiiii) 11 avril 2021

iMac et iMac Pro: éventuellement

Apple a abandonné l’iMac Pro en mars, au moins la version Intel. La société devrait à un moment donné faire la transition de tous ses produits Mac vers son propre silicium, y compris les iMac. Mais le moment est-il venu?

iMac 2021 Concept All Colors – basé sur les fuites de @Jon_prosser pic.twitter.com/wzLUajeFgU – Ian Zelbo (@RendersbyIan) 26 février 2021

Oui, c’est ce que prétendent plusieurs fuites. Ceux-ci adopteront un design inspiré de l’iPad avec de nouvelles couleurs et viendront avec des écrans plus grands de 23 à 24 pouces.

MacBook 14 et 16 « : probablement pas

Nous avons beaucoup entendu parler des MacBook Pro avec des écrans de 14 et 16 pouces. Probablement pas des écrans mini-LED, mais toujours excitant étant donné que pour le moment, il n’y a que des options de 13 pouces si vous voulez le nouveau chipset M1.

Des fuites ont révélé des choses curieuses sur les Pros de 14 « et 16 ». Par exemple, qu’ils ramèneront le connecteur MagSafe ou au moins quelque chose appelé MagSafe. Vous avez peut-être remarqué qu’Apple a coopté le nom de son nouveau système de charge sans fil à connexion magnétique pour les iPhones. Le MagSafe original utilisait également des aimants, bien sûr (d’où le nom), mais sans fil, ce n’était pas le cas.





Connecteur et port MagSafe 2 (crédit: Snapnator)

Essayez également ceci pour la taille – les nouveaux modèles abandonneraient la controversée Touch Bar. Et ils auront un port HDMI et un lecteur SD en plus des ports USB-C. Le modèle «Pro» de 13 pouces ne dispose pas des fonctionnalités de base que les professionnels utilisent, ce sera donc un changement bienvenu.

Le fait est, cependant, que la WWDC sera créée en juin et apportera de nouvelles versions iOS et macOS. C’est un bien meilleur endroit pour les nouveaux Mac, donc nous n’en verrons peut-être pas aujourd’hui.

Concept du MacBook Pro 14 pouces pic.twitter.com/srFAm7anzb – Ian Zelbo (@RendersbyIan) 6 avril 2021

À propos, Apple n’a actuellement qu’un seul chipset de classe informatique, le M1, et une puce très similaire devrait faire son chemin vers le nouvel iPad Pro. Pour ses ordinateurs, Apple travaillerait sur des puces plus grosses avec 12 à 20 cœurs de processeur et des GPU plus robustes. Mais encore une fois, il est probable que nous n’entendrons rien d’officiel à ce sujet avant juin.

Divers

Apple peut lancer un service d’abonnement Podcasts +, soit séparément, soit dans le cadre du forfait d’abonnement Apple One. Comme TV +, il proposera un contenu premium (les podcasts originaux Apple actuels sont disponibles gratuitement). Les podcasts premium sont un nouveau champ de bataille pour les services de streaming, par exemple, son rival Spotify a de grands noms comme Joe Rogan et Michelle Obama.

Apple TV, le décodeur plutôt que le service, n’a connu aucune mise à niveau depuis plus de trois ans. Il y a une chance que nous voyions un nouveau modèle aujourd’hui – l’année dernière, Bloomberg a signalé qu’un modèle «ultra-puissant» arriverait en 2021, qui sera en mesure de gérer des jeux plus avancés d’Apple Arcade (peut-être en utilisant le chipset A12X, à partir du A10X du modèle actuel). En outre, il disposera du double du stockage (128 Go) pour avoir plus de place pour de tels jeux.