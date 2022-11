Événement pour marquer la Journée mondiale du sida prévu à Waukegan – Shaw Local

WAUKEGAN – Chaque année, le 1er décembre, les gens commémorent la Journée mondiale du sida. La journée de sensibilisation est l’occasion de réfléchir à la réponse mondiale au VIH/sida tout en honorant la vie de ceux qui ont perdu la vie à cause de maladies liées au sida.

En ce jour, les gens renouvellent également leur engagement à soutenir le bien-être des personnes vivant avec le VIH, ainsi que celles à risque d’infection.

Rejoignez la Lake County Stands Against Stigma Coalition de 18 h à 20 h le 1er décembre au Jane Addams Center, 95 Jack Benny Drive, Waukegan.

L’événement est gratuit et ouvert au public et comprendra une cérémonie aux chandelles. Les participants découvriront l’initiative Illinois Getting to Zero, qui vise à éliminer zéro nouvelle infection à VIH dans l’Illinois et zéro personne vivant avec le VIH, qui ne suit pas de traitement, d’ici 2030.

Les participants apprendront également à mettre fin à l’épidémie de VIH/sida en mettant l’accent sur le dépistage du VIH, en améliorant l’accès aux médicaments de prophylaxie pré-exposition et en soulignant l’importance de la suppression virale.

Le thème du gouvernement américain pour la Journée mondiale du sida 2022 – Nous mettre à l’épreuve : atteindre l’équité pour mettre fin au VIH – souligne l’importance du dépistage du VIH. Le programme des infections sexuellement transmissibles du comté de Lake, également connu sous le nom de Need2Know Lake County, travaille avec les clients et les membres de la communauté sur la prévention du VIH avec des services tels que les préservatifs, le dépistage, la PrEP, le traitement et les soins.

« L’élargissement des options de dépistage du VIH reste un élément important pour mettre fin à l’épidémie de VIH et fournir un accès aux membres de la communauté. Nous sommes toujours disponibles pour aider les clients à connaître leur statut et fournir les services que les gens recherchent », a déclaré Valerie Johansen, coordinatrice du programme IST/VIH au Lake County Health Department. « Nous avons fait des progrès remarquables depuis la première commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida il y a 34 ans, mais il est toujours important de lutter contre la stigmatisation.

À propos de Lake County Stands Against Stigma : La Lake County Stands Against Stigma Coalition est une collaboration de membres de la communauté, notamment le département de la santé et le centre de santé communautaire du comté de Lake, les organismes de bienfaisance catholiques du comté de Lake et l’Ascension Alexian Brothers Housing and Health Alliance. Ils reçoivent un soutien supplémentaire de la section Waukegan Alumnae de la sororité Delta Sigma Theta, de la communauté Walgreens, du centre de soins de santé fédéral Captain James A. Lovell, de la section Nu Phi de la sororité Chi Eta Phi, des amis Waukegan, du YWCA Metropolitan Chicago, des services juridiques de l’État des Prairies, de l’université. du comté de Lake, AbbVie, Janssen Pharmaceuticals, ViiV Healthcare et Gilead Sciences. Les partenaires communautaires et les volontaires travaillent ensemble pour le renforcement des capacités, le plaidoyer et l’élimination de la stigmatisation liée au VIH.

À propos de Need2Know Lake County : Le programme Need2Know Lake County fournit des services complets de soins et de prévention aux personnes à risque du comté de Lake. Le programme offre des services de conseil et de dépistage du VIH, des services cliniques pour les infections sexuellement transmissibles, des traitements aux personnes diagnostiquées avec une IST, des dépistages de l’hépatite C, des dépistages de la syphilis, des conseils sur la réduction des risques, un soutien psychosocial, des groupes d’éducation sanitaire et des services de proximité et de surveillance liés à tous infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH et l’hépatite C.

Pour plus d’informations, appelez le 847-377-8450 ou visitez lakecountyil.gov/need2know.