Événement Oppo Inno Day confirmé pour le 14 décembre, Find N2 et Find N2 Flip attendus

Aujourd’hui, Oppo nous a informés que son quatrième événement technologique annuel, Inno Day 2022, aura lieu dans un format virtuel le 14 décembre. Le thème est “Empowering a Better Future”, et selon les rumeurs passées, les pliables Find N2 et Find N2 Flip pourrait être annoncé à cette occasion. Cela aurait du sens puisque le Find N original a fait ses débuts à l’Inno Day de l’année dernière.

Le communiqué de presse révélant les détails de l’Inno Day 2022 mentionne que l’événement de cette année « verra l’introduction de plusieurs nouvelles technologies de pointe développées dans le cadre des quatre initiatives intelligentes d’Oppo de divertissement intelligent, de productivité intelligente, de santé intelligente et d’apprentissage intelligent ». Cela implique bien plus que les pliables, mais nous devrons attendre et voir.

Heureusement, nous n’avons plus beaucoup d’attente à faire: Oppo Inno Day sera diffusé sur le site officiel de l’entreprise à partir de 9h00 CET / 8h00 GMT / 13h30 IST / 16h00 CST le 14 décembre.

Au cas où vous ne seriez pas familier, Inno Day est “l’événement phare d’Oppo à travers lequel il explore les technologies émergentes et met en lumière ses réalisations au cours de l’année écoulée”. Le premier a eu lieu en 2019, lorsque la montre Oppo originale a été dévoilée, puis en 2020, nous avons vu le concept de téléphone enroulable, et en 2021, le MariSilicon X NPU a été introduit aux côtés du Find N. La puce a ensuite fait son chemin dans le Find X5. Pro quelques mois plus tard.