Événement mondial des fans Tudum de Netflix : comment regarder en direct aujourd’hui et à quoi s’attendre

Netflixest la deuxième année Événement mondial des fans de Tudum est ici, et il sera rempli d’apparitions de Chris Hemsworth, Kerry Washington, Kid Cudi, Bridgerton membres de la distribution et autres stars. Le livestream de samedi fournira les dernières nouvelles sur les émissions, les films et les jeux du service de streaming.

Célébration phare pour Netflix, l’événement virtuel Tudum sera diffusé en 29 langues, provenant de régions telles que les États-Unis, l’Inde, la Corée, l’Europe et l’Amérique latine. Les fans peuvent s’attendre à des annonces pour des séries télévisées comme The Witcher, Stranger Things, Jeu de calmarOuter Banks, L’Académie des Parapluies, Elite et Money Heist spin-off Berlin. Les films de la programmation incluent Extraction 2, Glass Onion: A Knives Out Mystery, The School for Good and Evil et Enola Holmes 2. Joueurs de Netflix peut se connecter pour des nouvelles sur Stranger Things: Puzzle Tales, Compass Point: West, Kentucky Route Zero et plus encore.

Netflix



À quelle heure commence Tudum et où pouvez-vous regarder?

Tudum diffusera cinq événements différents sur YouTube tout au long de la journée, avec un lancement en direct depuis la Corée à 11h KST. Les téléspectateurs aux États-Unis peuvent commencer à regarder à 10 h 00 PT (13 h HE, 18 h 00 BST) le samedi 24 septembre. Diffusez-le directement sur La chaîne Tudum de Netflix sur Youtube.

Voici un aperçu du programme complet de Netflix:

À 11 h KST (19 h 00 PT le 23 septembre), Tudum démarre avec un spectacle passionnant hors de Corée. Cliquez pour diffuser Tudum Corée.

À 11 h IST (22 h 30 PT le 23 septembre), les fans auront droit à un aperçu amusant de ce qui les attend en Inde. Flux Tudum Inde.

À 10 h 00 PT le 24 septembre, Tudum démarre comme une émission en deux parties avec la partie 1 hors des États-Unis et d’Europe, et la partie 2 à 11 h 30 PT hors d’Amérique latine, y compris des surprises d’autres pays.

À 13 h JST le 25 septembre (21 h PT le 24 septembre), des stars du Japon clôtureront Tudum.

Selon Netflix, les fans auront un aperçu de plus de 120 émissions, jeux et films, et “des séquences inédites, des bandes-annonces et des premiers regards, ainsi que des interviews avec les plus grandes stars et créateurs de Netflix”.