Événement préalable à la sortie de Jawan : Shah Rukh Khan a demandé au monteur Ruben de découper ses parties du film pendant le découpage ; Voici pourquoi

Jawan fait partie des films les plus attendus. En vedette Shah Rukh Khan, Nayanthara, Vijay Sethupathi, et bien d’autres encore, Jawan devrait battre plusieurs records au box-office. Il est réalisé par Atlee. Alors que les fans attendent désespérément la sortie de la bande-annonce du nouveau film de Shah Rukh Khan, un événement de lancement audio a eu lieu aujourd’hui à Chennai. Les plus grandes stars, réalisateurs, musiciens et bien d’autres encore ont assisté à l’événement. Le monteur du film Ruben était également présent à la cérémonie et il n’avait que de bonnes choses à dire sur Shah Rukh Khan.

Jawan le rédacteur en chef fait l’éloge de Shah Rukh Khan

Le monteur Ruben a qualifié Shah Rukh Khan d’acteur altruiste et a déclaré que chaque fois qu’il couperait une scène du film, Shah Rukh Khan demanderait de couper ses portions. C’est parce que Shah Rukh Khan voulait conserver la performance des autres dans le film. Son discours faisant l’éloge de Shah Rukh Khan est désormais devenu viral sur les réseaux sociaux.

« #ShahRukhKhan est un acteur altruiste. Chaque fois que je coupais une scène, il me demandait de couper ses portions pour conserver les performances des autres. » – #Jawan le monteur Ruben sur scène#JawanPreReleaseEvent pic.twitter.com/Hm34ehbuDz ??? (@KnightsOfSRK) 30 août 2023

Jawan le directeur artistique fait l’éloge de Shah Rukh Khan

De plus, le directeur artistique Muthuraj a également parlé de Shah Rukh Khan et l’a remercié d’avoir tourné certaines parties de Jawan à Chennai. Il a déclaré que cela avait permis de créer des emplois pour plus de 3 000 personnes à Chennai. Shah Rukh Khan s’est incliné lorsque le directeur artistique a fait sa déclaration. Décidément, Shah Rukh Khan a reçu un accueil tonitruant à Chennai pour l’événement de lancement audio. Certaines vidéos suggèrent que des milliers de personnes sont venues voir Shah Rukh Khan et d’autres stars, et ont participé au lancement audio de Jawan. L’engouement suggère que Jawan sera un succès retentissant. C’est du moins ce que prédisent les experts en commerce.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan de Jawan lancement audio ci-dessous :

Tout sur Jawan

Jawan sortira le 7 septembre. Il s’agit d’un film pan-indien qui met également en vedette Deepika Padukone car il sortira en plusieurs langues. Jawan aura également une apparition spéciale de Thalapathy Vijay et les fans en sont également très excités. La bande-annonce du film devrait sortir le 31 août. Elle serait également diffusée sur Burj Khalifa. Pour plus d’actualités sur le divertissement, restez à l’écoute.