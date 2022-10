«Événement météorologique violent»: le Premier ministre australien se rendra à Victoria, touchée par les inondations, alors que la crise des inondations se poursuit

L’Australie a été frappée par des inondations cette semaine.

Le Premier ministre Anthony Albanese doit visiter les zones touchées par les inondations.

Les fortes pluies sont le résultat d’un événement météorologique La Nina.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré dimanche qu’il visiterait les parties inondées de Victoria, y compris Melbourne, alors que trois États continuaient de faire face à une crise des inondations déclenchée par des jours de fortes pluies.

Des avertissements d’urgence étaient en cours pour les régions touchées par les inondations de Victoria, du sud de la Nouvelle-Galles du Sud et des régions du nord de la Tasmanie après qu’un système météorologique plus tôt cette semaine a déversé plus d’un mois de pluie sur le sud-est.

La crise survient après que les États de l’est de l’Australie ont été touchés par de graves inondations au début de 2022 alors que le pays subit un troisième événement météorologique consécutif de La Nina, entraînant de fortes pluies.

“Je prends l’avion pour Bendigo ce matin, je rencontrerai le premier ministre (victorien), Daniel Andrews, et nous irons au centre d’urgence … puis j’irai également à Melbourne plus tard. “, a déclaré Albanese à la radio ABC dimanche matin.

Il ajouta:

Il s’agit d’un événement météorologique très violent qui a des répercussions sur les collectivités urbaines, mais aussi sur les collectivités régionales de tout Victoria.

À Victoria, où les inondations étaient les plus graves, l’accent a été mis sur le nord, en particulier sur la ville de Shepparton, où les habitants ont été informés qu’il était maintenant trop tard pour évacuer.

Les autorités victoriennes ont signalé samedi le premier décès par inondation suite à la découverte du corps d’un homme dans les eaux de crue à Rochester, à environ 200 km au nord de Melbourne.

À Melbourne, un nettoyage des inondations était en cours après que la rivière Maribyrnong a éclaté vendredi, inondant les banlieues proches du quartier central des affaires.

Un mur anti-inondation controversé a sauvé l’hippodrome emblématique de Flemington de Melbourne d’être inondé, mais certains ont été accusés d’avoir aggravé les inondations dans les zones résidentielles voisines.

“Il y a maintenant 60 membres des Forces de défense australiennes sur le terrain, qui aident aux évacuations, aident à la mise en place de sacs de sable, font leur part comme le font toujours nos Forces de défense”, a déclaré Albanese.

De l’autre côté de la frontière, en Nouvelle-Galles du Sud, 71 avertissements étaient en place dimanche, les autorités étant particulièrement préoccupées par les inondations dans les villes intérieures de Forbes, Narrandra et Moama.

En Tasmanie, 22 avertissements d’inondation étaient en cours, la plupart étant situés près de Launceston, la deuxième plus grande ville de l’État.