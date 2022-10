Événement Pixel 7 de Google : à quoi s’attendre

Google taquine le Série Pixel 7 et le Montre Pixel depuis des mois maintenant. Jeudi, la société devrait enfin dévoiler les nouveaux gadgets à son Événement créé par Google à New York.

Voici tout ce que nous nous attendons à voir dans ces appareils, des rumeurs aux spécifications confirmées.

Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Google a annoncé pour la première fois les Pixel 7 et Pixel 7 Pro lors de son Conférence des développeurs d’E/S en mai, ce qui nous a donné une idée de ce à quoi nous attendre.

Les deux téléphones arboreront un puce Tensor de deuxième génération, le silicium maison de Google. Le processeur a fait ses débuts dans le Pixel 6 série et a permis de nouvelles fonctionnalités dans le système de caméra. Qui comprend Gomme magiquequi supprime les objets indésirables des photos, et Ton réel, qui dépeint les tons chair avec plus de précision. Nous ne savons pas encore grand-chose sur la puce Tensor de deuxième génération, mais nous pouvons probablement nous attendre à des améliorations similaires basées sur l’apprentissage automatique.

La série Pixel 7 viendra avec Android 13. Son changement de conception le plus évident par rapport au Pixel 6 se présente sous la forme de la barre de caméra. Alors que le Pixel 6 arbore une longue barre de caméra noire à l’arrière, la barre du Pixel 7 sera en aluminium recyclé et comportera des découpes de caméra noires qui se démarquent un peu plus.

Les rendus de Google montrent que le Pixel 7 Pro aura également un système de triple caméra arrière, tout comme le 6 Pro. Les images semblent montrer qu’il aura un objectif large, ultra large et téléobjectif standard. Et le Pixel 7 standard semble avoir deux caméras arrière, tout comme le Pixel 6.

En ce qui concerne la caméra frontale, le Pixel 7 aura une encoche en forme de pilule, selon les images partagées par Google en mai. Pendant ce temps, le Pixel 7 Pro comportera une découpe de perforation et une découpe de pilulier. Ensemble, ces caméras ressembleront à un point d’exclamation latéral abritant trois caméras.

Nous ne connaissons pas encore les dates de sortie exactes des téléphones, mais nous savons qu’ils devraient être disponibles en octobre.

Montre Pixel

Google



La Pixel Watch est la première smartwatch de Google, attendue depuis longtemps. La société a prévisualisé la Pixel Watch lors des E/S en mai, partageant à quoi elle ressemblerait et notant qu’elle disposera de certaines fonctionnalités de suivi de la santé de la filiale de Google, Fitbit. Mais nous n’avons pas obtenu beaucoup d’autres détails, comme combien coûtera la montre ou quand exactement elle sera disponible. Mais nous connaissons quelques détails plus généraux sur la conception et les caractéristiques de la montre.

Par exemple, nous savons que la Pixel Watch a un visage circulaire avec un design en forme de dôme et un verre qui semble se courber sur les bords. Il est fait d’acier inoxydable recyclé et il y a une couronne tactile qui ressemble à celle de l’Apple Watch. Les rumeurs suggèrent que la montre mesurera 40 millimètres de large et 14 millimètres d’épaisseur.

La Pixel Watch fonctionnera bien sûr sur la plate-forme Wear OS de Google.

Nous nous attendons également à voir certaines fonctionnalités Fitbit, comme la surveillance continue de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil. Vous pourrez consulter les statistiques de santé Fitbit telles que la fréquence cardiaque et les pas directement depuis le cadran de la montre.

Google proposera une option 4G LTE de la Pixel Watch, afin qu’elle puisse conserver une connexion cellulaire même lorsqu’il n’y a pas de téléphone à proximité. Cela diffère des smartwatches de Fitbit, qui n’incluent pas d’option cellulaire.

Les rumeurs suggèrent la Pixel Watch aura une capacité de batterie de 300 mAh qui dure environ une journée sur une seule charge. Il aurait 1,5 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage, mais rien de tout cela n’a encore été confirmé.

Une chose à noter est que, comme la Pixel Watch est conçue pour compléter les appareils Pixel de Google, elle ne sera pas compatible avec les iPhones, selon un porte-parole de Google.

Même si nous ne savons pas combien coûtera la Pixel Watch, son prix sera celui d’un produit haut de gamme, selon Rick Osterloh, vice-président senior des appareils et services de Google. On ne sait pas exactement ce que cela pourrait signifier, mais cela pourrait rivaliser avec l’Apple Watch Series 8, qui commence à 399 $, et la Samsung Galaxy Watch 4, qui commence à environ 250 $.

Un rapport de 9to5Google indique que la montre sera au prix de 350 $ pour la version Bluetooth et Wi-Fi, et la version cellulaire coûterait 50 $ de plus. La Pixel Watch devrait arriver noir, argent et or. Vous pouvez également obtenir des bracelets personnalisables.

Assurez-vous de vérifier la couverture de Crumpe de l’événement de Google jeudi pour les dernières mises à jour de produits et les spécifications officielles, ainsi que les réactions et les critiques dans les jours suivant l’événement.